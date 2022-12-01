Ватерполисты «КОС-Синтез» отправились на предновогодний отдых

Подарком к нему стали медали пловцов

Заключительные матчи ватерпольного чемпионата России в 2022 году одновременно стали первым туром второго круга. «КОС-Синтез» одержал две победы над подмосковным «Штурмом-2002», а вторая команда Казани неожиданно поиграла на нервах у волгоградского «Спартака». Приятным подарком к Новому году стали медали дебютанта СК ВВС «Синтез» Николая Зуева по итогам чемпионата России по плаванию на коротких дистанциях, о чем рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

«КОС-Синтез»: ставка на молодежь

Две победы действующего чемпиона России «КОС-Синтез» были одержаны в Рузе над подмосковным «Штурмом-2002». Оба раза был разгром, что неудивительно при нынешнем состоянии команд, но удивительно, если внимательно посмотреть на состав казанцев. Достаточно сказать, что против молодежной команды из Подмосковья не играли Никита Деревянкин, Николай Лазарев и Адель Латыпов. Их заменили более молодые игроки, если сравнивать с предыдущими встречами, то можно обозначить сменщиков в качестве Аделя Аухадеева, Аскара Махиянова и Замира Мирзиева. Они в заключительных матчах первого круга играли за «КОС-Синтез-УОР», а тут перешли в стан основной команды, присоединившись к недавним партнерам Егору Ярлыченко, Даниилу Иванову.

Необходимо сказать, что «отряд не заметил» перемены бойцов, поскольку «КОС-Синтез» в обоих матчах выглядел на голову сильнее соперника, хотя не был на голову старше, опытнее, мастеровитее, как это было, например, в первом круге, где громить «штурмовиков» выплыла вся основа без исключения. Возможно, тогда нельзя было поступить иначе, поскольку это был старт сезона, полные трибуны домашнего бассейна, включая заполненную ВИП-трибуну. Но сейчас это были гостевые поединки, с командой, которая туром ранее навязала бой «Балтике» в Санкт-Петербурге — 7:8, 9:10. Тем не менее наставник «Синтеза» Реваз Чомахидзе пошел на риск, и молодежь забивала на уровне ветеранов. По восемь мячей забросили Аухадеев (пять), Мирзиев, Махиянов и Ярлыченко в первой игре, завершившейся — 16:4, следовательно, это был такой же результат, как у опытных игроков, которых было количественно больше. Аухадеев в третьем периоде вообще разошелся, отличившись трижды подряд. Во второй игре дубли у Аухадеева, Махиянова, Ярлыченко (еще в прошлом году не считавшегося игроком основы), Иванова, плюс гол Мирзиева — 16:5. Аухадеев забросил два пенальти, по разу с точки отличились Зиннуров и Пронин, вызывая воспоминания тем, как тяжело было забивать неделей ранее в ворота Петра Федотова.

Любопытным фактом первой встречи стоит отметить то, что все периоды завершились с одинаковым счетом — 4:1, вообще, казанцы не отдали соперникам ни одной 8-минутки. Но, забив 31 гол за два дня, следует признать, что самым красивым получился один из немногих мячей «штурмовиков», когда красоту сотворил Степан Барабушка.

Фото vk.com/sintezkazan

Жаль, что так мало зрителей это увидело, в том числе и потому, что спортклуб «Штурм-2002» и не позаботился о комментаторе игры и о том, чтобы как-то распространить видео. Уважаемые организаторы чемпионата России, когда даже игры любительского первенства МВА проходят при конферансе, ну, стыдно. В том числе и поэтому автор, вместо того, чтобы глядеть матч Суперлиги, нашел в интернете запись ватерпольного матча с такой претенциозной вывеской, как «Спартак» — ЦСК ВМФ.

«КОС-Синтез-УОР»: играем против лидера вторым составом

Неудивительно, что подопечные Евгения Ярощука, потеряв Аухадеева, Иванова, Махиянова, Мирзиева и Аскара Яруллина, которого не было в заявке, вышли против волгоградского «Спартака» в составе, который принято считать полузапасным. И провели два максимально разных поединка. Первый проиграли без вопросов — 4:22, а во втором дали бой до большого перерыва, выиграв стартовый период — 4:2. Раиль Тазеев за два матча наколотил пять мячей, больше старших партнеров в предыдущем противостоянии с Волгоградом. Тогда по четыре гола было на счету Лазарева и Ярлыченко, по три забросили Латыпов и Пронин. Можно ли сослаться на то, что соперники относились к юноше снисходительно? Вряд ли, поскольку Волгоград прибыл в Казань основой в полном составе. Разница в двух матчах была разве что в том, что у «КОС-Синтез-УОР» вместо Аскара Кучушева и Ивана Мясникова во второй игре выступали Даниил Лушавин и Максим Хищенко.

Любопытно, что и в первом круге молодые синтезовцы провалили стартовую игру с Волгоградом, зато второй матч проводили гораздо лучше, извлекая уроки из поражения, как заметил в интервью нашему изданию наставник команды Евгений Ярощук. Причем тогда состав «КОС-Синтез-УОР» выглядел посерьезнее за счет включения в него Аухадеева, сейчас-то в бой пошла одна молодежь. Преимущественно та самая, которая весной разыгрывала третье место в первенстве до 20 лет, обыграв Ростов-на-Дону. Разве что уроженец Астрахани Александр Жулябин уехал в Москву, поступив в МГТУ им. Баумана, и играет за местную команду в студенческом чемпионате Москвы.

Фото vk.com/sintezkazan

Большие радости «маленького» плавания

Тем временем СК ВВС «Синтез» пополнился новичком — Алексей Зуев стал членом спортклуба по водным видам спорта и уже в качестве сиинтезовца стал призером чемпионата России по плаванию на короткой воде, завершившегося в Казани и ставшего заключительным стартом второго этапа «Игр Дружбы». Зуев отличился в составе эстафетной команды Татарстана, став бронзовым призером вместе с Вячеславом Мальковским, Алексеем Мерзляковым и Александром Ошбаровым. Это была эстафета 4 по 50 метров комбинированным стилем. А нижнекамец Обшаров, представляющий спортклуб «Нефтехимик», достаточно неожиданно первенствовал на дистанции 50 метров вольным стилем, опередив не кого-нибудь, а сборников Андрея Минакова, олимпийского чемпиона Евгения Рылова и олимпийского призера Владислава Гринева.

В остальном же копилку сборной Татарстана пополняли девушки. Как приглашенные в сборную республики Валерия Саламатина (два серебра, на 400 и 800 метров вольным стилем), плюс золотая эстафета на 200 метров вольным стилем вместе с Анастасией Колпаковой, Дарьей Устиновой и местной юной звездочкой Софьей Дьяковой, которая стала третьей в личном заплыве на 400 метров вольным стилем.

Прыгуны СК ВВС «Синтез» отличились на Всероссийских соревнованиях памяти А. Ларюшкина в подмосковной Электростали. Поскольку на втором этапе «Игр Дружбы» в соревнованиях прыгунов в воду участвовали юные спортсмены, также лишившиеся международного календаря на 2022 год, сборники стартовали вне Казани. Но это не остановило Никиту Шлейхера от привычного занятия — завоевания медалей. В индивидуальных прыжках с метрового трамплина и вместе с многолетним партнером по сборной страны Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках все с того же метрового трамплина Шлейхер завоевал два золота. Его товарищ по сборной Татарстана и СК ВВС «Синтез» Александр Белевцев стал третьим в прыжках с метрового трамплина, и теперь коллеги начнут подготовку к третьему этапу «Игр Дружбы», в рамках которых пройдет Кубок Дмитрия Саутина.

Фото vk.com/sintezkazan

Игорь Бычков обнаружился на родине

Между тем нашлась «пропажа» из чемпионского состава «Синтеза» в лице Игоря Бычкова. Он стартовал в родной Беларуси, в чемпионате этой страны, первый тур которого прошел в Минске. Бычков выступал за сборную своего родного города Могилев, помогая ему выйти в лидеры, между тем как в родном Могилеве проходил очередной традиционный турнир на его призы.

Справедливости ради, Могилев лидирует в чемпионате Беларуси не только благодаря безусловному усилению в лице Бычкова, но и потому, что традиционный фаворит местных соревнований — минский РЦОП, ранее выступавший в открытом чемпионате России, — «поделился» игроками с командами областей, которые их воспитали. К примеру, Вадим Величко выступал за Витебск, как и Илья Редько. Не окунаясь глубоко в политику, стоит отметить, что наши друзья-союзники из Беларуси не просто потеряли международный сезон, но и находились под тяжелейшим прессом деструктивных сил, не довольных деятельностью президента Александра Лукашенко.



Джаудат Абдуллин