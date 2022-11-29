Генподрядчик «зажал» выплату «Казметрострою» за тоннель Казанского зооботсада

Метростроевцам предъявили претензии из-за срыва сроков сдачи, протечек и повреждений в подземном переходе

Фото: Максим Платонов

С открытия «Реки Замбези» прошло почти два года, а тоннель для безопасного перехода посетителей Казанского зооботсада из его старой части в новую до сих пор не открыли. Подземный комплекс построили на 4 года позже запланированного и даже после официальной сдачи всех работ не запустили в эксплуатацию. Возможно, причины — в судебной тяжбе подрядчиков, трудившихся на объекте. «Казметрострой» подал иск к компании «Татинвестстрой», требуя полностью расплатиться за работу по контракту. В затянувшемся споре строителей тоннеля, причинах дефектов, из-за которых генподрядчик «зажал» деньги, и «лишнем» звене в цепочке исполнителей госзаказа разбиралось «Реальное время».

«Тоннель построен — что мешает его открыть?»



Для удобства посетителей Казанского зооботсада его новую и старую части связали 78-метровым тоннелем. Однако пока переход закрыт, родителям с детьми после осмотра старого зоопарка приходится возвращаться к центральному входу, чтобы выйти за территорию и проследовать в «Реку Замбези» не самым безопасным путем — вдоль оживленной магистрали и пересекая железнодорожный мост, где даже нет тротуара. Идти нужно примерно 800 метров.

— Летом мы принимали гостей — друзей, приехавших из другого города, показывали им Казань и, конечно же, решили похвастаться новым зоопарком, — рассказала «Реальному времени» жительница Казани Анна Нагоркина. — И самым неприятным моментом экскурсии стал переход из его новой части в старую. Дело было летом, мы шли по узкому тротуару под палящим солнцем, мимо сновали машины, летела пыль. Автомобиль мы оставили на стоянке перед «Рекой Замбези», потому что у старого зоопарка парковка крошечная, и она была забита машинами. В итоге пришлось возвращаться. Проходить под мостом на улице Хади Такташа напротив Архангельского кладбища было вообще страшно — того и гляди, собьют.

После осмотра старого зоопарка посетители выходят за территорию, чтобы пройти в «Реку Замбези» не самым безопасным путем — вдоль оживленной магистрали через ж/д мост, где даже нет тротуара.

Скриншот yandex.ru/maps

— А потом мы узнали, что тоннель-то построен! Я специально посмотрела — он есть, но вход в него закрыт с обеих сторон. Так почему нельзя открыть его? Может быть, его плохо построили и в него опасно пускать людей? — задается вопросом женщина.

Тоннель проходит как раз под железнодорожной веткой и удобно соединяет старую и новую части зоопарка. Так что будь он открыт, посетители могли бы безопасно, с комфортом и куда быстрее попадать с одной территории на другую. Его и проектировали для этих целей.



Так должен выглядеть тоннель для Казанского зооботсада согласно проекту. Фото: Марат Ким/realnoevremya.ru

В Казанском зооботсаду не стали официально комментировать причины, по которым закрыт подземный комплекс. Однако в частном разговоре с корреспондентом сотрудники зоопарка заверили, что они видели тоннель изнутри и никаких дефектов в нем не заметили.

Генплан Казанского зооботсада с тоннелем. Фото: Марат Ким/realnoevremya.ru

«Верните пять миллионов»

Как выяснило «Реальное время», между строителям объекта идет судебная тяжба. Подрядчик — АО «Казметрострой» обратилось в суд с иском о взыскании с ООО «СК «Татинвестстрой» задолженности за работы по строительству тоннеля для зоопарка, а также пеней и госпошлины — в общей сложности порядка 5,3 млн рублей. Нежелание выплачивать эти деньги представитель ответчика объяснил наличием недостатков в выполненных работах — тем, что в местах контакта с металлическими рамами свода подземного перехода, предположительно, из-за некачественной изоляции, бетон стал намокать, возникли протечки, вследствие которых появились повреждения на его поверхности — шелушение и отслоение.

Закрытый вход в тоннель со стороны старого зооботсада. Фото: Максим Платонов

Кроме того, генподрядчик указал, что закупка материалов, оплата расходов на охрану, электроэнергию, устройство ограждений и временных дорог, организацию работ на стройплощадке, транспортных затрат при перевозке материалов и других накладных расходов осуществлялись из его собственных средств — «Казметрострой», говорится в документах, закупал лишь электроды.

Представитель «Татинвестстроя» обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы, которая, по мнению ответчика, позволит определить объем, качество и стоимость фактически выполненных метростроевцами работ, стоимость устранения недостатков, а также установить причины протечек и повреждений тоннеля. Несмотря на позицию истца, который настаивал на том, что наличие недостатков в выполненных работах не может являться основанием для отказа в оплате выполненных и предъявленных к приемке работ, суд назначил экспертизу. «У суда отсутствуют специальные знания относительно определения объема, качества и стоимости фактически выполненных работ. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно с помощью проведения экспертизы», — говорится в определении. Экспертиза пока не завершена.

Генподряд «не по профилю»

«Казметрострой» теоретически вполне мог стать генподрядчиком на этом объекте. Но организация в торгах не участвовала. Подряд ГКУ «Главинвестстрой РТ» на строительство тоннеля для зоопарка начальной стоимостью 45,57 млн рублей в мае 2020 года выиграло казанское ООО «Строительная компания «Таторное инвестиционное строительство», которое в конце сентября 2022 года было перерегистрировано учредителем под другим, сокращенным наименованием — ООО «СК «Татснвестстрой». Заявку на конкурс подала еще одна компания — ООО «СК Поволжье». Эта фирма была готова выполнить работы за 45,35 млн рублей, но ее заявка была отклонена в связи с непредоставлением необходимой по условиям аукциона документации. И контракт достался СК «Главинвестстрой», уронившей цену до 45,12 млн.

Проект нового зоопарка со входом в тоннель. Фото: Марат Ким/realnoevremya.ru

Ранее эта компания была «засвечена» лишь в одном госконтракте, причем совсем непрофильном для организаций, которым по плечу тоннелестроение, — на капитальный ремонт тротуаров по улицам Пушкина и Советской в зоне мемориального комплекса «Вечный огонь» в Нурлате. Исполнение этого контракта общей стоимостью около 4,7 млн рублей было прекращено менее чем через полгода по соглашению сторон. Заказчик перечислил подрядчику менее 71% от стоимости контракта — выполненные работы были оценены в 3,35 млн рублей, и стороны разошлись с миром.

СК «Главинвестстрой», в свою очередь, взяла на субподряд профильное АО «Казметрострой». Информация об условиях, на которых был заключен договор, в открытых источниках не фигурирует.

Недоделки генподрядчика

Строительство тоннеля для зооботсада в столице республики компанией «Татинвестстрой», как свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок, должно было быть завершено в январе 2021 года. Однако в феврале 2021-го в адрес ООО «СК «Татинвестстрой» поступила первая претензия от ГИСУ, где указывалось, что по истечении предусмотренного контрактом срока «обязательства, предусмотренные контрактом, исполнены не в полном объеме». Руководство ГИСУ потребовало завершить работы в соответствии с контрактом и обеспечить оплату неустойки либо направить уполномоченного представителя для подписания акта взаимосверки обязательств. АО «Казметрострой» в этом документе, естественно, не фигурировало — вся ответственность возлагалась, как и положено, на генподрядчика.

Фото: Марат Ким

20 мая 2021 года ГИСУ направило генподрядчику вторую претензию — вновь напомнило, что сроки исполнения контракта нарушены. «Сообщаем, что в рамках исполнения контракта ГКУ «Главинвестстрой РТ» перечислило ООО «СК «Татинвестстрой» средства в размере 40 605 524,35 руб., — говорится в документе. — При этом обязательства, предусмотренные контрактом, ООО «СК «Татинвестстрой» выполнило на сумму 38 627 264,89 рубля». В этой претензии ГИСУ РТ обозначило фактически выполненный объем работ — 38,63 млн рублей, сумму неисполненных обязательств — 6,49 млн, сумму неосновательного обогащения подрядчика — 1,98 млн и потребовало заплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 132,5 тыс. рублей.

Иск отозван, работы выполнены

В июле 2021 года ГИСУ РТ пошло далее — обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к «СК «Татинвестстрой» на 1,98 млн рублей неустойки по контракту. Однако впоследствии отказалось от намерения разрешить спор в судебном порядке. «До вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления», — говорится в судебном определении о возвращении заявления истцу.

СК «Главинвестстрой» взяла на субподряд по строительству тоннеля профильное АО «Казметрострой». Фото: tatarstan.ru

А в опубликованном на сайте госзакупок итоговом акте сверки выполненных работ и проведенных оплат от 8 апреля 2022 года суммарная стоимость выполненных работ совпадает с суммой, выплаченной заказчиком генподрядчику, — 40,6 млн рублей. Неустойка в акте зачтена, работы на 1,98 млн рублей значатся выполненными, а подрядчик расписался в том, что «выполненные работы переданы заказчику полностью. По данному объекту выполнения больше не будет».

Чтобы выяснить, по какой причине генподрядчик, «СК «Татинвестстрой», привлек к исполнению работ субподрядчика — «Казметрострой», и за какие именно недоделки и просрочки «субчика» решили «наказать» на 5 млн рублей, «Реальное время» обратилось с запросами к руководству обеих компаний.

Директор ООО «СК «Татинвестстрой» Ринат Рамазанов, до которого нам удалось дозвониться, отказался комментировать причины и ход арбитражного процесса. Гендиректору АО «Казметрострой» Марату Рахимову, не сумев дозвониться, мы направили запрос в мессенджере — по получении его ответ будет опубликован.

