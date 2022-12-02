Чемпионат мира по футболу в Катаре уже получился самым непредсказуемым

Ее величество интрига жила в каждом из 16 матчей третьего тура

В последнем туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, который на данный момент проходит в Катаре, не было ни одной проходной игры. Подобного не бывало ранее ни на одном из предыдущих ЧМ, когда в третьем туре болельщики вынуждены были наблюдать череду никому не нужных матчей, вспоминает спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Катар предусмотрел наиболее удобное время матчей для всех

Чемпионат мира по футболу, который в конце ноября — начале декабря только набирает обороты. Это, конечно, диковинка для зрителей практически всего мира, и приятный бонус для жителей Центральной России. Один и тот же часовой пояс Дохи с Москвой позволяет смотреть футбол без каких-либо проблем плюс необходимо сказать, что оргкомитет постарался максимально учесть интересы болельщиков всего мира. Например, игра Англии и США была назначена на десять вечера, когда в Англии было 19:00, а в разных штатах Америки от 11 до 14 часов. Отпускникам очень удобно, в этом плане можем напомнить Бразилию, где матчи заканчивались в два и четыре часа ночи по Москве. Тут даже отпуск слабо помогал.

Групповой этап чемпионата мира в очередной раз доказывает банальную истину. По итогам первого тура можно все проиграть, но ничего нельзя выиграть. Разгром Испании — 7:0 в матче с Коста-Рикой ничего не гарантирует, достаточно вспомнить, что чемпионат мира-2010 испанцы выиграли, начав его со стартового поражения. Франция разгромила Австралию — 4:1, но предыдущий мундиаль в России галльские петухи выигрывали, начиная с невнятной победы над той же Австралией — 2:1, и корреспондент «Реального времени» как сейчас помнит разгуливающих по Казани после того матча болельщиков обеих команд — довольных и недовольных в равной мере. Французы были недовольны игрой своих любимцев, австралийцы — счетом.

При этом одно из профильных центральных изданий успело разразиться статьей, в которой уничижительно высказалось о сборных из Азиатской конфедерации. На тот момент посыл был понятен: Катар проиграл Эквадору — 0:2, причем пропустил три гола (один не засчитали из-за оффсайда, — прим. ред.), и выглядел крайне беспомощно, а Англия разгромила Иран — 6:2.

Корреспондент «Реального времени» как сейчас помнит разгуливающих по Казани после того матча болельщиков обеих команд. Фото: Максим Платонов

Еще произошла, пожалуй, самая большая сенсация чемпионатов мира всех времен, когда Саудовская Аравия одержала волевую победу над Аргентиной — 2:1. Сборная, где фамилию хотя бы одного сборника не вспомнит, пожалуй, никто из наших читателей, поэтому автору статьи пришлось специально изучать составы нынешних авторов сенсации и тех, кто пережил разгром в матче против России — 0:5 четыре года назад. Оказалось, что Аль-Бурайкан, Асири, Аль-Фарадж, Аль-Шахрани, а также оба автора голов — Аль-Досари и Аль-Шех, играли в 2018-м в «Лужниках» при судействе аргентинской (!) судейской бригады.

Азия взяла реванш

Вслед за этим Япония одержала волевую победу над Германией — 2:1, тем самым азиатские команды взяли реванш у Америки и Европы и заставили по новому пересмотреть вопросы об увеличении количества команд — участниц ЧМ, начиная с 2026 года. Сейчас их 32, и это в два раза больше, чем, допустим, в 1978 году, который автор статьи помнит и может сравнивать, и сделает это совершенно точно. Но с той поры, во-первых, количество стран только в Европе выросло до 50 плюс. От одной только Югославии на ЧМ и ЧЕ выступало пять стран, от СССР — три, от Чехословакии — две. С другой стороны, как бы банально это не звучало, но футбол сейчас это не просто соревнование между Европой и Южной Америкой, Африка сделала просто гигантские шаги. В том же ЧМ-1978 была первая сенсационная победа Африки, когда Тунис обыграл Мексику — 3:1 и свел вничью матч с ФРГ, действующим чемпионом мира на тот момент. Сейчас Африка выросла за счет подъема собственного уровня, и благодаря тому, что за многие сборные выступают экспаты из Европы.

Между тем в Катар не приехали Алжир и Египет, Кот Д'ивуар, Нигерия и ЮАР, которые точно не испортили бы впечатления от уровня ЧМ. Перу не прошла ЧМ только уступив в стыковых матчах Австралии, опередив Колумбию и Чили, которые точно не стали бы статистами. Из Европы не отобрался чемпион — Италия, два четвертьфиналиста — Украина и Чехия, нет Швеции, выигравшей свою группу на ЧЕ-2020, нет Австрии, уступившей Италии в одной восьмой только в дополнительное время, нет очень боевитой Венгрии. Нет Норвегии, а это Холланд, который пока никак не представит свое мастерство в матчах сборных. При том что скандинавы, ранее выходившие на крупные турниры благодаря своей обороне, сейчас имеют одну из сильнейших линию нападения в Европе. Также бельгийцы достаточно долго не могли реализовать потенциал своего талантливого поколения, а с 2014 года не пропускают ни одного крупного старта. Нет бронзового призера ЧМ-2002 и ЧЕ-2008 Турции, и, тем самым, мы легко насчитали 16 сборных, которые явно не испортили бы картинку футбольного ЧМ, даже не задействовав ту же самую Азию, а также КОНКАКАФ, куда входят Северная и Центральная Америка. Правда, оттуда в Катар приехали все сильнейшие, тут не поспоришь.

Фото: world-cup2022.ru

Первый гол Левандовского на ЧМ



И, как увидит читатель, мы даже не настаиваем на том, что в Катаре нет сборной России, которую не пустили по политическим мотивам, но, судя по ее выступлениям, ее футболистам самое место у телевизоров. Поляки, которые своим демаршем отстранили россиян от потенциального участия на ЧМ в Катаре, сыграли вничью с Мексикой, и ситуация в их группе с саудитами и аргентинцами выглядит наиболее запутанной. В отношении с поляками и их лидером в сборной Робертом Левандовски, автор, в отличие от Аргентины и Германии, угадал на сто процентов в своих прогнозах-превью. Нападающий «Барселоны» в составе сборной Польши, преимущественно, ни о чем. Разве что отвлекает внимание от других, и ранее там решали и в отборах и на финальном этапе Блащиковски, Миля, затем Милик, Линетти, Пентек. На домашнем ЧЕ-2012 Левандовски провалился. На ЧМ в России он опозорился вместе со всей сборной, на ЧЕ-2000 «похоронил» шансы, когда при 0:1 со Швецией дважды бил головой в упор в перекладину. Поляки, опустив руки, пропустили второй, и только тогда Левандовски начал забивать голы, ставшие бесполезными в итоге. Забивать карликам или в ничего не решающих матчах — это и есть «работа» игрока «Барселоны». Ценность гола в том, что он что-то решает, все остальное — статистика. Левандовски — герой статистики. На моей памяти единственный гол, который что-то решал, был забит в четвертьфинале ЧЕ-2016 Португалии, но там поляки перестали играть, после 1:0, а в серии пенальти у них был абсолютно беспомощный Фабияньски.

Особую благодарность Катар заслуживает за то, что там вместе с ФИФА не прогнулись перед Америкой, как делает это МОК. Данность, состоящая в том, что львиная доля спонсоров Международного олимпийского комитета представляет США, выстраивает расписание стартов так, чтобы было удобно американским телезрителям. Из-за этого наблюдать за Пхенчханом-2018 и Токио-2020 было очень сложно, как в России, так и в олимпийских столицах. Достаточно сказать, что фигурное катание начиналось в четыре утра по Москве, в 10 часов по Корее, токийский марафон стартовал в полночь по Москве...

Мощнейшая конкуренция

Важно с той точки зрения, что все предыдущие чемпионаты мира, проходившие по системе розыгрыша схожей с нынешней (а в 32 команды на ЧМ играют с 1998 года), «страдали» большим количеством недоговорных «договорняков», либо полутоварищеских игр. Старожилы помнят, как на ЧМ-1998 Испания громила в последнем туре Болгарию — 6:1, забивая голы буквально со слезами на глазах, поскольку в параллельном матче Парагвай обыгрывал Нигерию, и при этом результате обе команды гарантировали себе участие в одной восьмой. И подобных матчей можно вспомнить огромное количество: на чемпионате мира в Москве Польша обыгрывала Японию — 1:0, и этим итогом были довольны обе команды. Первая получала премию, вторая гарантированно выходила в следующий круг. А уж случаев, когда в третьем туре группового этапа сборные разыгрывали не выход в плей-офф, а итоговые места в группе, вообще не счесть. И вот на этом фоне бешеная интрига во всех группах ЧМ-2022, что, конечно же, большой плюс в копилку Его Величества Футбола.

Минус этой статьи в том, что писалась она на момент, когда завершились матчи второго круга группового этапа, а читатели ее увидят накануне одной восьмой. Но это же и плюс, поскольку мы можем лишний раз напомнить и закрепить в памяти два важных наблюдения. Первое — все команды, потерпевшие разгромы на старте, нашли в себе силы, победили во втором туре и сохраняли интригу чемпионата до самого финиша: Австралия (1:4 с Францией), Иран (2:6 с Англией), Коста-Рика (0:7 с Испанией) были «в игре» до последнего тура. По большому счету только Катар и Канада потеряли все шансы на продолжение борьбы, и Бразилия, Португалия с Францией забронировали себе участие в плей-офф, после двух туров. Но даже в этом случае матчи Катара с Голландией, Канады с Марокко, Бразилии с Камеруном, Франции с Тунисом сохраняли интригу, будучи важными для соперников. Прощаясь с нынешним форматом соревнований, в которых участвовали 32 команды, а со следующего ЧМ их будет 48, участники турнира в Катаре подарили зрителям самый непредсказуемый старт в истории, по сравнению с теми шестью ЧМ, проводившимися по нынешней формуле.



Джаудат Абдуллин