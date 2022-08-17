«Активизировалось множество травм»: пандемия и спецоперация подняли волну обращений к психологам

Фото: Максим Платонов

Татарстанцы в несколько раз чаще стали посещать психологов и психотерапевтов. По данным Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», количество обращений за полгода уже превысило средние годовые значения. Стресс, тревога, страх за будущее — не всем удается справиться с негативными чувствами в одиночку, поэтому многие нуждаются в помощи, отмечают специалисты. С какими бедами приходят на прием жители республики и как поменялась работа психологов, выяснял корреспондент «Реального времени».

Потеря чувства безопасности и желание вернуть контроль над ситуацией

Первое и самое заметное, что изменилось в работе психологов Татарстана, — это ее объемы. Так, в центр психологической помощи «Доверие» только в первом полугодии обратились 3 373 человека. Примерно столько же консультаций было за весь 2021 и 2020 годы.



По статистике HH, спрос на психологическую помощь в начале года вырос в 3,5 раза. Ранее всплеск обращений к специалистам наблюдался лишь в августе прошлого года, после снятия антиковидных ограничений, например перевода 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Данные «Авито» подтверждают ту же тенденцию. За два года количество обращений к психологам в Татарстане возросло в 4 раза, во втором квартале 2022-го рост составил 18%.

Как сообщают психологи, основные проблемы, на которые жалуются пациенты, — страх за будущее и потеря привычного образа жизни.

— Появились клиенты, чьи планы на какие-либо изменения в жизни, такие как покупка жилья, смена работы, переезд, были приостановлены. И они эмоционально тяжело это переносили, не могли принять изменения в мире, — рассказала директор Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» Елена Овчинникова.

Доходит до внутрисемейных конфликтов

Еще одна проблема, с которой столкнулось большое количество людей и которая отразилась на эмоциональном состоянии, — конфликты внутри семьи, с близкими, друзьями. Они связаны с кардинально разными взглядами на ситуацию, иным восприятием событий.



— Даже у постоянных клиентов, которые раньше приходили, решая определенные проблемы, запрос изменился. Очень много страхов, переживаний, тревог. Много споров в семье, потому что пошло разделение. Муж, например, придерживается одной позиции, жена — другой. Доходит до конфликтов в семье. Дети и родители тоже оказались по разные стороны. У молодого поколения — один взгляд, у взрослого — другой, — сообщила психолог клиники «Инсайт» Лира Батырова.

По данным специалистов, татарстанцы, как и остальные россияне, стали чаще жаловаться на хронический стресс и повышенную тревожность, а также различные тревожные расстройства и панические атаки. Таких большинство — до 80% запросов. Были случаи, когда пациентов даже приходилось госпитализировать.



— Одну пациентку вспоминаю, у которой тоже резко ухудшилось ее психическое состояние. У нее было очень много друзей, близких на Украине, — делится опытом психолог клиники «Инсайт» Евгения Федосеева. — Она просто не смогла справиться со всеми переживаниями, очень много было тревог. Говорила, что чувствует себя как на телефоне доверия: «Мои друзья звонят мне, я их поддерживаю, стараюсь помочь». И во время помощи другим ее собственное состояние настолько ухудшилось, что пришлось ее госпитализировать.

И хотя все люди разные и травмы у них тоже различаются, катализатором обострения ментальных проблем стал стресс на фоне резкой смены обстановки и непредсказуемости ситуации. Помимо этого, вскрылись давние подсознательные травмы.



— Актуализировалось множество травм. Травма отвержения, травма покинутости, травма предательства, травма несправедливости, — отмечает частный психолог Мадина Ким. — Причем всплыли сразу глубокие слои этих травм.

Сначала ковид, потом события на Украине

Помимо вышеназванных факторов, резкий рост востребованности в психологической помощи долгое время был связан у россиян и с переходом на дистанционную работу на фоне неблагополучной эпидситуации.

— Высокий интерес к услугам психологов во многом связан с появлением возможности дистанционных консультаций. Такой формат удобен для самих специалистов, поскольку позволяет работать с большим числом людей, и для их клиентов, у которых есть возможность не тратить время на дорогу и выбрать профессионала из любого региона страны, — считает управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

Если запросы россиян не сильно отличаются от запросов татарстанцев, то количественные данные по обращениям к психологам имеют некоторые различия. По статистике агрегатора, в России спрос на специалистов за два года вырос в 3,8 раза. За второй квартал 2022 года по сравнению с первым необходимость в них увеличилась на 20%.

Данные HH приблизительно те же. В феврале спрос на услуги психологов вырос в 3 раза относительно февраля 2020 года. Тем не менее в разрезе последних трех лет пик обращений к специалистам пришелся на декабрь 2020-го, что связывают с постковидным стрессом россиян. Затем число обращений упало почти в 4 раза. В сентябре 2021 года оно резко возросло на 150%, после чего опять пошло на спад. Новый всплеск случился в марте 2022 года. Далее ситуация почти не менялась.

График: HH

По словам экспертов, резко возросшее напряжение в обществе связано с еще одним фактором — недавним пиком пандемии. Психика населения еще не успела восстановиться после коронакризиса, как люди опять столкнулись с новым стрессовым событием.

— Обращалось много людей с зашкаливающим уровнем тревожности. Либо те, у кого тревога, пусть и не зашкаливающая, обострила имеющиеся проблемы с партнером, ребенком или родителями, — рассказала психолог Мадина Ким.

Запросы, с которыми к специалистам обращались во время пандемии, заметно схожи с теми, с которыми приходят на прием пациенты в последние полгода. Это все те же тревожность и страх за будущее, хоть и по другим причинам.

— Люди жаловались на состояние тревоги, неуверенности, неопределенности, ощущение приближающейся катастрофы, предчувствие беды, — констатирует Елена Овчинникова.

Также Лира Батырова отметила накопительный стрессовый эффект от пандемии: «Есть такое понятие, как постстрессовое расстройство. То, что происходит из-за ковида, это же уже третий год идет, и мы действительно видим последствия того, что было с начала стрессовой ситуации. Мы не знаем, чего нам ждать в течение года-двух-трех, когда спецоперация закончится — не закончится. Обычно у стресса есть последствия. Есть острый период, когда такой пик обращений. Но что будет потом и как это потом будет влиять на психику — наверное, нужно время, чтобы говорить о том, как это сложится дальше».

Согласно мнению специалистов, пик обращений из-за спецоперации был в феврале — апреле этого года. В мае напряжение пошло на спад, но запросов все еще много. Однако последствия сильного стресса могут сказаться годами позже. Поэтому через некоторое время снова можно ожидать всплеска обращений граждан за психологической помощью.