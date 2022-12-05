Мистицизм, поиск идентичности, постирония

В Казани стартует фестиваль «Ремесло»

Фото: «Не был женат»

Сегодня в Казани начинается ХIV Всероссийский театральный фестиваль «Ремесло». Ежедневно в столице республики можно будет увидеть по два-три спектакля татарстанских театров, спецпроекты, а также работы гостей из петербургского ТЮЗа, драматических театров из Владимира и Челябинска, в первую очередь ориентированные на молодого зрителя. «Реальное время» собрало свой топ, что обязательно надо посмотреть на фестивале.

От Рустема до Ротшильда

Первый день начнется с премьеры в Кариевском — спектакля «Приключения Рустема». Повесть Аделя Кутуя, посвященная сыну Рустему (он ее потом переведет на русский язык), — это не только сказочная история о том, как мальчик, съев волшебные цветы папоротника, стал невидимым и отправился на фронт. Это еще и история любви родителей к своему ребенку, ведь Кутуй-старший погиб, не закончив это произведение.

— Перед постановкой «Рөстәм маҗаралары» мы с режиссером Тимуром Куловым попробовали написать несколько вариантов инсценировки, — говорит соавтор текста Айдар Ахмадиев. — Казалось, мы протягиваем в темноту руку и идем на ощупь. Кстати, самая крупная премьера драматурга, опера «Кави-Сарвар» Миляуши Хайруллиной, ожидается в феврале.

6 декабря Булат Минкин представит специальный проект «Homo Sapiens». Его проба прошла в рамках театральной лаборатории по татарским стихам, в результате в сотрудничестве с композитором Ильнаром Файзутдиновым появился спектакль.

— Я очень долго думал над формой, — говорит Минкин, — но потом вспомнил о фильме «Квадрат», и у меня все встало на свои места: родился спектакль и родился главный герой (антагонист, то ли горилла, то ли человек, то ли павиан, смесь).

Также кариевцы покажут недавно появившуюся (и, по слухам, сурово принятую худсоветом) страшилку в 35 минут «Гульчачак» от Булата Гатауллина — рассказ о девушке, жуткой ведьме, таинственном дереве и загадочном озере. Спектакль играют в фойе, это дебют Гатауллина как режиссера.

7 декабря — первые гости. Владимирский драмтеатр привезет «Скрипку Ротшильда» по рассказу Чехова в постановке Владимира Кузнецова. Герои — гробовщик Яков Иванов по прозвищу Бронза с женой Марфой. На фестивале «Поговорим о любви...» эта работа получила Гран-при и приз за лучшую режиссуру.

8 декабря посетителям фестиваля покажут работу из Челябинска с программным названием «Русское. Островский». Режиссер Иван Миневцев, взяв нетипичную, даже странную пьесу классика «Горячее сердце», предлагает поговорить о понятии «русское». Ранее Миневцев размышлял над похожей темой в Стерлитамаке, в проекте «Русское. Шукшин».

«Скрипка Ротшильда»

Немного танцев и Айтматова

9 декабря днем Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль «Счастливый неудачник», режиссер — Иван Пачин. В основе постановки — автобиографичная повесть Вадима Шефнера о детстве в Петрограде 1920-х годов. Главную роль мальчика Вити играет Анна Слынько, которая за нее была номинирована на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит»

Вечером «Ремесло» обратится к хореографии и перформансу в проекте «Стендап-Стенд-Арт-Практики» от петербурженки Анастасии Ребкало, цель которого — посмотреть на современный танец через призму постиронии, юмора, убрав такой элемент, как важность.

10 декабря Атнинский театр показывает работу Ильсура Казакбаева — башкирский режиссер активно работает в Татарстане. На этот раз он поставил «Белый пароход» по Чингизу Айтматову. Это история семилетнего мальчика, который мечтает превратиться в рыбку, чтобы доплыть на пароходе и встретиться с родителями.

Появление в лесах прародительницы киргизского племени — статной матери-оленихи не становится началом светлой и доброй истории. Зло, у которого желание устроить кровавый пир, берет верх. Мальчик, потерявший веру в людей, уплывает рыбкой навстречу своей мечте, белому пароходу.

А вечером в особняке Демидова Айдар Заббаров представит новую работу по пьесе Евгения Водолазкина «Музей» — о человеке, которому начали устраивать музей в его квартире, причем при жизни. Сам автор говорил о ней так: «Пьеса «Музей» не историческая и не социальная. Это не «история», а, выражаясь по-лермонтовски, «история души». Точнее, двух душ. Мне не хотелось, чтобы абсурд в моей пьесе был вымышленным. В той точке, куда я поместил своих героев, он был реальным». Героев зовут Сталин и Киров.



«Гөлчәчәк»

Прочь из Казани

11 декабря на «Ремесле» зрителям предлагают отправиться в путешествие. Они могут съездить в Альметьевск, на еще одну постановку Айдара Заббарова — по повести Гаяза Исхаки «Не был женат», посвященную вопросам межнациональных браков. В спектакле звучат добытые с приключениями документальные монологи православного батюшки и муллы.

Либо в Набережные Челны, чтобы увидеть спектакль «Олень» Олега Кинзягулова. Премьера прошла в конце ноября. Это первая работа челнинцев с наследием Аяза Гилязова (чье имя носит местный драматический театр). Название пьесы — «Баласын җуйган болан эзеннән» («По следу оленя, потерявшего ребенка»). В последние годы «Ремесло» проводит театр имени Кариева, с учетом роста труппы из автограда было бы интересно поручить следующий фестиваль им, благо Кинзягулов уже озвучил громадье планов: поставить «Чайку» силами Фарида Бикчантаева, легендарную детскую сказку «Авыл эте Акбай» и «Голубую шаль».

