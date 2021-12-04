«Не стесняйтесь говорить по именам, начиная с топовых архитекторов»: «Казаныш» сменит формат

Форум поделят на несколько этапов, в планах и проведение биеннале

В Казани завершился Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш» («Достижение»). Основным событием третьего дня стало подведение итогов смотра-конкурса на лучший архитектурный объект. Помимо этого было объявлено и о смене формата форума, организаторы ждут обратной связи от участников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Курс на цифровизацию и институализацию

Сам форум начался 1 декабря и проходил в выставочном центре Ak Bars Retro Cars, так что стенды строительных материалов и технологичных решений, а также зона кейтеринга и внушительная территория для выступлений были облагорожены видом элитных автомобилей. В форуме участвовало более 60 команд — из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ярославля. Они приехали искать новых партнеров, изучать чужой опыт, слушать приезжих и местных спикеров. В частности, здесь обсуждали цифровизацию градостроительного проектирования, в связи с тем, что в России все проекты с будущего года будут приниматься в формате информационного моделирования зданий и сооружений. На второй день на форуме презентовали себя архитектурные и градостроительные компании.

Также на «Казаныше» представили Институт развития города — как объявили участникам, это проектный институт городского планирования/творческая лаборатория/место взаимодействия специалистов — сейчас их в организации более 60, и это не предел.

На третий день подводили итоги конкурса-смотра, на который с 18 октября подала заявки 41 компания — это 112 реализованных и нереализованных объектов и предложений с 2017 по 2021 год. Среди победителей было популярно мнение, что главное здесь — само поощрение.

В форуме участвовало более 60 команд — из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ярославля

— Что касается денег, то мы их заработали на самом объекте, — усмехнулся один из авторов, облагородивших старинный особняк в центе города.

Победителей определяло онлайн-голосование на сайте мэрии, которое проходило до 16 ноября — а потом и голосование членов жюри. Список дипломантов, первых, вторых и третьих мест занял 4 с половиной страницы. В частности, диплом вручили не архитекторам, а жителям района Авангардная — Модельная — Актайская — Кулагина — «за активное участие в формирование комфортного района». За сохранение и устойчивое развитие традиций наградили архитекторов-проектировщиков мечети имени Ахмада Заки в Залесном и авторов воссоздания Богородицкого собора. А за комплексный подход к благоустройству прилегающей территории похвалили студию «Борщевский» с ЖК «Норвежский».

Отдельная любопытная рубрика — нереализованные проекты. Среди них — жилые комплексы Vincent-2, «Мой ритм», Savin Premier, «Лето», ЖК на Айвазовского, центр пляжных видов спорта, усадьба Киселева и Иванова, медицинский центр на Подлужной и другие. В этой части, в отличие от первой, на сцену часто выходили молодые архитекторы.

— Хочу отметить, что хотелось бы большей активности на следующий год, — сказала один из инициаторов форума и конкурса, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. — Надеемся, что объектов будет больше, что лучше будет качество.

Ильсияр Тухватуллина: «Хотелось бы большей активности на следующий год»

«Хочу поблагодарить всех организаторов за настойчивость»

Дипломы за призовые места в 12 номинациях победители получали от Ильсура Метшина, который сразу сказал, что не вмешивался в работу жюри, предоставив работу профильным профессионалам.

— Хочу поблагодарить всех организаторов за настойчивость, — отметил Метшин. — Когда Ильсияр Мисхатовна впервые пришла с этой идей, была пандемия, какие-то ограничения. Но жизнь не стоит на месте. Мы посмотрели краем глаза нереализованные проекты, многие из них нам знакомы. Но меня как мэра порадовало то количество молодых, незнакомых лиц архитекторов, которые уже всерьез проектируют и реализуют объекты в нашем городе и за его пределами.

Каковы же итоги?

«Лучший жилой комплекс» — Savin House на улице Алексея Козина от московской группы компаний «Садовое кольцо», осваивающей одно из последних «белых пятен» на Кварталах.

«Лучший индивидуальный жилой дом» — дом по Куземетьевской, 16 от ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитекст». Мэра явно заинтересовало это здание — с автором он даже перемолвился репликами во время вручения.

«Лучшее общественное здание» — в этой номинации два победителя: некое здание по Ершова от ООО «МостафПроектСтрой» и общежитие КГЭУ по ул. Красносельской от ООО «Интарсия», еще одна доминанта Козьей слободы.

«Лучшее офисное здание» — инстаспот Суконной слободы Urban Business center от Bespoke, которую возглавляет выпускница лондонской Архитектурной ассоциации Элина Сафарова.

В номинации «Лучший объект благоустройства» — также два победителя. Это бульвар Art City от «Унистроя» и благоустройство озера Комсомольское в Дербышках.

«Лучший историко-архитектурный объект» — особняк Стахеева на Лобачевского, 10 от «Татгражданинвестпроекта», в котором размещается Союз композиторов РТ.

«Новая жизнь объекта (реновация)» — это тоже два объекта: торговые ряды Хлебного базара, сейчас ставшие ресторанной основой Профсоюзной, от ООО ДК «Основа», и культурный центр «Сайдаш» (студия архитектуры и дизайна Plan).



Не обошло внимание жюри и моду на муралы: в номинации «Лучший арт-обьект» выбрали «Я могу дышать» от СМУ-88.

«Нам нужно знать, кого вы хотите увидеть»

Заговорили на форуме и о смене формата — по этому поводу от архитекторов ждут предложений.

— Мы договорились, что в следующем году не только поменяем формат. Мы хотели бы получить от вас обратную связь, — поделился планами Метшин. — Нам нужно знать, кого вы хотите увидеть. Не стесняйтесь говорить по именам, начиная с топовых архитекторов.

Ильсур Метшин: «Меня как мэра порадовало то количество молодых, незнакомых лиц архитекторов, которые уже всерьез проектируют и реализуют объекты в нашем городе и за его пределами»

Возможно, сказал мэр Казани, форум поделят на несколько этапов, в планах и проведение биеннале — раз в год или два. Цель — создать условия, в которых архитекторы Казани будут набираться идеями, знаниями, навыками, не покидая города.

— Я помню, как мы с ректором отправляли, по-моему, в 2006 году наших студентов по грантам. Они уезжали в Голландию, Италию, Швейцарию, Англию, Испанию. Мне говорили — никто из них не вернется, — тут мэр сделал паузу и продолжил: — В принципе, так и случилось. Но меня это не расстраивает, они участвуют в наших конкурсах, а двое вернулись.

