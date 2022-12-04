День в истории: из Казанской губернии выделили Астраханскую, в СССР создана ЭВМ, а в США — первый дом Чикаго

С какими событиями в мировой истории связана дата 4 декабря

4 декабря в мире отмечаются День объятий, День банков, День гепарда и День сетевого маркетинга. В России сегодня — День написания письма Деду Морозу, День информатики, и день рождения Пермского края. Поляки празднуют День шахтера, в Иране — День страхования, в Индии отмечают День Военно-морского флота. 4 декабря из состава огромной Казанской губернии в отдельную вывели Астраханскую, царь Петр основал в Москве военный госпиталь, а в Петербурге впервые устроил огненную потеху, французский священник построил у озера Мичиган зимний домик, на месте которого через сотню лет появится Чикаго. Родились поэт Алексей Плещеев, великий князь Михаил Романов, физик Яков Перельман, автор «Старика Хоттабыча» Лазарь Лагин (Гинзбург), актриса Дина Дурбин и актер Жерар Филип, легкоатлет Сергей Бубка, мотивационный оратор Ник Вуйчич и главный тренер команды «Зенит-Казань» Владимир Алекно. Скончались 4 декабря персидский поэт, математик и философ Омар Хайям, кардинал Ришелье, физик Луиджи Гальвано, декабрист Сергей Трубецкой, один из создателей индекса Доу-Джонса — Чарльз Доу, актер Вячеслав Тихонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казанскую губернию сократили в размерах, а студенты университета устроили сходку

4 декабря 1563 года, в канун своего дня рождения, в Казани скончался святитель Гурий, который стал первым в истории Казанской епархии ее главой. Григорий Руготин родился в конце XV века в Радонеже Московской губернии в семье, относившейся к сословию младших бояр, юношей поступил в услужение к богатому князю. Затем, после принятия монашеского пострига, Григорий был наречен Гурием и в 1554 году по воле государя Ивана Грозного был послан настоятелем в Троицкий монастырь, откуда вскоре — в 1555 году — был избран по жребию в Казанскую архиепископскую кафедру, которой руководил в течение почти 9 лет, до самой своей кончины. По завещанию архиепископа, его тело было погребено за алтарем церкви Спасо-Преображенского монастыря, где и находилось нетронутым 32 года. Затем при перестройке этой церкви оно, как и тело святителя Варсонофия, было найдено нетленным, и по распоряжению патриарха Иова мощи святителей были перенесены сначала в церковь Преображенского монастыря, а после — в Казанский кафедральный Благовещенский собор. Сегодня мощи святого Гурия покоятся в церкви во имя Ярославских чудотворцев князей Феодора, Давида и Константина в Казани.

Поставление Гурия в архиепископы. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник runivers.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

4 декабря 1712 года в ходе губернской реформы и по указу Петра I из Казанской губернии была выделена Астраханская. Казанская губерния была образована царем в 1708 году — она стала одной из восьми российских губерний и включала в себя огромные территории бывших Казанского и Астраханского ханств — от Мурома до Астрахани. В целом состав Казанской губернии входили 37 городов и 35 пригородов, а первым казанским губернатором был назначен боярин Петр Апраксин. Однако управлять такой огромной территорией было очень трудно, и Петр l решил сократить губернские площади — началась вторая реформа, в ходе которой из состава Казанской губернии сначала была исключена Астраханская и образована отдельная губерния, а затем Нижегородская. Сама же Казанская губерния, ранее состоявшая из воеводств, стала делиться на провинции и в начале XVlll века в ней проживали почти 590 тысяч человек. В 1727 г. последовала еще одна реформа местного управления, в результате которой Казанская губерния стала состоять из шести провинций с 13 уездами.



4 декабря 1887 года студенты Императорского Казанского университета устроили сходку, в которой участвовал студент первого курса юридического факультета Владимир Ульянов. Казанское студенчество требовало от руководства вуза отмены реакционного университетского устава 1884 года, разрешить студенческие общественные организации и вернуть в ряды студентов ранее исключенных учащихся. Сходка в актовом зале университета длилась почти четыре часа. Удовлетворять требования студентов ректор отказался, и в знак протеста 99 студентов решили подать заявления об уходе из университета. В их числе был и будущий «вождь мирового пролетариата».

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru (Худ. Х. Якупов «На сходку»)

4 декабря 2021 года «Реальное время» рассказывало, как в Казани проходил Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш» («Достижение»). Его участниками, помимо казанцев, стали более 60 команд, приехавших в поиске новых партнеров и для обмена опытом, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Ярославля. На форуме обсуждали различные актуальные вопросы и тенденции в мировой архитектуре, а также подвели итоги конкурса-смотра, на который подали заявки более 40 компаний, представив свыше 110 проектов за пятилетний период.

Петр основал военный госпиталь и устроил фейерверк в Петербурге, а в СССР создали первую ЭВМ

4 декабря 1706 года после указа царя Петра I «учредить за Яузою-рекой против Немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии» в Москве открылся военный госпиталь (сегодня — Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко). Он стал первым государственным медучреждением в России, к тому же на его базе заработала и первая Медико-хирургическая школа, которую возглавил лейб-медик Николай Бидлоо. В 1770—1771 годах госпиталь принимал больных во время эпидемии чумы, затем раненых в сражениях Отечественной войны 1812 года, а также всех последующих военных событий, в том числе происходящих и в современной России. В госпитале практиковали именитые российские медики Щепин, Мухин, Склифосовский, Юдин, Бурденко и другие, первые показательные операции под наркозом проводил Пирогов. Сегодня в состав медицинского учреждения входит почти сотня специализированных отделений и лабораторий и девять лечебно-диагностических центров.

Источник wikipedia.org

4 декабря 1711 года по приказу Петра I в Петербурге был дан первый фейерверк — в честь именин его близкого друга и генерал-губернатора Александра Меншикова. Позже его дворец станет одной из главных площадок города на Неве, где фейерверки стали устраиваться регулярно. Пиротехническим искусством российский государь увлекался не меньше, чем кораблестроением: он и сам создавал потешные огни, и отправлял на учебу в Европу солдат бомбардирской роты Преображенского полка, которая отвечала за проведение фейерверков. Петр даже ввел новый офицерский чин — фейерверкер, а у военнослужащих были особые специальности — огнестрельные художник, мастер, скульптор и рисовальщик огненных потех. Петровские потешные огни были не обычными залпами — рисовальщики и скульпторы старались придумать большие и сложные декорации, которые горели и двигались. Чем важнее был повод для фейерверка, тем дольше и ярче они украшали небо над городом. Пиротехнические шоу жаловали и последующие российские правители, а самый крупный в истории Петербурга салют прогремел в апреле 1814 года в честь победы над Наполеоном — были даны 324 залпа. Последний фейерверк в дореволюционной России был устроен летом 1915 года — в честь взятия русскими войсками Перемышля. Второе рождение фейерверки получили после Великой Отечественной войны.



4 декабря 1948 года вошло в историю СССР как день создания первой цифровой электронной вычислительной машины. Ее создателями стали Исаак Брук и Башир Рамеев, а первая в стране ЭВМ была зарегистрирована Госкомитетом по внедрению передовой техники в народное хозяйство под № 10475. За год до этого о создании вычислительной машины заявили американцы, а у советских ученых на тот момент идея создания цифровых ЭВМ «витала в воздухе». В мае 1948 года к проекту ученого-электронщика Брука подключился Рамеев и буквально через 3 месяца они представили проект автоматической цифровой вычислительной машины. Позже Башир Рамеев создал и другие электронные машины — ЭВМ «Стрела» и ЭВМ «Урал». С тех пор 4 декабря в России считается неофициальным Днем информатики.

Фото: wikipedia.org

Английский астроном наблюдал за Венерой, а французский священник основал Чикаго

4 декабря 1639 года астроном-любитель Джеримайя Хоррокс стал первым человеком, который наблюдал за тем, как Венера проходит по диску Солнца. Это астрономическое явление является одним из самых редко предсказуемых. Четыре прохождения повторяются с периодичностью в 243 года: два в декабре, затем спустя 121,5 года, происходят два в июне, после чего снова идет промежуток в 105,5 года. Взяв обычный телескоп, Хоррокс спроецировал солнечный диск на доску, чтобы можно было следить за планетами безопасно. Он точно не знал, во сколько Венера начнет свое движение, но по его расчетам это должно было случиться около 15:00. Процесс начался на 15 минут позже. Обычному сельскому учителю удалось с поразительной для тех времен точностью измерить видимый диаметр планеты, элементы ее орбиты и величину солнечного параллакса. После чего он пришел к выводу, что прохождения Венеры должны наблюдаться «парами» через 8 лет, а произведя расчеты, установил, что расстояние от Земли до Солнца составляет 95,6 миллионов километров — это 0,639 от современного значения в 149,6 миллионов километров. На тот момент это был самый верный показатель из данных ранее. Последние декабрьские прохождения Венеры были зафиксированы 9 декабря 1874 года и 6 декабря 1882 года, а июньские — 8 июня 2004 года и 6 июня 2012 года. В следующий раз астрономическое явление можно будет наблюдать лишь в декабре 2117 и 2125 годов.

4 декабря 1674 года 38-летний иезуит Жак Маркетт построил у юго-западной края озера Мичиган пост, чтобы переждать в нем зиму. Это строение стало первым жилым домом будущего Чикаго, хотя официальной датой его основания считается 1795 год. В просветительскую миссию на территорию французских земель Северной Америки Маркетт отправился еще в 1666 году. Вместе со скупщиком пушнины Луи Жолье и отрядом из пяти помощников за 3 года они прошли около 4 тыс. км на каноэ по рекам Среднего Запада, попутно совершив немало открытий. Например, они установили, что реки, берущие начало от Великих озер, впадают не в Тихий океан, а в Мексиканский залив Атлантики. Название Чикаго происходит от измененного французами слова из языка местных индейцев — shikaakwa, которое переводится как дикий лук или чеснок. Спустя почти 160 лет Чикаго получил статус города, еще через 3 года, в 1840-м, численность его население достигла более 4 тысяч человек. В 1885 году в Чикаго был построен первый в мире небоскреб. В 1890 году Чикаго стал вторым по величине городом в США, где проживали уже 1,1 млн человек. В XX веке город получил международную славу как гангстерская столица, затем — как джазовая. Сегодня Чикаго считается третьим по числу населения городом в Штатах, где проживают более 2,7 млн человек.