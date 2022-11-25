День в истории: финские татары, изобретатели динамита и суфражистки

Чем примечательна дата 25 ноября?

Сегодня, 25 ноября, в России отмечают День российского военного миротворца, в мире — День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 25 ноября в Москве заложили дубовые стены Кремля, Альфред Нобель запатентовал динамит, венгерская пацифистка Розика Швиммер стала первой женщиной-послом. Родились писатель и книгоиздатель Хасан Хамидулла, сценарист Андрей Кивинов, педагог и пианист Ильяс Аухадеев, художник Рушан Шамсутдинов, драматург Лопе де Вега, актриса Нонна Мордюкова. Умерли кинорежиссер Александр Довженко, революционер Фидель Кастро, футболист Диего Марадона. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Финско-татарский самиздат

25 ноября 1895 (или 1900) года в селе Актуково Нижегородской губернии родился предприниматель, писатель и журналист Хасан Хамидулла. В 1915 году переехал в Финляндию, где уже жили его родственники, начиная с деда, сначала в Терийоки, потом в Оулу и Кеми. Хамидулла открыл магазин, торговавший сумками, после занимался бизнесом в сфере электротехники и радиотехники. Разговаривал на нескольких языках, выпускал газету «Мәгърифәт» («Образование») и журнал «Шимал очкыннары» («Северные искры»). Писал и сам издавал прозу, исторические материалы, сборники фольклора. Переводил произведения и на финский язык.

Фото millattashlar.ru

25 ноября 1904 года в селе Малые Шаши (ныне — Атнинский район) родился дирижер, пианист и педагог Ильяс Аухадеев. Жил в юности в Ташкенте и Чимкенте, где играл в оркестре при русско-киргизском техникуме на домре и мандолине, а потом поступил в народную консерваторию. Учился в Ташкентском музыкальном училище и Ленинградской консерватории. В Казани работал в оркестре Татарского государственного академического театра, преподавал в Казанском музыкальном училище и Восточном техникуме искусств, дирижировал оркестром театра оперы и балета, а в 1941—1948 годах был его директором, после чего полностью перешел на работу главы Казанского музыкального училища (сейчас, уже как колледж, носит его имя). Его жена — оперная певица Галия Кайбицкая.

25 ноября 1904 года в Казанском окружном суде началось слушание дела о краже икон из собора Богородицкого монастыря. 29 июня того же года из монастыря похитили деньги (350 рублей) и две иконы в драгоценных ризах — образ Божией Матери и древнюю икону Иисуса Христа (Спаса Вседержителя), подаренную монастырю в 1595 году царем Федором Иоанновичем. Обе реликвии были украшены драгоценностями на сумму до 100 тыс. рублей. Похитителем оказался крестьянин Федор Чайкин (Варфоломей Стоян), уже известный в полиции как «клюквенник» (вор, специализирующийся на краже церковной утвари). Святыни были безвозвратно утеряны: злоумышленник сообщил, что драгоценности и оклады икон он продал, а сами образы расколол и сжег в печи. Это подтвердила малолетняя дочь его сожительницы Прасковьи Кучеровой, которая, по ее словам, видела это сама. Позже Чайкин, приговоренный к 12 годам каторги, рассказывал, что ему «ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут, что я сожгу ее и никакого не случится чуда: сгорит, и все».

Фото: Максим Платонов

25 ноября 1918 года коллегия отдела высших учебных заведений Наркомпроса постановила разрешить открыть в Казанском университете лесной факультет. К концу декабря того же года были избраны профессора кафедр будущего факультета, деканом стал профессор Александр Александрович Юницкий. 1 июня 1922 года лесной факультет Казанского университета закрыли, и в тот же день открыли Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства с сельскохозяйственными и лесными отделениями. Теперь это Казанский государственный аграрный университет.

25 ноября 1946 года в Казани в Ново-Татарской слободе родился художник Рушан Шамсутдинов. В качестве дипломной работы при окончании художественного училища готовил картину о прощании Сююмбике с мужем Сафагареем, но не получил разрешения. Учился в Московском полиграфическом институте на художника-графика. Работал в газетах и журналах, на Казанской сувенирной фабрике, в Министерстве сельского хозяйства, в Татарском издательстве и журнале «Мирас», оформив, в частности, более 500 книг.

Фото: Ринат Назметдинов

25 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что бывший гендиректор и совладелец «Татплодовощпрома» 72-летний Раил Зиатдинов (ему принадлежало 16% УК) проиграл двухлетнюю судебную тяжбу властям Тукаевского района за право арендовать свыше 5 тысяч га земли сельхозназначения у села Бетьки. За 2 года до своей ликвидации плодоовощной гигант передал свою самую большую производственную площадку близ Челнов в аренду ООО «Р-Агро», единственным учредителем которого был все тот же Зиатдинов. Однако, попытавшись в 2019 году как добросовестный арендатор пролонгировать договор аренды без торгов, общество встретило отказ. В местном исполкоме заявили, что никаких прав на эти наделы у «Р-Агро» нет и не может быть: они расторгли договор аренды еще с «Татплодовощпромом».



Кремль строили из дуба

25 ноября 1339 года, при князе Иване Калите, закончилась закладка дубовых стен Московского Кремля, который тогда занимал территорию около четырех гектаров, а кроме деревянных стен, был окружен рвами и земляными валами. Эти укрепления простояли до 1365 года, когда в городе произошел пожар, в результате уже в 1367 году во время правления Дмитрия Донского вокруг Кремля построили каменные стены, которые были заменены на еще более крепкие в конце XV века.

25 ноября 1961 года в Ленинграде родился писатель Андрей Пименов (псевдоним — Кивинов). Учился в судостроительном техникуме и кораблестроительном институте, но потом пошел по комсомольской путевке работать в милицию, окончил высшие курсы МВД, службу закончил начальником отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга. Первая повесть, «Кошмар на улице Стачек», вышла в 1994 году. Автор литературной основы к сериалу «Улица разбитых фонарей», сценариев к «Убойной силе», консультант сериала «Опера: хроники убойного отдела».

Фото: Olecrab/wikipedia.org/CC BY 3.0

Нобель запатентовал динамит

25 ноября 1867 года — день изобретения динамита. Его запатентовал шведский химик Альфред Нобель. Основу динамита, нитроглицерин, открыл в 1846 году итальянский химик Асканио Собреро, а Нобель занимался им под началом русских химиков Николая Зинина и Василия Петрушевского, а после с отцом и младшим братом в Швеции искал оптимальные способы его производства и применения в промышленности.

25 ноября 1918 года венгерская пацифистка и суфражистка Розика Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. В тот день она возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии. Швиммер выступала в защиту женских прав, охраны детей, мира. Впрочем, уже весной 1919 года, после прихода в Венгрии к власти коммунистов, она отказалась от должности посла.

