Строительство тоннеля между старой и новой частями Казанского зоопарка потребует до 45 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство тоннеля для Казанского зооботсада. Начальная стоимость контракта составляет 45,6 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 по 15 мая, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Из техдокументации следует, что работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

Напомним, что тендер на строительство тоннеля в зоопарке уже объявлялся. Его стоимость была установлена на уровне 59 млн рублей. В Минстрое РТ заявляли, что работы уже начаты.