Цитаты недели: Путин — о глупом Западе, Шумков — о квазикультурной пошлятине, Рогозин — о взятии Киева
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Пока президент России Владимир Путин хвалил своих соотечественников за умное решение — не отменять западную культуру, губернатор Курганской области Вадим Шумков определил ее причиной духовной деградации россиян, из-за которой те порой даже теряют смысл жизни. В это же время невежей прослыл папа Римский Франциск, заявивший о жестокости чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, а ЮНЕСКО нашло новый объект нематериального культурного наследия — французский багет. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О мудрых россиянах и неумных европейцах
Отмена российской культуры на Западе — идея недалеких умов, считает президент России Владимир Путин. Наша же страна по аналогичному пути не пошла — европейское и американское не отменяется, а продолжает сосуществовать вместе с отечественным, как например, в Забайкальском краевом драматическом театре имени Николая Березина — на его сцене можно увидеть постановки как русской классики, так и произведений французского комедиографа Мольера или драматурга Александра Дюма. Такой подход, по мнению главы государства, говорится о мудрости россиян.
О жестокости чеченцов и бурят
Резонансным высказыванием отличился папа Римский Франциск, заявивший, что в ходе российской спецоперации некоторые из народов большой федерации выделяются особой жестокостью. Слова понтифика в России не оставили без внимания. Так, например, официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», а глава ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что папа Римский сделал «совсем не христианское» заявление.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, народ которой затронул в своем высказывании понтифик, отметил, что слышать подобные слова от главы католической церкви «как минимум странно». По его словам, «воины из Бурятии с честью выполняют свой долг», и если их заметили, «значит, они хорошо делают свое дело». Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что народ, которой упомянул папа Римский, назвал понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ». Он пристыдил его за то, что тот, будучи «религиозной личностью мировой величины», не знает про гуманное отношение мусульман к противнику.
О символизме визита в Россию
Первой страной, которую посетил вновь избранный на пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стала Россия. Ее президент Владимир Путин, с которым он встретился обратил внимание, что подобный жест имеет «знаковое значение» и «подчеркивает особый характер наших отношений». Токаев, государство которого после начала спецоперации не отказалось от сотрудничества с Москвой, отрицать этого не стал и согласился с коллегой. Однако намекнул, что чрезмерного значения такому решению придавать все же не стоит — Россия и Казахстан дружат на протяжении нескольких десятилетий — на встрече президенты подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
О гендерной «болезни»
На этой неделе в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и информации, способной вызвать желание сменить пол. Эти проявления, которые на Западе считается нормой, в нашей стране воспринимаются большинством как болезнь. Такого мнения, например, придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее мнению, в России начало пропаганде ЛГБТ положила популярная в нулевые группа Тату, с которой якобы начали брать пример, принимая их поведение за норму. Для России же подобное неприемлемо, считает народная избранница. Родину она называет центром возрождения традиционных семейных ценностей.
О браке США и Европы
Пока российские власти запрещают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, экс-президент страны Дмитрий Медведев сравнивает отношения США и «некрасиво стареющей» Европы с браком, который вот-вот закончится «грязным скандалом». Виной всему заместитель председателя Совбеза называет ложь, «экономическую неверность» и «демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга» с американской стороны. При этом от указания гендерной принадлежности США и Европы политик решил воздержаться, исходя из политкорректности.
О причинах откровенной духовной пустоты
Губернатор Курганской области Вадим Шумков уверен, что виной психологических проблем россиян стал их отрыв от родной культуры и традиций — их им заменила «второсортная квазикультурная пошлятина» западных стран. В конечном счете это и приводит к тому, что люди «идут брат на брата», утверждает чиновник. Самой важной задачей, стоящей перед Россией на сегодняшний день в сфере национальной культуры, он считает воспитание любви граждан к их корням, к памяти предков, их «славной и доброй истории» и «героическому прошлому».
О финале спецоперации
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который пребывает в зоне спецоперации с позывным «Космос», уверен, что российская кампания по освобождению Донбасса, который уже вошел в состав государства, закончится взятием Киева. Иных исходов он не прогнозирует, поскольку иначе на западе России останется «колоссальный накачанный ненавистью и оружием потенциал», угрожающий покончить с ее существованием. «Поэтому либо мы, либо они», — заявил Дмитрий Рогозин.
Об ошибках в хоккее
Казанский «Ак Барс», победы которому достаются все реже, второй раз в сезоне проиграл «Сибири» в матче КХЛ — матч закончился со счетом 3:6. Главный тренер клуба Олег Знарок, которому на фоне неудач пророчили отставку, уверяет, что игроки работают очень много, но от ошибок это не поможет избавиться. Минимизировать их поможет слаженная работа, однако в матче с «Сибирью», по словам Знарка, «каждый хотел сыграть индивидуально».
О багете как синониме веселья
ЮНЕСКО включило мастерство изготовления французского багета и связанную с ним культуру в список нематериального культурного наследия. Свое решение организация обосновала тем, что это практически целое искусство — выпечка багета требует определенных знаний и методов. Кроме того, с этим хлебобулочным изделием связана определенная модель потребления и социальные практики, а по мнению главы ЮНЕСКО Одри Азуле багет — это целый ритуал, повторяемый день ото дня и ассоциирующийся с приятными беседами.
О «помощи» по старой дружбе
Как и сообщали СМИ, на прошлой неделе Алексей Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты России — почти единогласным решением Совет Федерации освободил его от должности, которую он занимал с мая 2018 года. Официально о новом месте его работы пока не сообщалось, но спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко косвенно подтвердила слухи, что чиновник займет кресло в «Яндексе». Она выразила надежду, что Кудрин поспособствует тому, чтобы инфоповоды Совфеда чаще светились на первых строчках поисковика.
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