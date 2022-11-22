«А что вы сделали сами?» — власти Казани призвали КПРФ помогать трудным подросткам

В этом году в городе отремонтируют гимназию №93 и построят школу на 1500 мест на Чистопольской

Доступность мест в детских садах Казани для детей от 3 до 7 лет близка к 100%, но все еще «проблемной зоной» остается нехватка свободных мест для детей до 3 лет, сообщил сегодня глава городского Управления образования Ирек Ризванов. На очередной сессии Казгордумы почти два с лишним часа обсуждали итоги выполнения муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2015—2021 годы». Оказалось, что родители смирились с очередями в детские сады и школы, более всего их пугает прохождение ребенком психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) перед поступлением в школу. Не обошлось в финале заседания и без отповеди мэра Казани, которого «обидело» замечание «не упускать из виду трудных детей».

«Сохраняется нехватка мест в школах и детских садах»

В Казани в очереди в ясли находятся 5 тысяч 513 детей, что в три раза меньше, чем в 2016 году, отчитывался сегодня глава Управления образования столицы республики Ирек Ризванов перед депутатами Казгордумы на ноябрьской сессии. Собравшиеся подводили итоги муниципальной программы «Развитие образования в городе Казани на 2015—2021 годы», которая включила в себя большую инфраструктурную программу строительства образовательных объектов.

— Планомерная работа по созданию новых дошкольных мест, развитию сети образовательных учреждений позволила за 6 лет (начиная с 2016 года) значительно сократить очередность и увеличить доступность дошкольного образования до 63%, а также полностью обеспечить доступность мест для детей от 3 до 7 лет, — сообщил он. — К сожалению, проблемной зоной остается доступность дошкольного образования для детей до 3 лет.

По его словам, дефицит мест в детских садах и школах связан с высокой рождаемостью в Казани и миграцией из близлежащих регионов. «Казань является привлекательным для жизни городом. Благоприятная социальная и экономическая обстановка притягивает людей из районов республики и соседних регионов страны. В этой связи, к сожалению, пока сохраняется нехватка мест как в детских садах, так и в школах», — пояснил Ирек Ризванов. По его словам, Казань хоть и лидирует среди городов-миллионников по созданию новых мест, но преодолеть их дефицит пока не удается.

— Сегодня в казанских школах обучается более 166 тысяч учащихся. За последние 5 лет построено 17 школ и дополнительных учебных корпусов на 16 тысяч учащихся, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru

По его данным, дефицит мест в школах оценивается в 2,5 тысячи мест. «Проблема нехватки мест в общеобразовательных организациях частично решается с помощью организации 46 школьных маршрутов в 29 учреждениях для 2,5 тысячи учащихся». Кроме того, в муниципальных школах обучаются 1 162 ребенка с инвалидностью и 870 детей с ограниченными возможностями здоровья. В городе определены 45 базовых школ, которые работают по всем имеющимся нозологиям. На сегодня в 59 детских садах функционирует 106 групп для почти 1 тысячи детей по разным нозологиям.

«Нет ни одного победителя по физике. Это наша недоработка »

Качество образования в казанских школах сохраняется на высоком уровне. По словам Ирека Ризванова, его оценивают по конкретным показателям, один из них — результаты ежегодного Единого государственного экзамена. По данным Ризванова, результаты ЕГЭ по русскому языку остаются стабильно высокими — на уровне 72—74 баллов. Средний балл по математике ниже — до 64,5 балла, но зато он вырос на 10 баллов. Ежегодно 10% выпускников оканчивают школу с золотой и серебряной медалями. Все больше школьников принимают участие в профильных всероссийских олимпиадах, не уступая по количеству призеров Москве и Санкт-Петербургу. Татарстан поощряет талантливых детей, награждая их грантами. 100 тысяч рублей вручаются призеру, 200 тысяч рублей — победителю олимпиады.

Правда, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, взявший слово следом, сделал несколько критических замечаний. Во-первых, в этом году 79 из 729 медалистов Казани не смогли подтвердить знания, провалив ЕГЭ. «Это не совсем порядок», — попенял он, призвал строже подходить к присвоению медалей выпускникам казанских школ. Во-вторых, Казань «не выдает» победителей олимпиад по физике и иностранному языку, хотя результаты ЕГЭ по этим предметам выше, чем в республике. «Нет ни одного победителя по физике. Это наша с вами недоработка!» — заметил он.



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Затем основной спикер перешел к насущному вопросу ремонта школ. Несмотря на экономические трудности, работы по обновлению инфраструктуры продолжаются. По его словам, в программу ремонта школ на 2023 год вошли 16 школ Казани (для более чем 15 тысяч детей). «В этом году по президентской программе планируется ремонт 93-й гимназии, семи детских садов и пяти госучреждений», — сообщил докладчик. Кроме того решается вопрос о строительстве общеобразовательной школы в Казани в рамках нацпроекта «Образование». Ее построят в 59-м квартале, по улице Чистопольской, вблизи ЖК «Столичный», проектная мощность — 1 501 место. Дефицита учителей в казанских школах нет, так как преподаватели работают на нескольких ставках, добавил Ирек Ризванов, отвечая на вопросы депутатов.

А вдруг малыша признают умственно отсталым?

Тут же на сессии выяснилось, что больше очередей в школы и сады родители боятся идти с ребенком на ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). С этим родители впервые сталкиваются в детском саду. А вдруг малыша признают умственно отсталым и отправят с коррекционную школу вместо обычной общеобразовательной? Этот страх невозможно преодолеть, поэтому родители предпочитают просто не ходить на подобные комиссии, уберегая себя от стресса. К тому же ПМПК проводится с добровольного согласия его родителей. Так зачем испытывать судьбу, рассуждают мамы.

Эту тему подняла депутат Казгордумы Динара Халимдарова. «Некоторые родители имеют предубеждения против ПМПК и боятся отводить на комиссию своих детей. Говорят, что ребенка могут отправить в коррекционную школу и он не получит аттестат или будут какие-то отметки о наличии заболевания. Проводится ли разъяснительная работа о важности ПМПК?» — спросила она.

— Действительно, мы сталкиваемся с такой проблемой, — согласился Ирек Ризванов. — Для них, наверное, в этой процедуре больше неизведанного и непонятного. Конечно, такая работа ведется среди родителей и среди отделов образования. Бывало, что лично я встречался с родителями и мы обсуждали, как и что проходит, что получат родители после прохождения ПМПК.

Глава управления образования Казани уверен, что «нужен спокойный человеческий диалог с родителями». Одним словом, заставлять мам и пап проходить комиссию, похоже, не станут.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Мэр — депутату Алееву: «Возьмите хоть одного ребенка!»

В заключение депутат Альмир Алеев от КПРФ высказал пожелание властям позаботиться и о неблагополучных детях в Казани. «Известно, что в городе реализуется множество мероприятий по поддержке одаренных детей. Тут они и в олимпиадах участвуют, и средний балл у них высокий. Но хотел бы попросить не упускать из поля зрения вопрос поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Получается, что они не одаренные и катятся под горку. Их бы поддержать в этот момент», — заметил он, не конкретизируя меры спасения.

В ответ глава Управления образования Ирек Ризванов заверил, что подобная работа проводится в большинстве школ города, где важная роль отводится классному руководителю и есть психологическая служба «Ресурс», которая готова работать с трудным ребенком.

Замечание задело и мэра Казани. В ответ Ильсур Метшин произнес короткую отповедь, призвав коммунистов заниматься делом, а не популизмом.

— А что вы сделали конкретно сами? — прямо спросил он «оппонента». — Возьмите пару семей, вникните и придите к нам с предложениями. Возьмите хоть одного ребенка.

По его словам, руководство казанских школ занимается этой работой постоянно и знает, сколько трудных детей учится в каждой школе. «Давайте популизмом не заниматься. Давайте делать небольшую работу, но на своем избирательном участке или в закрепленном избирательном округе. Одни директора школ и комиссия по делам несовершеннолетних с этим не справятся. А лозунги... Мы 70 лет жили под эти лозунги о светлом будущем. Давайте заниматься конкретной работой. Поручения раздавать и без нас есть кому», — отметил градоначальник.