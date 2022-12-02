Улица Габдуллы Тукая: большевики, меховщики, обувщики

Гид по Екатерининской, часть третья

Фото: Из музея Мехобъединения. Тукая, 81. Надстроенная версия

На планах 1850-х годов между Сафьян и Ахтямова по левую сторону мещане Каргин, Губаев, Гумеров, купцы Баязитовы. Их имена массовая история не сохранила, да что там — некоторые дома в реестрах помечаются как дома такого-то века, без указания главных владельцев. При этом выглядят они достойными всяческого внимания.

Дом Юнусовых (Тукая, 81)

Так же, как усадьба Бурнаевых, в советское время и до февраля 2012 года это было многоэтажное общежитие — «Дом нового быта меховщиков». Домом владели в XVIII веке Аитовы, а потом купил купец первой гильдии Ибрагим Юнусов, владевший зданием неподалеку и открывший тут же с братом Исхаком мусульманский детский приют. Новый владелец, видимо, переменил декор зданий на классический. Вероятно, автором был ученик Валентина Кафтырева Филипп Емельянов, спроектировавший Гостиный двор, в то время он был губернским архитектором. Дом достраивали к 1851 году, потом переделывали после пожара 1871 года. Сейчас у здания восстановлены утраченный объем и классический декор.



Тукая, 84-86

Дом Сабитовых (Тукая, 84—86)

Трехэтажный дом №86 с проездной аркой 1885 года, построенный по проекту Петра Романова. Владел им Мухаметсафа Сабитов из деревни Альмендерова Тетюшского уезда, потом его жена Бибимагитаб Фазлулловна с детьми, которая вышла замуж за другого Сабитова, Гайнутдина, он торговал азиатскими головными уборами, и его здания мы на Тукая еще встретим. Он же построил 84-й дом, в котором располагался, что интересно, магазин Карла Штабена, торговавший вином и бакалеей.



Тукая, 82

Дом Утямышевых (Тукая, 82)

Середины XIX века, который в 1872-м все тот же Петр Романов увеличил на один этаж. В том же году скончался первый владелец Исхак Мусич Утямышев, родом из села Маскара (ныне Кукморский район), владелец ткацких и бязекрасильных фабрик. Впрочем, в Казани он бывал редко, а жил в Маскаре, где в их доме сейчас находится детский дом. Потом домом владел его сын Ахмет и внук Абдусалям. Дочерей своих Исхак выдал за братьев Галеевых, с которыми потом участвовал в открытии медресе «Мухаммадия». Женой Галимджана Баруди была Бибимагруй Утямышева, учившаяся у Габдулхалика-ишана, брата богослова Габденнасыра Курсави. Также Утямышевы-старшие спонсировали строительство казанской мечети «Иске Таш». А среди их потомков — Тимур Кадыров, заместитель главного архитектора Казани.



Тукая, 80

Дом Катеева (80)

Ибрагим Якупович Катеев торговал, как сообщает адресная книга Казани 1899 года, на Сенном базаре азиатской обувью, у него была там лавка. После в доме жили Абдулсалям и Абдулла, его дети. Дом в ноябре 2022 года горел, после чего его достаточно основательно законсервировали, поскольку он давно уже облюбован бомжами.



Тукая, 79

Дом Ямашева-Галикеевой (Тукая, 79)

Мингазетдин Хасанович Ямашев был родом из Новоузенска, города в Саратовской области. Купец второй гильдии, он построил дом в 1895—1899 годах — и здесь жил его сын, татарский большевик Хусаин Ямашев, учившийся в медресе «Мухаммадия» и Татарской учительской школе, где начал общаться с социал-демократами, среди которых казанцам более всего известен Адоратский. Далее — марксистский кружок, Казанская социал-демократическая организация, свои кружки для рабочих, публицистика, руководство татарской группы в Казанском комитете РСРСП. В 1908 году Ямашев уезжает из родного дома, чтобы избежать преследования жандармерии, и этом же время здание переходит в руки мещанки Бибизухры Юнусовны Галикеевой. И это, конечно, не этот дом, а гораздо более скромный деревянный. Деревья рядом, правда, аутентичные.