Новый 1992-й: День Победы без парада, «праздничный репертуар» видеосалонов, регбисты Казани — в высшей лиге

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 51-я

Фото: Михаил Козловский

Май 1991 года был богат на всевозможные события в жизни Казани. В столице республики отметили 9 Мая, только не как сегодня большим парадом, а всего лишь митингом, на который пригласили бывших фронтовиков. Участники Второй мировой с сожалением отмечали свою ненужность и растущие забвение и неуважение к своим боевым подвигам. В честь праздника казанские видеосалоны решили сменить репертуар. Столичный клуб регби «Стрела» вошел в высший дивизион первенства России, а в Казани собрались атлеты со всего СССР, чтобы помериться силой на Всесоюзном мемориале им. Николая Жеребцова. Об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.





«Все равны перед памятью»

Парады в честь Дня Победы в СССР устраивали только в юбилейные годы и то не всегда — только в 1965, 1975, 1985 и 1990 годах. Ситуация стала меняться только после распада Союза, и первый парада в новой России прошел по Красной площади 9 мая 1995 года, после чего День победы был объявлен всенародным праздником, а военный парад стал одним из главных его атрибутов. Между тем 9 мая 91-го года в Казани по традиции в парке им. Горького состоялся митинг, на который пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню.

Как писал потом в «Вечерней Казани» один из участников этого мероприятия, в самом начале митинга группа руководителей двинулась от Монумента павшим в борьбе за советскую власть к Вечному огню, и на пути у них совершенно незапланированно появились трое ветеранов довольно престарелого возраста: «Поскольку последние двигались медленно, могла произойти заминка. Руководители, на которых были обращены сотни глаз собравшихся на митинг горожан, не растерялись: поспешили посторониться, послышались поздравления с праздником и так далее. Иными словами, была проявлена масса доброжелательности. Подумалось: вот бы и в закрытых от посторонних глаз кабинетах ждал бы ветеранов столь радушный прием. Ведь сегодня они как никогда нуждаются во внимании. Только не в показном, а в искреннем и неподдельном...».

Фото: Михаил Козловский

«Так хочется быть оптимистичным»

В канун 9 мая в «Вечерней Казани» были опубликованы заметки бывшего военного корреспондента. В них он решил коротко вспомнить о подвигах, совершенных на полях Великой Отечественной войны бойцами, ушедшими на фронт из Татарии. Но главной темой большой публикации стала душевная боль, оттого, что те, кто отвоевывал мир у фашистских захватчиков, стали никому не нужны.

46-й День Победы страна отмечала после ратификации советско-германских соглашений, фактически подведших итоги той жестокой войны, когда бывшие враги стали друзьями. А тем временем за границей оставались миллионы могил советских воинов, отдавших жизни за свободу от нацизма. Но, как писал автор большой публикации, «этих павших в бывших соцстранах уже называют не освободителями от коричневой чумы, а оккупантами, и потому нередко оскверняют их могилы за Бугом, за Дунаем, за Днестром. А мы-то думали, что память о павших останется в веках, но прошло только 46 лет...».

Возмущение вызвало и то, что в своей стране после этих 46 лет до сих пор не навели порядок с могилами павших, и все еще решается вопрос о памятнике на Поклонной горе в Москве. В Казани же, подчеркивает бывший военкор, «как не было стелы с именами погибших земляков, так, видимо, уже не будет: не до этого сейчас». Отмечал он и тот факт, что оторванность героико-патриотического воспитания от проблем дня приведет к его полному формализму: «А потом удивляемся, почему молодежь уже не так слушает ветеранов, как в прежние годы, почему закрывается музей боевой славы или проявляется равнодушие к экспонатам, почему теряется уважение к людям с орденом Отечественной войны».

Вспомнил автор публикации случай, произошедший возле магазина «Океан»: продавали какую-то рыбу — в одни руки один пакет. Шла очередь «ветеранская» и «цивильная», и когда дошли до заветной тележки с рыбой, один из ветеранов вместо одного взял два пакета. «Что тут стряслось! Здоровой парень из «цивильной» очереди подбежал к ветерану, выхватил пакеты из его рук и этими пакетами — по плечам, по плечам... А ветеран, полунемой инвалид войны не понял, что произошло. А когда дошло, растерянно посмотрел вокруг и... заплакал. Только тихо произнес: лучше бы меня на фронте убило... Это сказал бывалый воин, начавший войну на рассвете 22 июня 1941 года на заставе у Буга под Владимиром-Волынском и закончивший ее в мае 45-го в Берлине». Тот самый фронтовик из очереди, Николай Никонов, был ранен сразу в первый день войны, рассказывает военный корреспондент. Но, несмотря на раны, вместе со старшиной заставы, он вел огонь по фашистам. После того оскорбления ветеран больше в льготную очередь не становится — и не только он.

Случай произошел еще до знаменитого 2 апреля, когда цены на все взлетели в несколько раз. После чего ветераны нередко стали выходить из магазина с пустыми руками:

— Разве о такой старости думалось, когда воевали? Разве могла прийти в голову мысль, что будем с протянутой рукой стоять перед детьми и внуками тех, против кого сражались? Еще несколько лет назад к голосу наших ветеранов войны прислушивались, а сейчас заглушают и сразу вешают ярлыки или «предателя», или «сталиниста».

Фото: Михаил Козловский

Менялось в те годы в диаметрально противоположную строну отношение к советским воинам-освободителям и в соцстранах. Автор с сожалением отмечает, что уже пятый год польские власти отказывают совету ветеранов в посещении памятных для бойцов мест. И не только за рубежом стиралось в те дни почтение к ветеранам. В юбилейном, 45-м году, ветераны 328-й и 276-й дивизий, в которых прошел через войну с фашистами автор публикации, хотели собраться в одном из мест их боевого пути, шедшего с Кавказа. Но ни в Адыгее, ни в Кабардино-Балкарии, ни в Донбассе и тем более на Западной Украине местные власти не дали согласия на встречу однополчан. Местом встречи ветеранов 328-й стало подмосковное Абрамцево и то лишь потому, что там училище прикладного искусства возглавлял председатель совета ветеранов. При этом бывшие бойцы 276-й дивизии, которые хотели собраться в г. Гори, получили от местных властей отказ.

Уже тогда, в начале 90-х, в западно-украинских городах, которые освобождала от нацистов советская армия, началось осквернение памяти: в Дрогобыче (Львовская область) был демонтирован памятник погибшему там генерал-майору Васильеву, в Ровно сняли памятник легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову, были осквернены могилы воинов под Дрогобычем, Стрыем, Галичем. Зато стала превозноситься боевая слава оккупантов из дивизии СС «Галичина». Могли ли мы предположить, что доживем до такого?! — задает главный вопрос военный корреспондент.

«Видеоэкран к празднику Победы»

В конце 80-х — начале 90-х население страны хотело не только хлеба, но и зрелищ. Отечественный кинематограф пребывал в финансовом и творческом кризисе, и у кинотеатров в СССР появились конкуренты — видеосалоны. Обычно их устраивали в небольших помещениях ДК, вокзалов, в квартирах на первых этажах или обычных строительных вагончиках. Много для этого не требовалось — телевизоры, видеомагнитофон и видеокассеты с фильмами и мультфильмами и десяток, два стульев. Например, такие блокбастеры «Рэмбо» или «Звездные войны» можно было посмотреть за 1 рубль, истории про Тома и Джерри — за 50 копеек. Именно благодаря видеосалонам многие советские любители кино узнали о голливудских звездах Сильвестре Сталлоне, Джеки Чане, Арнольде Шварценеггере, Жан-Клод Ван Дамме и прочих героях боевиков, увидели американские комедии, фантастические фильмы и первые ужастики.

В честь 9 Мая один из видеоклубов Казани решил показать вовсе не патриотические фильмы, а военную комедию с Луи де Фюнесом, утопию Копполы и американский боевик о борьбе с нацистами.

«Новый имидж «Стрелы»

Казань славилась в СССР спортивными достижениями — здесь воспитывались победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, Союза и РСФСР в различных видах спорта, развивались спортивные сообщества. В 1967 году в их списке появился клуб регби «Стрела», который действует и сегодня. Поначалу это была больше любительская игра, в городе тогда были сформированы три команды из студентов КГУ, КХТИ и КАИ. В семидесятые годы казанские регбисты уже стали постоянными участниками первенств СССР и студенческих чемпионатов страны.

Профессиональный уровень игроков постоянно рос, они участвовали в соревнованиях по этому виду спорта не только внутри страны, но встречались на поле и с западными командами. Знаковым в истории «Стрелы» стал 1991 год, когда команда перешла в регбилиг, или регби-13, и стала выступать в высшем дивизионе первенства России.

Фото: из архива А. Медведева/rt-online.ru

«Сила богатырская»

Одним из ярких и выдающихся советских спортсменов по гиревому спорту и тяжелой атлетике, рекордсменом СССР и мира был Николай Жеребцов. Он являлся правнуком волжских бурлаков, родился в 1904 году в семье казанского рабочего-обойщика. На I Спартакиаде народов СССР, состоявшейся в 1928 году, он завоевал первый титул чемпиона в соревнованиях среди 82 атлетов из семи союзных республик и стал рекордсменом страны и мира в жиме двумя руками. Взяв псевдоним Верден, он с 1933 года стал выступать в Казанском цирке, удивляя зрителей свое силой в различных аттракционах, в годы Великой Отечественной он вернул на афиши свое настоящее имя, а в 1969 году Жеребцов стал заслуженным артистом ТАССР.

Через 10 лет русского богатыря не стало, его похоронили на Арском кладбище, а в память о выдающемся спортсмене с 1980 года в Казани стали проводить соревнования по гиревому спорту памяти Николая Жеребцова. Сначала они носили республиканский статус, спустя 2 года мемориал приобрел всесоюзный масштаб. В мае 1991 года в столице республики проводились 12-е по счету состязания по гиревому спорту. Тогда победителями в личном зачете стали шесть силачей из Башкирии, Вологды, Омска, Брянска, Кирова и Калуги. Среди команд на первом месте оказались атлеты из Омска, на втором — татарстанцы, за ними — ярославцы. Рекордов на этом мемориале установлено не было, зато мастерский норматив выполнило рекордное число спортсменов — 22 человека.

