СИБУР и «Бахетле» обновили формат заводских столовых КОСа

Фото: пресс-служба СИБУРа

Красивый, уютный интерьер, сбалансированное меню, лечебно-профилактическое питание, качественный сервис — после масштабной реконструкции перед сотрудниками «Казаньоргсинтеза» предстали две новых заводских столовых. Единым оператором для всей системы питания на предприятии стала татарстанская группа компаний «Бахетле». О новой концепции и меню — в репортаже «Реального времени».

«У СИБУРа очень высокие стандарты, нам это подходит»

«Это сложно назвать столовой, правильнее кафе или ресторан», — эта фраза звучала чуть ли не у каждого сотрудника КОСа, к которому мы подходили. Сегодня они вместе с гостями впервые увидели обновленную столовую и смогли пообедать блюдами из нового меню. Здесь действительно впечатляет все — и уютный интерьер, и меню, которое включает в себя даже лечебно-профилактическое питание, разработанное диетологами.

После масштабной реконструкции перед сотрудниками «Казаньоргсинтеза» предстали две новых заводских столовых

— Приоритетным направлением с момента начала работы СИБУРа в Татарстане стало улучшение условий труда сотрудников. Комфортные условия труда напрямую влияют на удовлетворенность сотрудников, их вовлеченность в рабочий процесс. Мы определили для себя ключевые направления и планомерно работаем по ним — это питание, транспорт, медицина, спецодежда, ремонт бытовых и административных помещений. Компания получает первые результаты и позитивный отклик сотрудников, что становится стимулом к дальнейшему совершенствованию. Ключевое, что мы находимся в постоянном диалоге с командой, корректируем реализацию проектов, отдельных сервисов по результатам ее обратной связи. Предприятия в Татарстане стали площадками для внедрения новых инструментов и подходов. Все это позволяет говорить о том, что в достаточно короткие сроки в Нижнекамске и Казани мы создадим новые стандарты условий работы и заводских сервисов как минимум в масштабах компании, — объясняет политику компании член правления — управляющий директор СИБУР Марина Медведева.

Марина Медведева: «Приоритетным направлением с момента начала работы СИБУРа в Татарстане стало улучшение условий труда сотрудников»

Организацией питания в новых столовых и управлением ими централизованно займется Группа компаний «Бахетле». На «Казаньоргсинтезе» система будет реализована с учетом опыта работы компании на «Нижнекамскнефтехиме».

На нижнекамском предприятии система питания обновлена с июня текущего года. После масштабной реконструкции там открыты пять столовых. За это время число постоянно питающихся в столовых НКНХ выросло с 3,5 тыс. до 5 тыс. человек в день.

— О взаимоотношениях, которые сложились у нас с СИБУРом, можно говорить долго. Работа была проделана огромная. У СИБУРа очень высокие стандарты, нам это подходит, нам это нравится. Когда высокие стандарты, есть дисциплина, а за дисциплиной всегда стоит качество, — отметила генеральный директор «Бахетле» Муслима Латыпова.

Организацией питания в новых столовых и управлением ими централизованно займется группа компаний «Бахетле»

В залах размещены флипчарты, где любой желающий может оставить свое мнение: оценить работу обновленной столовой, внешний вид блюд, вкусовые качества и уровень обслуживания.

По словам генерального директора «Казаньоргсинтеза», это тоже часть новой концепции.

— Нам важно, чтобы у сотрудников было здоровое, сбалансированное и разнообразное питание. Правильно сформированное меню — это один из ключевых залогов здоровья сотрудников предприятия. Поэтому реформа системы питания стала одной из первых на «Казаньоргсинтезе». Кроме того, на предприятии работает огромное количество людей, занимающихся спортом, здоровье — это часть нашего образа жизни. Оценивать работу всей системы и каждой столовой в отдельности мы будем по уровню удовлетворенности пользователей. Мы привлекли к формированию меню самих рабочих. Если на практике что-либо не будет соответствовать нашим ожиданиям, будем оперативно вносить корректировки, — рассказал он на церемонии открытия.

После церемонии открытия все смогли в полной мере оценить глобальные перемены в общественном питании

Дизайн-проект разрабатывался с участием психологов

Церемонию разрезания красной ленты провели, вопреки стереотипам, не руководство и гости, а рядовые сотрудники «Казаньоргсинтеза».

— Мы все это делаем ради вас, — заявил Айрат Сафин и уступил свое место сотрудникам, пришедшим в числе первых увидеть обновленную столовую.

После церемонии открытия все смогли в полной мере оценить глобальные перемены в общественном питании. Несмотря на большое количество посетителей, работники столовой оперативно обслужили каждого. Приятно удивили качество и стоимость блюд.

В новой системе питания на «Казаньоргсинтезе» полностью пересмотрено меню в столовых в сторону большей сбалансированности. Средний чек составляет порядка 180 рублей. Главный целевой параметр при оценке работы новых столовых — это удовлетворенность сотрудников системой питания на уровне не ниже 95%. Для ряда категорий сотрудников разработано лечебно-профилактическое питание (ЛПП). Сотрудники получают талоны на питание и бесплатно могут обедать в столовых. Для них сформировано специальное меню с рекомендованными диетологами блюдами. Один талон эквивалентен 250 рублям. Это нововведение способствует выбору горячего питания сотрудниками.

В новой системе питания на «Казаньоргсинтезе» полностью пересмотрено меню в столовых в сторону большей сбалансированности

Также работает бесплатный салат-бар с элементами шведского стола. Он представляет собой несколько позиций сезонных овощей и фруктов. Сотрудники оплачивают питание обычным пропуском.

— Меню действительно сбалансированное. Лично я ел курицу с овощами. Это очень важно: не просто думать о том, чтобы вкусно накормить человека, но и сделать питание сбалансированным. В конце концов только счастливый человек сможет выполнять работу качественно. И я очень рад, что компания думает о комфорте сотрудников, — поделился впечатлениями председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Михаил Шарипов.

Действительно, в новых столовых каждая деталь продумана до мелочей. По словам Муслимы Латыповой, дизайн столовых был сделан по рекомендациям экспертов-психологов, чтобы во время обеденного перерыва, сотрудники «Казаньоргсинтеза» могли не только вкусно поесть, но и смогли как следуют отдохнуть и перезагрузиться.

Заботу о сотрудниках и социальную ориентированность компании оценил и заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Руслан Забиров,

— Компании СИБУР огромное спасибо. Она проявляет заботу не только о своих сотрудниках, но и об обычных жителях города. Буквально недавно мы принимали участие в посадке деревьев в «Салавате Купере», которая была организована силами СИБУРа. Пусть таких проектов будет больше. Мы им рады, — добавил он.

Заботу о сотрудниках и социальную ориентированность компании оценили и гости

«Не ожидал, что все будет настолько здорово»

Конечно, было интересно узнать мнение сотрудников, которым предстоит питаться здесь каждый день.

— Приятно удивлен. Все сделано на самом высоком уровне. Это уже не столовая, а кафе или даже место отдыха. Все очень понравилось, обед был вкусный. Меню разнообразное, глаза разбегаются. Буду ходить сюда с удовольствием каждый день, — поделился впечатлениями аппаратчик завода Этилен Альберт Галимов.

Согласен с коллегой и Дмитрий Рахимов, мастер ремонтного производства.

— Когда зашел, был удивлен увиденным. Знал, что идет ремонт, но не ожидал, что все будет настолько здорово. Здесь очень приятно находится. Едой тоже доволен, все вкусно, — рассказал он.

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Модернизация и обновление системы заводского питания на «Казаньоргсинтезе» проходит в рамках масштабной программы улучшений условий труда сотрудников предприятий в Татарстане. Ранее на предприятии в Казани уже были открыты два новых центра здоровья. В декабре автопарк пополнится новыми комфортными автобусами для доставки сотрудников на предприятие. На производстве происходит процесс замены спецодежды на более безопасную и современную. Крупнейшим проектом станет создание комфортной и безопасной рабочей среды — реконструкция бытовых и административных помещений.