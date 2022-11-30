«Ак Барс» проиграл «Сибири» второй раз за сезон

Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» второй раз в текущем сезоне проиграл «Сибири» — матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) не в пользу хозяев.

У казанцев дублем отметился Дмитрий Воронков, также забил Станислав Галиев. Хоккеисты «Сибири» ответили на это шестью точными бросками в исполнении Никиты Шашкова, Тэйлора Бека, Владимира Бутузова, Дмитрия Овчинникова, Михала Чайковского и Никиты Сетдикова.

«Сибирь» занимает 3‑е место в Восточной конференции, на ее счету 49 очков. У «Ак Барса» — 36 баллов, татарстанские хоккеисты на 7‑й строчке.



Фото: ХК «Ак Барс»

27 ноября «Ак Барс» обыграл «Сочи» (6:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.



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Маргарита Головатенко