«Есть те, кто уехал из России. Думали, что все будет хорошо, но не учли некоторые моменты»

Как в сложных ситуациях защитить психику детей и обрести покой самому

Фото: предоставил эксперт

«Реальное время» уже писало, что на фоне пандемии и спецоперации татарстанцы стали чаще обращаться за помощью к психологам. Так, за первые 6 месяцев 2022 года количество обращений превысило годовую норму. Теперь жителей республики накрыла очередная «волна тревожности» — женщины боятся за своих мужей и сыновей, за будущее. Некоторые теряют основного кормильца семьи. С какими проблемами сейчас обращаются к психологам, как донести сложную информацию до детей и что поможет в борьбе с тревогой — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает психолог Алиса Егорочкина.

«Беспокойство о том, что будет впереди»

Среди женщин, которые ко мне приходят, тревога есть у 90%. Они приходят с какой-то проблемой, но в итоге все ведет к общеполитической и экономической ситуации. Мобилизация. Беспокойство о том, что будет впереди. В мобилизацию основной кормилец уходит на войну, и они остаются, что им делать.

Если раньше, допустим, ко мне приходили с запросом «я хочу поменять работу», то сейчас, естественно, это уже не актуальная тема. Сейчас люди, даже если хотят поменять место работы, понимают, что это рискованно. В новой сфере придется заново учиться, а на это времени нет. Еще есть моменты, связанные с детьми: с кем ребенок останется, если папы не будет. Многие волнуются о том, справятся ли с их воспитанием в одиночку.

Фото: realnoevremya.ru

Есть еще те, кто уехал из России. Думали, что все будет хорошо, но не учли некоторые моменты, что школа новая в другой стране, другой язык и непонятно, какое отношение будет к русским. Я наблюдаю сейчас за уехавшими девочками. Сейчас у них происходит момент адаптации.

Кроме того, существуют люди с более низким и более высоким уровнем тревожности. Если уровень тревожности высокий, то адаптация сложно происходит. Состояние таких людей еще больше усугубили спецоперация и мобилизация. Уровень тревожности еще больше вырос. К чему это ведет в итоге? К неврозу, а после невроза наступает депрессия. Когда сил нет и постоянно мучает вопрос «А зачем все это вообще нужно?».

Те планы, которые были, начинают терять смысл. Людям сейчас непонятно, что и для чего они делают. Они живут пока на страхе потерять своего кормильца, своего любимого. Ко мне еще приходили семьи с детьми. Могу сказать, что дети переживают очень сильно.

Надо направить свою тревогу в деятельное русло

Я бы не сказала, что стало больше клиентов. Думаю, сейчас все стараются деньги сберечь. Ситуация такая, что не консультация психолога нужна, а финансовая подушка. В ситуации с мобилизацией мы снова спускаемся на уровень выживания, люди стараются больше экономить.

Я не стрессовый психолог, ко мне обращаются с достаточно бытовыми проблемами. Например, как найти себя или как наладить контакт с родственниками. Однако сейчас мы все равно приходим к тревогам на фоне политической ситуации.

Для борьбы с тревожностью я бы советовала найти пару источников информации и пользоваться только ими. Не нужно все подряд читать, надо научиться фильтровать. При этом совсем в информационном вакууме сидеть тоже не нужно. Необходимо научиться контролировать себя, вплоть до будильника.

Фото: realnoevremya.ru

Лучше читать новости не утром и не перед сном. Оптимально — в обед, когда состояние стабильное, и лучше после еды. Пища дарит энергию. Когда человек голодный, у него и так нет энергии, а если еще и негативную информацию впитывает… Надо выбирать источники, которые доводят информацию в той форме, которая комфортна именно для вас, более мягко.

У меня есть клиентки, высокоадаптивные, которые свою тревогу направили в деятельное русло. Они помогают другим семьям, которые остались без кормильцев, или своими руками изготавливают что-то для бойцов. Если ты не можешь изменить ситуацию, то подумай, что ты можешь сделать, чтобы помочь. Это продуктивнее, чем сжирать себя изнутри. В целом любая деятельность поможет привести состояние в порядок.

Если человек все время в тревоге, ему лучше все время чем-то заниматься, причем лучше руками. Даже в мирное время при тревоге советуют такие способы. Также можно примкнуть к какому-либо сообществу. Это нужно для понимания того, что ты со своими проблемами не один. Каждый по-своему реагирует: кто-то в клубы вступает, кто в работу уходит, кто-то в семью возвращается, а кто-то просто игнорирует.

Людям, не поддерживающим действия власти, в этом вопросе несколько сложнее даже. Помимо страха за будущее, они чувствуют злость и вину за то, что не могут повлиять на это. Тут методы те же: находить единомышленников и постоянно чем-то заниматься.

Я знаю женщин, которые против, они сами психологи. Сейчас они консультируют украинцев, поддерживают их психологически. Опять же действие. Законное.



«Медитация — вообще очень классная вещь»

В данной ситуации борьба с любыми отрицательными эмоциями — это действие. Можно еще медитировать. Медитация — вообще очень классная вещь, она помогает концентрироваться на себе, расслабить тело. Если ее регулярно делать, то это очень хорошо помогает. Люди, которые регулярно медитируют, они более адаптивны, им проще принять ситуацию, чем тем, кто как «ежики».

Когда медитируешь, сразу чувствуешь себя более расслабленным, потому что когда мы в напряжении, к нам и ситуации такие же притягиваются. Медитации помогают прислушиваться к себе, что ты хочешь, что ты чувствуешь. В этот момент ты работаешь со своим телом, можешь стабилизировать свое состояние, войти в нужное состояние. При регулярном повторении это состояние «закрепляется».

Фото: pixabay.com

Опять же, у каждого свои способы справляться с негативными эмоциями. Главное, чтобы это были не алкоголь и не наркотики.



Многое зависит от типа личности. Как уже говорила, есть более тревожные люди, есть менее тревожные.

Тревожность формируется из детских травм, конечно. Когда родители часто ругали, когда не позволяли самому принимать решения, когда он рос в скандалах. Дите в такой ситуации чувствует себя как на пороховой бочке.

В более спокойных, здоровых семьях, естественно, конфликты тоже будут. Просто решать их будут без скандалов и уходов. Так ребенок понимает, что из любой ситуации есть выход или, если нет, нужно принять. Причем принять не в значении «смириться», а научиться подстраиваться под обстоятельства, которых не можешь изменить. Не можешь изменить обстоятельства — меняй отношение. Это как раз о высокой адаптивности.

С ребенком нужно разговаривать

Как с детьми себя в нынешних обстоятельствах вести. Естественно, даже если родители постараются огородить его от информации, он все равно что-то да узнает в школе, на улице, от сверстников. Так ему будет еще тревожнее.

Потом он пойдет с этой информацией к родителям. Тут ни в коем случае нельзя его игнорировать или обещать того, чего вы обещать не можете. Лучше мягко преподнести часть информации, чтобы, столкнувшись с ней в социуме, он не впал в шок. Мягко преподнесите ему информацию и скажите, что вы все равно вместе, вы его любите и в любом случае останетесь вместе. Нужно, чтобы он чувствовал опору.

Фото: realnoevremya.ru

В любое время нужно слушать ребенка, слушать о его переживаниях, больше говорить о его чувствах и не ограждать от информации. Он живет в определенное время, и он имеет право знать, что в это время происходит. Не надо отмахиваться от него со словами «ты еще маленький, это не твое дело». Лучше он узнает об этом дома, в спокойной обстановке с родителями, чем от незнакомых людей на улице — и будет бояться еще больше. Если родители сами не могут его успокоить или не знают, как преподнести, лучше вместе сходить к психологу. Психолог в присутствии родителей в спокойной обстановке тоже сможет все мягко до ребенка донести.

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