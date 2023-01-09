Денежная реформа, штрафы за рекламу и переход на ЕНП — новшества 2023 года

Какие нововведения в федеральном законодательстве изменят жизнь российского бизнеса и граждан

В наступившем году в России вступают в силу поправки в законодательство, меняющие правила игры для бизнеса. Предпринимателей ждут новые налоговые нормы, рост акцизов на продукцию, штрафы за рекламу без маркировки и ограничения по работе с уехавшими за границу сотрудниками. Особенно возрастет налоговая нагрузка у нефтяников, также в планах — узаконить деятельность майнеров, что поможет пополнить бюджет на полсотни миллиардов рублей. Сложнее станет жить и населению — эксперты прогнозируют рост цен на продукты, топливо, автомобили. Любители российского футбола на стадион смогут попасть только по спецпропуску, а бухгалтеров ждет головная боль из-за новой системы оплаты налогов. Об этих и других нововведениях — в обзоре «Реального времени».

Смягчили наказание за неуплату налогов в срок и послабление по КИК

Большинство новшеств касаются налогового и валютного законодательства, часть носит позитивный характер. Многие налоговые изменения еще в том году были направлены на поддержку бизнеса после начала СВО и введения антироссийских санкций. Например, были смягчены меры ответственности — отменили повышенную пеню за несвоевременную уплату налогов. Ее ставка составляет 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ. Эта льгота сохраняется для предпринимателей и в наступившем году.

Также продлили на этот год послабление по контролируемым иностранным компаниям (КИК). Это иностранные фирмы, которые контролируются организацией, являющейся российским налоговым резидентом. Бизнес освободили от штрафа в 500 тысяч рублей за несвоевременное предоставление отчетности КИК, в том числе документов, подтверждающих размер прибыли или убытка.

С 1 января этого года изменились сроки уплаты налогов и сборов для предпринимателей. До сих пор ИП и фирмы, работающие по УСН, вносили авансовые платежи (НДС и страховые взносы) в налоговую до 25 числа каждого месяца, остальной бизнес — до 25 числа месяца, следующего за кварталом. По новым правилам, платежи в ФНС в каждом случае можно вносить до 28 числа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Переход на ЕНП

Также, начиная с этого года, бизнесу нужно оплачивать все налоги и сборы общей суммой на единый налоговый счет (ЕНС) в Федеральном казначействе. Предприниматель сам рассчитывает сумму налогов, взносов, пени и других обязательных платежей. Вместе с декларацией налогоплательщик должен подать документ, который заменит платежное поручение. В нем должны быть приведены налоги и суммы к уплате. С учетом этих данных налоговики самостоятельно будут распределять сумму единого налогового платежа (ЕНП) на налоги и сборы. ЕНП — это деньги, которые организация или предприниматель перечисляет на специальный казначейский счет. Средства спишут с ЕНС в определенной последовательности: сначала недоимки, потом — налоги и сборы, далее — пени, проценты, штрафы.

Уплата налогов: для граждан — проще, для нефтяников — дороже

С 1 января вступили в силу сразу несколько федеральных законов, которые поменяют порядок расчетов с бюджетом, установят новые сроки для уплаты налогов и сдачи отчетности и правила страховых взносов.

Впервые в России начнет действовать единый налоговый счет налогоплательщика. Он станет единственным способом по уплате налогов и страховых взносов в 2023 году, причем отказаться от него нельзя. Россияне смогут проводить по нему все налоги единым платежом — как физлица, так и юрлица. По мнению законотворцев, это нововведение сократит количество платежных поручений, время на оформление расчетных документов и исключит наличие одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Любой работающий гражданин сможет открыть единый налоговый счет, куда будет перечислять общую сумму налогов, указав только сумму и свой ИНН. После чего ФНС автоматически распределит деньги. Если на этом счете появятся «свободные» средства, превышающие сумму налогов, то деньги могут вернуть налогоплательщику или же по его заявлению перевести в счет уплаты налогов другого лица. Уменьшается время снятия блокировки со счета лица после того, как будет погашена задолженность перед бюджетом.

Фото: realnoevremya.ru

Это налоговое нововведение изменило и правила оплаты страховых взносов. С января 2023 года платить нужно одним платежом — как по пониженному тарифу, так и по совокупному. Начислять страховые взносы начали по новому единому тарифу — 30%, без деления на пенсионное, социальное и медицинское страхование. При этом для субъектов МСП применяется единый пониженный тариф страховых взносов — 15%.

С этого года заметно снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении и расторжении договоров аренды. Госрегистрация таких соглашений для физлиц составит 350 рублей, для организаций — 1000 рублей. С 2020 года за оформление сделок с объектом недвижимости простые граждане платили государству 2000 рублей, организации — в 11 раз больше. Теперь новый закон позволит устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и другой экономической деятельности.

Нефтегазовую отрасль России снова ждет повышение налоговой нагрузки — она будет действовать до 2025 года. По новому закону дополнительные ежемесячные поступления только от «Газпрома» позволят пополнить федеральный бюджет на 50 млрд рублей, а за 3 года — на 1,8 трлн рублей. Налог на прибыль для экспортеров СПГ возрос до 34%. Также с 1 января скорректировали ставку НДПИ на добычу газа, увеличился НДПИ на нефть и уголь. Ожидается, что повышение налогов для нефтедобывающих компаний увеличит поступления в бюджет за 3 года почти на 630 млрд рублей.

Фото: piqsels.com

Наказание рублем за рекламу без маркировки

С марта этого года бизнес начнут штрафовать за непромаркированную рекламу. Физлиц, которые не зарегистрировали рекламное объявление и не промаркировали его, могут наказать на 2,5 тысячи рублей, юрлиц — на сумму до 500 тысяч рублей. Денежные санкции предусмотрены поправками к закону «О рекламе», которые вступили в силу в сентябре 2022 года. Согласно изменениям, маркировке подлежит любая реклама для российских пользователей. Данные о коммерческих объявлениях должны поступать в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Рост стоимости топлива и автомобилей скажется на цене продуктов питания

С 1 января в России началось очередное повышение цен. В этот раз подорожали табачная продукция, вина, шампанское, пиво, некоторые виды продуктов, парфюмерия, легковые автомобили, мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Причина удорожания — рост акцизов.

Акцизная ставка на тонну бензина класса 5 составила 14,3 тысячи рублей, на дизельное топливо — 9,9 тысячи руб./т, на моторные масла — 6,3 тыс. руб./т. Что касается акцизов на легковушки, их размер зависит от количества лошадиных сил в автомобиле. К примеру, если в машине от 90 до 150 л. с., то акциз составит 55 рублей за 1 л. с. За более мощный двигатель — от 400 л. с. до 500 л. с. включительно — уже более 1,5 тыс. руб. за 1 л. с. Как следствие, вырастут на 5—10% и цены на топливо, транспорт, грузовые и пассажирские перевозки.

Впервые в истории России вводится акциз на сладкие газированные напитки — только он начнет действовать с 1 июля, а размер акциза составит 7 рублей за литр. Действие закона распространится на продукцию, которая упакована в потребительскую упаковку, произведена с использованием питьевой или минеральной воды, имеет в составе сахар, сироп или мед и не содержит более 1,2% этилового спирта. В списке исключений — напитки, произведенные в сфере общепита, продукция с госрегистрацией в соответствии с правом ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция (кроме тоников и газировок), соки, нектары, морсы, сиропы, молоко, кисели, напитки из злаков и орехов, алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, сусла и квас.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый большой скачок цен произойдет в сегменте шампанского — его цена увеличится минимум на 40%. По прогнозам, у частных производителей рост составит 40,7%, оптовики будут продавать игристое вино уже с надбавкой в 45,3%, а минимальная цена одной бутылки составит почти 240 рублей.

Из-за неурожая в основных странах-экспортерах прогнозируют и рост стоимости кофе. Правда, пока не называют предел роста цены на этот напиток.

Обновят ценники и продавцы сигарет и вейпов. Акциз на их продажу со следующего года поднимут на 4% — до 3,4 тыс. рублей за 1 тысячу сигарет, с продажи каждого вейпа государство заберет 90 рублей.

Эксперты прогнозируют и подорожание с начала следующего года мясной и молочной продукции — в среднем на 7—10%. Станут дороже примерно на 5% крупы и хлеб, но это при условии, что производители и магазины не заложат в их конечную цену увеличение стоимости электроэнергии, топлива и удобрений.

Ударят по карману россиян и поездки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы на проезд вырастут на 8,1%. Причем это не разовое повышение — тарифы будут увеличивать до 2025 года — ежегодно на 4%. Что касается проезда в вагонах купе, СВ и люкс то тут действует система динамического ценообразования — в зависимости от сезона, дня недели, спроса и наличия свободных мест.

Экономисты успокаивают, что в ряде сегментов цены вырастут не мгновенно — процесс будет постепенным, но новые ценники появятся уже к концу I квартала.

Фото: Марат Гайфуллин

Рост пенсий, зарплат бюджетников и пособий



Теперь о социальных выплатах. Здесь тоже будет рост, но, увы, не такой значительный, как в ценах. При этом правительство России пролонгировало действие имеющихся и ввело новые виды господдержки населения, в основном малоимущего.

С этого года российские семьи с детьми начнут получать единое, универсальное пособие. В него включат все шесть существующих сегодня выплат — пособие беременным, по уходу за первым и вторым ребенком, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, ежемесячные выплаты на детей 3—8 лет и с 8 до 17 лет. По подсчетам, в среднем размер пособия составит 13, 9 тыс. рублей. Размер составит от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума и, как и сейчас, будет зависеть от ежемесячного дохода на члена семьи, недвижимого и движимого имущества, доходов от процентов по вкладам и прочих поступлений. Если дети родились до конца текущего года, то родители могут выбрать один из двух вариантов — по действующим правилам до истечения сроков или же перейти на новую форму выплаты. В Татарстане получателями универсального пособия могут стать около 152 тыс. человек.

Пособие при рождении ребенка с 1 января составляет 23 тыс. рублей, выплата по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней выросла до 38, 3 тыс. руб., размер компенсации по больничным листам — до 83,2 тыс. руб. Размер маткапитала — 589,5 тыс. руб. — при рождении первого ребенка увеличат на 65 тыс. руб., а на второго ребенка — на 85,9 тысячи руб. — почти до 780 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Страховую пенсию для неработающих пенсионеров с 1 января проиндексировали на 4,8%, а социальную на 3,3% — в среднем прибавка составит не менее 1 тысячи рублей. В итоге минимальный размер пенсии в 2023 году поднялся до 12,3 тыс. рублей.

Кстати, пенсии по потере кормильца детям, не достигшим 18 лет, с этого года станут назначать без заявления — на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС.

Минимальный размер оплаты труда вырос на 6,3%, или на 1 тысячу рублей — с 15,2 тыс. до 16, 2 тыс. рублей. Это позволит повысить зарплаты порядка 3,5 млн работникам бюджетной сферы. Следом проиндексируют и пособия, которые привязаны к размеру МРОТ.

Однако размер пособия по безработице на 2023 год правительство решило оставить без изменений: минимальный — 1,5 тыс. руб., максимальный — 12,7 тыс. рублей.

С 1 января в Татарстане на 6% увеличились оклады специалистов, руководителей, а также отдельных работников бюджетной сферы, на которых не распространяется единая тарифная сетка. Помимо этого изменился расчет выплат еще ряда бюджетников, работающих в сфере культуры, образования, спорта и государственных научных организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С января в Татарстане к зарплате молодых педагогов начнут ежемесячно добавлять по 2,5 тыс. руб. — надбавка увеличится в 2,25 раза. Вместе с доплатой подняли и возраст молодых учителей — с 2023 года «молодым педагогическим специалистом» считается работник не до 30, а до 35 лет.

Также с 1 января в республике по новому коэффициенту — в 1,061 — рассчитывают ежемесячные соцвыплаты. Их размеры в зависимости от категорий получателей составляют от 581 до 11, 9 тыс. рублей. Ветеранам труда и обладателям госнаград начали доплачивать по 581 рублю, детям-сиротам без попечения родителей и воспитывающимся в приемных семьях: по 10,3 тыс. рублей — для дошкольников и около 12 тыс. рублей — для школьников. Одинокие матери из бюджета стали получать выплату в 1014 рублей на ребенка.

Замена 100-рублевок и скидка за вывоз мусора отпускникам

Изменения с 1 января 2023 года начались и в других сферах. Россиян ждет очередная денежная реформа — она станет крупнейшей за последнюю четверть века и продлится до 2029 года. За это время по решению Центробанка России с целью максимально защитить деньги от подделки из обращения постепенно будут изымать старые банкноты — начнут со сторублевых купюр. Их, а затем и все другие номиналы российской валюты, ждет новый дизайн. При этом бумажные деньги, дизайн которых был разработан 25 лет назад, останутся официальными билетами Банка России до завершения денежной реформы.

Волонтеры с этого года смогут получать компенсацию расходов на услуги связи, к тому же она не будет облагаться НДФЛ. Расходы на связь будут возмещать по аналогии с компенсацией за питание, спецодежду, средства индивидуальной защиты и оплату проезда, которую добровольцы получают сейчас.

Россияне, уехавшие в отпуск или командировку на пять и более дней, смогут сэкономить на вывозе мусора. Возможность перерасчета платы за эту коммунальную услугу получили жители многоквартирных домов, где тарифы зависят от числа прописанных, а также домов, где учитывается площадь жилых помещений. Для пересмотра суммы платежа нужно будет написать заявление в УК и предоставить подтверждающие документы, к примеру, турпутевку, авиабилеты или командировочное удостоверение. Действовать нововведение начнет с 1 марта.

Фото: Олег Тихонов

С 1 января вступила в силу норма, по которой должник сможет в упрощенном порядке оставлять себе размер прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания, при принудительном списании средств со счетов. Прежде исполнением этого правила занимались судебные приставы, по решению которых банки могли списывать со счета средства, оговоренные постановлением пристава. Теперь же должник получил право напрямую обращаться в банк, минуя судебных приставов.



Документы новой формации

С 1 января в России начали применять трудовые книжки нового образца. Однако прежние трудовые также в ходу. Определять порядок изготовления новых документов поручено Минфину, как и решать вопросы по обеспечению работодателей новыми образцами.



Чуть позже, с 1 марта, изменятся правила получения водительского удостоверения. Процедуру эту упростят — документов при сдаче экзаменов потребуется меньше. В первую очередь можно будет забыть о бумажных справках о наличии или отсутствии медпротивопоказаний к управлению транспортным средством. Теперь эту информацию в электронном виде у Минздрава будут запрашивать сами сотрудники регистрационно-экзаменационных групп ГИБДД. Хотя пройти медосмотр все же придется — тут ничего не меняется. Еще с 1 марта на оборотную сторону водительского удостоверения перестанут наносить штрих-код — сотрудники ГАИ его все равно не считывают, решили в Госавтоинспекции. Продолжится внедрение электронных прав — предъявить инспекторам ГИБДД вместо обычного удостоверения специальный QR-код стало возможным с 1 октября этого года.

Новации ждут и всех футбольных болельщиков — с 2023 года каждому, кто намерен посетить стадион во время матчей РПЛ, придется получить специальный документ — Fan ID, по которому можно будет попасть на спортивные мероприятия. Ранее такая система действовала на стадионах Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Сочи и Самары. А с этого года заработает на всех спортивных аренах страны.