Флик, Флик, Флик. Уноси готовенького?

По итогам группового этапа ЧМ-2022 Германия заняла последнее место

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, приближается время четвертьфиналов. По итогам группового этапа наибольшие вопросы вызвали итоги квартета, в котором Япония и Испания опередили Германию. Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает итоги этой группы наиболее справедливыми еще и в историческом плане.

Испанцы закрыли тему «хихонского позора»

Итак, специально для тех, кто считает, что Испания в чем-то «виновата» перед Германией за то, что не организовала навал на Японию, смирившись с поражением (1:2), которое выводило обе команды в следующий этап. Во-первых, здравый расчет никто не отменял, и бежать, сломя голову в атаку, чтобы вытащить вместе с собой Германию, не рационально. Особенно с учетом того, что победитель вышел на вице-чемпиона мира Хорватию, а проигравший — на куда менее авторитетное Марокко, которое уже и так на седьмом небе от счастья. Во-вторых, Германия сама выступила кузнецом своего несчастья. Проиграла Японии, сыграла вничью с Испанией. Видеть себя в одной восьмой только за счет победы над Коста-Рикой — это мелко. В-третьих, для тех, кто не помнит футбольной истории, но матч 2022 года невольно закрыл тему «хихонского позора», когда ФРГ с Австрией сыграли негласный «договорняк» на ЧМ-1982 года в Испании, кстати. Которая сама настрадалась в 1998 году, когда ее судьба была в ногах Парагвая и Нигерии, и представители Америки и Африки сыграли очередной «договорняк», отправив испанцев домой по итогам группового этапа.

Сборная Германии завоевала четыре очка в трех матчах, забив шесть и пропустив пять голов. Очень мало для того, чтобы претендовать на выход в одну восьмую. Немцы вылетели не из-за того, что их судьбу, как бесприданницы Ларисы, разыграли в орлянку. Они вылетели потому, что перестали быть немцами.

Для Германии нынешний период неудач — наиболее затяжной в истории, поскольку эта футбольная супердержава не привыкла к тому, чтобы ее сборные не выходили из группового этапа. Она ворвалась в элиту мирового футбола при тренере Зеппе Хербергере, который работал в сборной 10 лет, и у него золото и четвертое место на чемпионатах мира, при этом на чемпионаты Европы при Хербергере немцы не ездили, пропустив их и в 1960-м, и 1964 году. Также были отстранены от ЧМ-1950, будучи организаторами Второй мировой войны. Кстати, и сам наставник немецкой сборной был членом нацистской партии.

Фото wikipedia.org

Эпоха великого Шена

Сменщик Хербергера — Хельмут Шен начал с серебра чемпионата мира-1966, проходившего в Англии. После чего произошел единственный случай в истории, когда немцы не попали в финальную часть крупного турнира, это ЧЕ 1968 года, но ту неудачу команда тренера Хельмута Шена моментально перекрыла дальнейшими успехами: золото и бронза чемпионатов мира, золото и серебро чемпионатов Европы, в целом отличный результат за 14 лет работы. Помимо всего, Шен за время своей работы бундестренером столкнулся с двумя важнейшими событиями в немецком футболе. С начала его работы футболисты, бывшие ранее полупрофессионалами и любителями, превратились в профи, поскольку с 1963 года в стране появилась Бундеслига, и неучастие в отборе на ЧЕ-1964 года как раз было связано с нежеланием предыдущего наставника Хербергера тратить время на новый в те времена турнир.

Надо еще напомнить, что Шен работал в эпоху социально-политической нестабильности, в период студенческих манифестаций по всей Европе, включая ФРГ. Достаточно напомнить, что лидер поп-группы Modern Talking Дитер Болен состоял в компартии, а по Берлину разгуливали демонстрации с портретами Ленина и Мао Цзэдуна. Одним из лидеров в составе сборной Шена был «левак» Пауль Брайтнер, который уже в ранге действующего чемпиона мира и Европы в 1974-м ушел из сборной, поскольку учение Мао и жизнь Че Гевары интересовали его больше, чем Бундесманшафт. Уже после Брайтнера ушел другой суперфутболист — Герд Мюллер.

Они выиграли домашний чемпионат мира 1974-го, но перед ним футбол ФРГ пережил страшнейший позор, связанный с договорными матчами, дисквалификациями футболистов, в том числе уровня игроков сборной, в итоге Шен лишился целого ряда сильных, но вороватых футболистов. И даже на этом фоне умудрялся добиваться успеха.

Фото: Берт Верхофф / Анефо / wikipedia.org/CC0

А неудачей был признан... вылет из четвертьфинала ЧМ-1978, после которого к работе приступил ассистент Шена — Юпп Дерваль, на счету которого золото ЧЕ-1980, серебро ЧМ-1982. К чемпионату мира из сборной Дерваля ушел еще один молодой талант — Бернд Шустер, но «отряд не заметил потери бойца», как происходило и ранее, поскольку Бундесманшафт из немцев была единой практически на протяжении всей своей истории. Она достигла четвертьфинала ЧЕ-1984, а для ФРГ, мы помним, такой результат снова сочли неудовлетворительным и тут же сменили главного на великого футболиста Франца Беккенбауэра. Он годом ранее выступал в США, отдохнул и в 39 лет приступил к обязанностям главного тренера сборной, что было и остается, наверное, единственным в истории случаем перехода от игровой карьеры к тренерской, причем сразу в сборной. Без малейшего опыта на клубном уровне, в штате какого-либо другого наставника. Тоже шесть лет работы, как у Дерваля, а результаты даже лучше: серебро ЧМ-1986, бронза ЧЕ-1988, золото ЧМ-1990. Его сменщик Берти Фогтс, футболист из той же великой плеяды немецких сборников конца 60 — начала 70-х, работал восемь лет, на его счету золото и серебро чемпионатов Европы, два четвертьфинала ЧМ, после второго, в 1998-м, он вынужден был покинуть тренерский пост.

Первый кандидат на место лузера — Эрих Риббек

И вот тут мы подошли к личности первого лузера на тренерском посту Бундесманшафт — Эриха Риббека. Поскольку до него со сборной работали люди, у каждого из которых было не менее шести лет стажа и по три крупных турнира минимум. Риббек дебютировал на Кубке конфедераций и даже там остался без медалей. США — бронзовый призер, Саудовская Аравия — полуфиналист, а немцы не вышли из группы, уже тогда можно было менять горе-наставника, после чего у Риббека был один старт на Евро-2000, где он не вышел из группы. Руди Феллеру удалось сбить накал критики серебром ЧМ-2002, завоеванным во многом усилиями Кана, Баллака и Клозе, но кризис футбола в стране был очевиден для Германии. Его последствиями был очередной невыход из группы на ЧЕ-2004, причем позорен сам факт произошедшего. Перед последним туром сборная Чехии гарантировала себе участие в плей-офф и выставила на матч с Германией второй состав. Голкипер Чех, защитники Грыгера, Уйфалуши, Янкуловский, полузащитники Недвед, Росицкий, Шмицер, форвард Коллер не принимали участия в игре, Барош и Поборски вышли на замену против сверхмотивированной Германии и обыграли ее. С учетом того, что через два года предстоял домашний чемпионат мира, Феллер попереживал пять часов после поражения и ушел в отставку.

Его партнер по сборной ФРГ Юрген Клинсманн взвалил на себя невероятную по психологической нагрузке ношу и к домашнему ЧМ произвел перезагрузку. Кан, Новотны были в его сборной номинально, ветеран Шнайдер выдал «дембельский аккорд», из среднего звена остались Баллак, Кель, Клозе, Фрингс, зато на первый план вышла молодежь Лам, Подольски, Швайнштайгер и те, с кем Германия сподобится на очередной рывок, — Мертезакер, Метцельдер, Фридрих, Янсен, немцы, которые будут играть за Германию с «понаехавшими».

Строго говоря, Германия еще во времена ФРГ прибегала к услугам инородцев. Чемпион Европы 1980 года Вотава — чех, чьи родители сбежали с родины после Праги 1968 года, Гаудино — этнический итальянец, Нахтвай сбежал из ГДР, что в те годы не приветствовалось. Звезда сборной Фогтса — этнический турок Мехмет Шолль. Но Феллер начал активнее привлекать в Германию инородцев, начав с темнокожего ганца Джеральда Асамоа и итальяно-швейцарца Нойвилля, а на ЧЕ-2004 составил нападение из «понаехавших»: два хорвата Бобич и Брдарич, поляки Клозе и Подольски и сын народов мира Кураньи.

Фото: Олег Тихонов

Лев как последний супертренер

Как бы странно это ни звучало, Германия перед домашним ЧМ испытывала нехватку в звездных футболистах. Риккен закончил с футболом из-за многочисленных травм, Дайслер — из-за проблем с психологическим состоянием, едва не свихнувшись. И Клинсманн пошел еще дальше. За два года его работы немцы увидели в составе Бундесманшафт ганца Одонкора, нигерийца Овомойелу, был привлечен в сборную немец Хут, ранее никогда не игравший в Германии. Вернулись в состав Асамоа и Нойвилль, которых Феллер проигнорировал перед ЧЕ-2004.

Все вместе они не просто завоевали бронзу домашнего ЧМ-2006, они продемонстрировали консолидацию всей сборной. Яркий тому пример — серия пенальти на ЧМ-2006 с Аргентиной, когда голкипер Оливер Кан, ранее постоянно бывший первым вратарем сборной, наступил на свое эго и пошел подбодрить своего конкурента Йенса Леманна.

Бронза — это максимум, что можно было выжать из того состава, и, главное, что тот результат стал новым толчком для следующего наставника — Йоахима Лева. Он, 15 лет руководивший Бундесманшафт, повторил карьеру Шена по длительности работы и опередил его по эффективности. Золото и бронза ЧМ, серебро и две бронзы ЧЕ, не было ни одного турнира, с которого Германия вернулась бы без медалей. Кубок конфедераций в России был показательным в том плане, что Германия выиграла его вторым составом.

Тем оглушительнее был провал на ЧМ в России и вылет из четвертьфинала на прошлогоднем чемпионате Европы, после которого на место главного тренера пришел Ханси Флик, увеличивший число неудач сборной Германии. Пять лет без медалей, если считать после победного Кубка конфедераций, это уже исторический антирекорд для Германии. После ЧМ в Катаре сборную покинут Нойер, Мюллер, под вопросом Гетце, и фраза английского футболиста Гари Линекера «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» окончательно потеряет свою актуальность.

После ЧМ в России Лева ругали за то, что он игнорировал Лероя Сане, блиставшего на клубном уровне. Уже прошлогодний ЧЕ продемонстрировал, что для Сане сборная мало что значит, он зациклен на себе. Сане и Ко даже не переживали свой вылет, как не расстраивались после ЧЕ-2020. Отец игрока — экс-футболист сборной Сенегала Сулейман Сане, отец новичка Бундесманшафт Армеля Беллы-Котчапа — бывший футболист сборной Камеруна Сирил Белла, Джамал Мусиала играл за Англию вплоть до молодежной сборной, Керем Демирбай начинал с юношеских сборных Турции. Они классные футболисты, но для того чтобы побеждать, нужен тевтонский характер. ФРГ, а затем Германия добивались успехов, когда в ее составе находился какой-нибудь Хрубеш, Эффенберг, Швайнштайгер, глядя на которых, трудно было сказать, что это футболисты. Но зато это были воины. Взять того же Хрубеша, чемпиона Европы 1980 года и вице-чемпиона мира 1982-го. Хорст Хрубеш никогда не считался технарем и до 24 лет играл в полулюбительских клубах. Но став профи, уже через пять лет он был в сборной, забивая решающий гол в финале чемпионата Европы, а затем решающий пенальти в полуфинале чемпионата мира. Карьера в сборной: три года, два турнира — золото, серебро, шесть голов за Бундесманшафт. Вспомнить о Хрубеше нас заставил тот факт, что, став тренером, он довел олимпийскую сборную до финала ОИ-2016, где уступил по пенальти хозяевам, бразильцам. В той команде играли Брандт, Гинтер, Гнабри, Горецка, Зюле, Клостерман из нынешнего состава Бундесманшафт. Разбавив таланты теми, кто готов таскать рояль, типа Госенса, Хальстенберга, Фюллькруга, немцы могли бы подойти к домашнему чемпионату Европы 2024 года в более боевитой форме. Голого мастерства мало для побед, что Германия прекрасно осознавала на протяжении шести десятков лет, но подзабыла в последнюю пятилетку.

Джаудат Абдуллин