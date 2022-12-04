Цитаты недели: Путин — о глупом Западе, Шумков — о квазикультурной пошлятине, Рогозин — о взятии Киева

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Пока президент России Владимир Путин хвалил своих соотечественников за умное решение — не отменять западную культуру, губернатор Курганской области Вадим Шумков определил ее причиной духовной деградации россиян, из-за которой те порой даже теряют смысл жизни. В это же время невежей прослыл папа Римский Франциск, заявивший о жестокости чеченцев и бурят, участвующих в спецоперации, а ЮНЕСКО нашло новый объект нематериального культурного наследия — французский багет. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О мудрых россиянах и неумных европейцах

Видите, нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, не очень.

Отмена российской культуры на Западе — идея недалеких умов, считает президент России Владимир Путин. Наша же страна по аналогичному пути не пошла — европейское и американское не отменяется, а продолжает сосуществовать вместе с отечественным, как например, в Забайкальском краевом драматическом театре имени Николая Березина — на его сцене можно увидеть постановки как русской классики, так и произведений французского комедиографа Мольера или драматурга Александра Дюма. Такой подход, по мнению главы государства, говорится о мудрости россиян.

О жестокости чеченцов и бурят



Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принял мученическую смерть. Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее.

Резонансным высказыванием отличился папа Римский Франциск, заявивший, что в ходе российской спецоперации некоторые из народов большой федерации выделяются особой жестокостью. Слова понтифика в России не оставили без внимания. Так, например, официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», а глава ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что папа Римский сделал «совсем не христианское» заявление.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, народ которой затронул в своем высказывании понтифик, отметил, что слышать подобные слова от главы католической церкви «как минимум странно». По его словам, «воины из Бурятии с честью выполняют свой долг», и если их заметили, «значит, они хорошо делают свое дело». Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что народ, которой упомянул папа Римский, назвал понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ». Он пристыдил его за то, что тот, будучи «религиозной личностью мировой величины», не знает про гуманное отношение мусульман к противнику.

О символизме визита в Россию

Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует. С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами.

Первой страной, которую посетил вновь избранный на пост президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, стала Россия. Ее президент Владимир Путин, с которым он встретился обратил внимание, что подобный жест имеет «знаковое значение» и «подчеркивает особый характер наших отношений». Токаев, государство которого после начала спецоперации не отказалось от сотрудничества с Москвой, отрицать этого не стал и согласился с коллегой. Однако намекнул, что чрезмерного значения такому решению придавать все же не стоит — Россия и Казахстан дружат на протяжении нескольких десятилетий — на встрече президенты подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

О гендерной «болезни»



Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли Тату. И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили. Мальчик должен выглядеть, как мальчик, девочка должна выглядеть, как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: «вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает».

На этой неделе в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и информации, способной вызвать желание сменить пол. Эти проявления, которые на Западе считается нормой, в нашей стране воспринимаются большинством как болезнь. Такого мнения, например, придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее мнению, в России начало пропаганде ЛГБТ положила популярная в нулевые группа Тату, с которой якобы начали брать пример, принимая их поведение за норму. Для России же подобное неприемлемо, считает народная избранница. Родину она называет центром возрождения традиционных семейных ценностей.



О браке США и Европы

Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе. Делиться прибылью он и не думает. Наоборот — отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера — демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний.

Пока российские власти запрещают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, экс-президент страны Дмитрий Медведев сравнивает отношения США и «некрасиво стареющей» Европы с браком, который вот-вот закончится «грязным скандалом». Виной всему заместитель председателя Совбеза называет ложь, «экономическую неверность» и «демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга» с американской стороны. При этом от указания гендерной принадлежности США и Европы политик решил воздержаться, исходя из политкорректности.

О причинах откровенной духовной пустоты

Недооценка значимости родной национальной культуры, своих родных корней, национальных традиций чревата… Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной. Цепляясь за эту вторичность, гордясь ею… Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни…

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уверен, что виной психологических проблем россиян стал их отрыв от родной культуры и традиций — их им заменила «второсортная квазикультурная пошлятина» западных стран. В конечном счете это и приводит к тому, что люди «идут брат на брата», утверждает чиновник. Самой важной задачей, стоящей перед Россией на сегодняшний день в сфере национальной культуры, он считает воспитание любви граждан к их корням, к памяти предков, их «славной и доброй истории» и «героическому прошлому».



О финале спецоперации

Что касается того, как это все закончится, я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать — не освобождать, а именно брать. Освобождаем мы Донбасс, все остальное будем брать. Как брали Вену, Берлин, Будапешт.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который пребывает в зоне спецоперации с позывным «Космос», уверен, что российская кампания по освобождению Донбасса, который уже вошел в состав государства, закончится взятием Киева. Иных исходов он не прогнозирует, поскольку иначе на западе России останется «колоссальный накачанный ненавистью и оружием потенциал», угрожающий покончить с ее существованием. «Поэтому либо мы, либо они», — заявил Дмитрий Рогозин.



Об ошибках в хоккее

Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды. Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся — команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так — пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

Казанский «Ак Барс», победы которому достаются все реже, второй раз в сезоне проиграл «Сибири» в матче КХЛ — матч закончился со счетом 3:6. Главный тренер клуба Олег Знарок, которому на фоне неудач пророчили отставку, уверяет, что игроки работают очень много, но от ошибок это не поможет избавиться. Минимизировать их поможет слаженная работа, однако в матче с «Сибирью», по словам Знарка, «каждый хотел сыграть индивидуально».

О багете как синониме веселья

Это прославляет французский образ жизни. Багет — это ежедневный ритуал, структурирующий элемент трапезы, синоним общения и веселья.

ЮНЕСКО включило мастерство изготовления французского багета и связанную с ним культуру в список нематериального культурного наследия. Свое решение организация обосновала тем, что это практически целое искусство — выпечка багета требует определенных знаний и методов. Кроме того, с этим хлебобулочным изделием связана определенная модель потребления и социальные практики, а по мнению главы ЮНЕСКО Одри Азуле багет — это целый ритуал, повторяемый день ото дня и ассоциирующийся с приятными беседами.



О «помощи» по старой дружбе

Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе «Яндекса» с теми важными заявлениями, которые мы делаем.

Как и сообщали СМИ, на прошлой неделе Алексей Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты России — почти единогласным решением Совет Федерации освободил его от должности, которую он занимал с мая 2018 года. Официально о новом месте его работы пока не сообщалось, но спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко косвенно подтвердила слухи, что чиновник займет кресло в «Яндексе». Она выразила надежду, что Кудрин поспособствует тому, чтобы инфоповоды Совфеда чаще светились на первых строчках поисковика.