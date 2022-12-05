Наталья Малых: «Плательщики дивидендов смотрятся в целом сильнее тех, кто заморозил дивидендный поток»

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» — о ценных бумагах с перспективами по выплатам

Фото: ФГ «Финам»

«Дела с дивидендами неплохо обстоят в электроэнергетическом секторе, который ориентирован на внутренний рынок, и санкции оказывают на него лишь косвенное влияние. Добавим, что после начала СВО компании — плательщики дивидендов смотрятся в целом сильнее тех, кто заморозил дивидендный поток», — рассказывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. В авторской колонке для «Реального времени» аналитик собрала бумаги с более-менее видимыми перспективами по выплатам.

Сбер: в 2023 году можно ожидать значительного восстановления прибыли и возвращения к выплатам дивидендов

Сбер по предписанию ЦБ в этом году не выплачивает дивиденды. В то же время представленные недавно результаты за октябрь и 10 месяцев текущего года говорят о том, что Сбер уверенно пережил пик кризиса и уже фактически вернулся к нормальной работе: банк вышел на прибыльный уровень, а основные показатели (объемы кредитования, чистые процентный и комиссионный доходы, объемы резервирования, доля просрочки) пришли к докризисным значениям. Если тенденция октября продолжится, по итогам всего 2022 года прибыль банка может составить 200—300 млрд рублей, что будет очень неплохо для такого сложного года. Если не произойдет каких-то новых экономических или иных шоков, в 2023 году можно ожидать значительного восстановления прибыли и возвращения к выплатам дивидендов, на что, кстати, намекнул и Герман Греф.

Прогнозировать конкретные цифры по дивидендам пока сложно. Сбер может решить распределить среди акционеров часть прибыли крайне успешного 2021 года, не исключены выплаты промежуточных дивидендов. При этом мы рассчитываем, что ведущий банк страны в следующем году приятно удивит в плане дивидендов, и полагаем, что его акции достойны включения в долгосрочный дивидендный портфель. По нашим оценкам, если банк выплатит дивиденды, только исходя из прибыли по итогам 2022 года, то размер дивиденда составит 5,5 рубля на акцию каждого типа. Это соответствует дивдоходности 4% по обыкновенным акциям и 4,2% по «префам». Эти цифры, на наш взгляд, можно считать нижними границами ожидаемой дивдоходности бумаг Сбера.

Фото: Олег Тихонов

«ФосАгро»: дивидендная доходность на 2023 год составит около 13%.

Прочные позиции «ФосАгро» на ключевых рынках делают риски санкций против компании минимальными в условиях дефицита удобрений и продовольствия в мире, а высокие цены на продукцию обеспечивают сильные финансовые результаты. За 9 месяцев 2022 года «ФосАгро» увеличила производство удобрений на 6,7%, а продажи на 6,8%. Выручка выросла на 57%, прибыль — на 75%. После вывода компаний, контролирующих акционеров, из зарубежной юрисдикции «ФосАгро» возобновила выплату дивидендов. Дивиденды за четвертый квартал 2021 года и первое полугодие 2022 года (вместе) составили 780 рублей на акцию, доходность — 11,3%. Дивиденды за третий квартал 2022 года составят 318 рублей на акцию, текущая доходность — 4,9%. Реестр будет закрыт 18 декабря, последний день для покупки на бирже — 14 декабря.

По нашей консервативной оценке, дивиденды за четвертый квартал могут составить около 200 рублей на акцию, а общая величина дивидендов, полученная акционерами в 2023 году, — около 850 рублей на акцию. Дивидендная доходность на 2023 год — около 13%.

«Самолет»: может реализовать в декабре запланированный ранее третий транш выплат в размере еще 5 млрд рублей

Девелопер демонстрирует высокие темпы роста финансовых и операционных показателей в течение текущего года, несмотря на сложную обстановку на рынке недвижимости, что позволяет девелоперу, единственному в отрасли, продолжать выплачивать дивиденды. По итогам первого квартала 2022 года СД направил на дивидендные выплаты 2,5 млрд рублей, или 41 рубль на акцию, с доходностью 1,5%. Затем после сильных финансовых показателей по результатам первого полугодия 2022 года утверждено решение выделить на дивиденды еще 2,5 млрд рублей, или 41 рубль на акцию, с доходностью 1,8%.

Операционный отчет за девять месяцев 2022 года свидетельствует, что объемы продаж продолжили рост (+70% г/г, до 126,8 млрд рублей, +50% г/г, до 760,7 тыс. кв. м), поэтому мы ожидаем, что «Самолет» реализует в декабре запланированный ранее третий транш выплат в размере еще 5 млрд рублей, или 82 рубля на акцию, с доходностью 3,3%. Таким образом, суммарная дивидендная доходность на 2022 год составит 6,6%.

Фото mcclinics.ru

«Мать и дитя»: нет официальной дивидендной политики, но компания может сделать традицией выплату процентов дважды в год

Совет директоров медицинского холдинга одобрил выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года в размере 8,55 рубля на обыкновенную акцию или ГДР. Тем временем компания вполне удачно отчиталась по итогам третьего квартала — выручка увеличилась на 3,3% г/г, до 6,44 млрд рублей, в том числе выручка московских госпиталей снизилась на 2,8% г/г, до 3,38 млрд рублей, а выручка региональных госпиталей возросла на 16,1% г/г, до 1,66 млрд рублей. Выручка амбулаторных клиник в Москве и МО увеличилась на 6%, до 642 млн рублей, а региональных амбулаторных клиник — подросла на 5,7%, до 764 млн рублей. Средний чек в Москве показал рост на 14,3%, в регионах — на 3,8%. Количество койко-дней возросло на 12,4%.

В целом мы конструктивно оцениваем операционные результаты холдинга «Мать и дитя», ему удается показывать рост выручки по основным направлениям деятельности даже в условиях непростой демографической и экономической ситуации. У компании нет официальной дивидендной политики, но мы полагаем, что она в обозримые годы сделает традицией выплату дивидендов дважды в год. Величина дивидендов за второе полугодие 2022 года может составить, на наш взгляд, порядка 20 рублей на бумагу c доходностью 4,3%.

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«РусГидро»: выплат на уровне дивполитики инвесторам сейчас ждать не стоит

Компания по итогам первого полугодия показала падение чистой прибыли на 25,5% (г/г), и здесь основной причиной стал скачок топливных расходов на 39,4% г/г, с 39 млрд рублей до 54 млрд рублей. Даже с учетом сохранения такой динамики по итогам года дивидендная база, исходя из политики компании (около 30 млрд рублей), все равно останется с запасом выше суммы, направленной на выплаты по итогам 2021 года (23,3 млрд рублей).

Другой вопрос, что выплат на уровне дивполитики инвесторам сейчас ждать не стоит. По словам члена правления Романа Бердникова, в складывающихся реалиях приоритетом для компании являются внутренние нужды, в связи с чем, на наш взгляд, дивиденды по итогам 2022 года останутся на уровне 2021 года (0,05 рубля на акцию). Прогнозная доходность 2022 года, таким образом, составляет 7%.

«Интер РАО»: ожидается снижение годовой прибыли компании на 25%

Компания перестала публиковать результаты по МСФО, с связи с чем оценить реальную динамику финансовых показателей, в частности чистой прибыли, 25% которой направляется на дивиденды, не представляется возможным. Вероятно, что, помимо свойственного сектору роста доли топливных расходов в себестоимости, по компании ударила остановка экспорта э/э в страны ЕС: в предыдущие годы за счет этих поставок IRAO получала от 5 до 6% выручки. В базовом сценарии мы ожидаем снижения годовой прибыли компании на 25% г/г в 2022 году, что соответствует выплате 0,18 рубля на акцию и доходности около 5,5%.

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Компании «Газпром энергохолдинга»: холдинг ориентируется на чистую прибыль в районе 45—50 млрд рублей

«Мосэнерго», ОГК-2 и ТГК-1, «дочки» ГЭХа, перестали публиковать отчетность со второго квартала, и оценивать размер дивидендов по этим кейсам сейчас проблематично. Тем не менее мы считаем, что оснований для невыплаты у «Мосэнерго» и ОГК-2 нет, поскольку ГЭХ будет главным бенефициаром такого решения. Глава ГЭХа Денис Федоров заявил, что холдинг ориентируется на чистую прибыль в районе 45—50 млрд рублей (52 млрд рублей в 2021 году) с сохранением операционных показателей на уровне 2021 года, но динамика операционных результатов за девять месяцев говорит о низкой вероятности исполнения такого прогноза. С ориентиром на норму выплат 50% от чистой прибыли мы ожидаем, что дивиденд «Мосэнерго» составит 0,201 рубля (0,223 рубля в 2021 году) на акцию, а ОГК-2 — 0,082 рубля (0,097 рубля в 2021 году), что соответствует неплохим доходностям — 11,4% и 15,0% соответственно.

С ТГК-1 ситуация аналогична кейсу «Юнипро» — опыт дивидендов за 2021 год подсказывает, что Fortum с высокой вероятностью заблокирует дивиденды за 2022 год, если доля финской компании (29,45%) в акционерном капитале не будет реализована.

Компании холдинга «Россетей»: вероятность выплаты дивидендов по-прежнему существует

По компаниям холдинга сохраняется неопределенность касательно дивидендов за 9 месяцев, поскольку многие отчетности по МСФО еще не опубликованы. Вероятность выплаты наиболее эффективными «дочками» (МОЭСК, «Россети Центр и Приволжье», «Россети Центр» и «МРСК Урала») по-прежнему существует. В случае если выплата дивидендов за 9 месяцев все же не состоится, наиболее высокие доходности по итогам 2022 года мы ожидаем от этих компаний. Вероятно, несколько сдаст свои позиции «Россети Урал», чистая прибыль которой по РСБУ за 9 месяцев упала на 49% (г/г), в связи с чем мы ожидаем дивиденд на уровне 0,014 руб. на акцию, что соответствует доходности 8,6% (12,5% в 2021 году). Прогнозная доходность по остальным указанным компаниям превышает 10%: «Россети Центр» — 0,030 рубля (11,3%), «МОЭСК» — 0,095 рубля (10,1%), «Россети Центр и Приволжье» — 0,025 рубля (13,3%). Кроме того, традиционно доходными могут оказаться префы «Ленэнерго», по которым мы ожидаем 19,1 рубля на акцию (14,2%). Высокая вероятность дивидендов от «дочек» преимущественно объясняется потребностью материнской компании в ликвидности на фоне реализуемых крупных инвестиционных проектов, а также продолжающейся консолидации.

Наталья Малых