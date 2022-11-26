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Видеоопрос: «Можно ли прожить на 14 375 рублей в месяц и на что хватит этих денег?»

00:00, 26.11.2022
Видеоопрос: «Можно ли прожить на 14 375 рублей в месяц и на что хватит этих денег?»
Фото: realnoevremya.ru

Прожиточный минимум будут определять в пользу россиян — по крайней мере так утверждают в Госдуме, где на этой неделе приняли закон об изменении порядка расчета выплаты. До сих пор ее размер устанавливали на основе медианного дохода. Однако в сложившихся экономических условиях методику сочли неподходящей, поскольку инфляция опережает темпы роста среднедушевого дохода россиян. Чтобы решить проблему, в правительстве приостанавливают на ближайшие 2 года действия положений закона о расчете этой суммы — выплату будут определять законом о бюджете. В соответствии с ним в 2023 году прожиточный минимум в России составит 14 375 рублей, а через год — 15 049 рублей.

— Можно ли прожить на 14 375 рублей в месяц? На что хватит этих денег? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоЭкономика Татарстан

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