Спорт на новых территориях России — водное поло

Чемпионат России по водному поло берет полуторамесячный перерыв, и игры возобновятся уже в 2023 году. С учетом отсутствия международного календаря, есть время для того, чтобы отвлечься на территории бывшей Украины, которые отныне перешли под российскую юрисдикцию. Касательно водного поло, речь пойдет о Мариуполе, Донецкой области — подробнее расскажет спортивная редакция «Реального времени».

О чем Чернышенко рассказывал Путину?

В конце октября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, в ходе которой последний сообщил:

«Сейчас восстанавливаем спортивную инфраструктуру в Мариуполе — «Ильичевец», «Азовмаш», плавательный бассейн «Нептун», в Донецке — Дворец спорта «Дружба». Все это делается, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками.

— Спортивная инфраструктура в этих регионах в плачевном состоянии, да? — поинтересовался Владимир Владимирович.

— В основном — да. Она, к сожалению, разрушена длительной войной и теми ударами, которые по ним наносила Украина, — ответил Чернышенко, добавив, что вопросами восстановления занимается другой вице-премьер Марат Хуснуллин, — Нет сомнений, что он это сделает в кратчайшие сроки. Мы видим, какими темпами там идет мобилизация строительства».

В конце октября президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко. Фото: kremlin.ru

Если проблемами новых областей Российской Федерации озабочены на самом высоком уровне, может, и представителям ватерпольной федерации стоило бы озаботиться в ближайшее время ватерпольной школой Мариуполя. Взрослая команда уехала из родного города и участвовала в финале Кубка Украины нынешнего сезона. И то, что команда сохранилась, важно с той точки зрения, что, например, футбольный «Мариуполь» не удалось сохранить, хотя и он, как и черниговская «Десна», может вернуться сразу в украинскую Премьер лигу в момент восстановления. Но футбольная команда принадлежала олигарху Ринату Ахметову, который содержал «Мариуполь» негласно, с помощью своих бизнес-партнеров, а вот ватерпольный клуб был на балансе государства, не давшему ему умереть.

Повторимся, что взрослые мариупольцы свой выбор сделали, уехав из родного города и выступив на Кубке Украины. А как дела с юными мариупольцами? Один из них, 17-летний Денис Сазонов, самостоятельно перебрался в Мособласть этим летом, проанализировав события, происходящие на Украине. Сам клуб «Мариуполь» прикреплен к Московской области, и хотелось бы обратиться к Олегу Владимирову, представляющему ватерполо Мособласти и Олегу Жолобову (к нему больше по старой памяти, поскольку он с недавних пор связывает свою карьеру с развитием гандбола) с просьбой помочь бывшим партнерам Дениса Сазонова продолжить тренировочный процесс. А заодно обратиться за поддержкой к Иреку Зиннурову как представителю Россотрудничества и к Федерации водного поло России.

Украинское водное поло борется с «колаборантами»

Недавно одно федеральное издание продемонстрировало сюжет про кошек, которые остались без хозяев в Мариуполе и были перевезены в приют Санкт-Петербурга. Сам по себе ролик милый, но на первое место все-таки необходимо ставить людей. Украина в этом плане продолжает поддерживать команду Мариуполя, принимавшую участие в Кубке страны во Львове.

Донецкая область, часть которой продолжает оставаться территорией Украины, также помогает ватерпольной команде, которая тренируется в Каменском (бывший Днепродзержинск, Днепропетровская область). А женская команда Донецкой области и вовсе базируется в Краматорске. При том что руководители федерации водного поло сетуют на то, что государство в лице Министерства молодежи и спорта страны никак не участвует в развитии этого вида спорта. Но ведут настоящую охоту на представителей ватерпольного сообщества, не разделяющего политику укронацистов.

Подвергся обструкции и бывший ватерполист Мариуполя Вячеслав Костанда, в последнее время работавший на родине судьей. Фото: waterpolo.com.ua

Для более глобального понимания вопроса, расскажем о недавнем решении федерации водного поло Украины о ходатайстве в национальный Минспорта по поводу вывода из состава национальной сборной ватерполиста ВК «Мариуполь» Валентина Седых. Спортсмен в общении в соцсетях с партнером по команде Владиславом Величко позволил себе обругать бойцов полка «Азов». «Некорректно с использованием ненормативной лексики обсудил бойцов полка «Азов», сказано в решении федерации, которая уже дисквалифицировала спортсмена на 3 года.

Подвергся обструкции и бывший ватерполист Мариуполя Вячеслав Костанда, в последнее время работавший на родине судьей. После того, как в соцсетях появилось видео, где он вместе с премьер-министром Донецкой Народной Республики инспектировал помещение поврежденного бассейна «Нептун» в Мариуполе, обсуждая дальнейшую судьбу спорткомплекса, руководство федерации водного поло Украины дисквалифицировало Костанду, лишив его звания мастера спорта международного класса. Между тем Костанда один из наиболее титулованных ватерполистов в истории Украины, участник Олимпиады 1996 года. Дисквалифицирован и вышеназванный юниор Сазонов, причем в отношении его начато уголовное дело. Украина активно борется с теми, кто принял Россию, вопрос когда Мариуполь и его жители почувствуют себя настоящими россиянами?

Пора интегрировать новые территории в Россию

Касаемо детей, сейчас стартует первенство России во всех возрастах, может, есть смысл задействовать вне конкурса и команды Мариуполя, пусть даже они будут представлены из ребят разных возрастов. Хотелось бы, чтобы нашлись силы озаботиться этим вопросом и в профильной федерации.

Надо понимать, что Украина, начав жить своей самостоятельной жизнью уже с конца XX века, разрывала свою пуповину и с Россией, и с 70-летним существованием в виде УССР. Пропаганда сделала свое дело, что было очень заметно и в спорте, когда юноши из спортшколы ФК «Шахтер» еще в 2014 году снялись с родных мест и отправились скитаться вслед за основной командой по Львову, Запорожью, Киевской области. А вот юноши из спортшколы ФК «Заря» остались преимущественно в родных местах в дальнейшем, защищая цвета команд местного чемпионата, собственно «Зари-ЛУФК, а также Краснодона, Лутугина, Ровеньков, Свердловска.

Команда Мариуполя по водному поло. Фото: mariupolrada.gov.ua

Разница была в том, что школа «Шахтера» входила в систему клуба, а школа «Зари» была в муниципальном распоряжении, так же как и детская школа ватерпольного «Мариуполя». Сейчас город Мариуполь вошел в состав ЛНР и вместе с самой народной республикой в состав России. И юные ватерполисты — теперь россияне, как ранее стали ими ватерполисты полуострова Крым и Севастополя, где в декабре планируют открыть новый водный дворец. Вся Россия уже занята процессом интеграции нового региона и его жителей, а профильная федерация?

Украина участвует в международных стартах, при отсутствии интереса государства

Несмотря на то, что специалисты водного поло на Украине кричали в голос, что нет «государственного интереса к этому виду спорта, который никому не нужен, кроме энтузиастов», «дети тренируется в бассейне на одной дорожке», «нет массовости», по количеству команд Украина нас догоняет, даже переживая тяготы СВО. В Кубке страны стартовали шесть команд. Местный суперклуб — «Динамо» из Львова собирается в декабре дебютировать в Международной Северной Лиге, вернувшись к этой идее, реализовать которую в 2020 году помешали пандемия и общая ситуация с развитием водного поло в стране.

Несмотря на все свои проблемы, Украина продолжает вселять оптимизм в своих граждан. Различные сборные страны принимали участие в международном сезоне, в частности в первенстве мира, и даже в таких необязательных стартах, как Европейские университетские игры, где 2-е место занял львовский ЛДУФК, соперничая с сильнейшими командами Венгрии и экс-Югославии. В Европе играют целые команды из ватерполистов, воспитанных во Львове и Харькове, массово выступая за венгерский «Шентеси» (Зайцев, Ильченко, Клунный, Кисленко, Любинский), за немецкий «Блау-Вайс» из Бохума (Левин, Муха, Черных), за словацкий «Млади драки» (Камлев, Мотыль, Мужичук). И на контрасте «КОС-Синтез» вынужден на родине конкурировать с тремя «подростковыми» командами, одна из которых является собственным дублем.

Джаудат Абдуллин