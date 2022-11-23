«Иблис»: азербайджанская драма в постановке «якутского Тарантино»

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 27-я

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

В 2018 году постановка Мензелинского театра была названа, наряду со спектаклем «Взлетел петух на плетень» Камаловского, «Событием года» на премии «Тантана». Пьесу начала 1920 годов азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида поставил якутский режиссер Сергей Потапов, известный эмоциональными приемами и жестким графиком работы: он ставит что-то новое постоянно.

Самый гастролирующий театр и самый активный режиссер

Сначала Мензелинский назывался Первым государственным колхозно-совхозным татарским театром и базировался в Чистополе, тогда его возглавил Сабир Амутбаев (сейчас театр носит его имя). В 1936-м учреждение перевели в Мензелинск, туда же переехала часть труппы. Ставили здесь и переводные пьесы, и татарских классиков, и современников — здесь вообще их активно зазывали. В 1957 году на Декаде татарского искусства и литературы в Москве мензелинцы ездили со спектаклями «Галиябану» Файзи и «Неписанные законы» Аминова. У театра сейчас две бригады, они ездят по республике и регионам и играют по 250 спектаклей в год.



Сергей Потапов, родившийся в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха, ученик Марка Захарова в ГИТИСе, поставил в Мензелинске три спектакля. А всего он подготовил их в России и по миру около ста, получил две «Золотые маски» (за «Макбета» Эжена Ионеско и «Мой друг Гамлет» по Шекспиру). Также снимает фильмы. В Мензелинске Потапов также ставил «Салкын кын»(«Холодные ножны») Михаила Башкирова и «Макбет» Шекспира, не менее суровые и кровавые проекты. В стремлении добиться реакции от зрителей и актеров он выстраивает резкие мизансцены и не стесняется пережимать. За это его и называют «якутским Тарантино».

Гусейн Джавид родился в 1882 году в Нахичевани, учился арабскому и персидскому языкам, восточной литературе, посещал литературное отделение Стамбульского университета. В 1908-м он впервые опубликовал стихотворение в журнале «Фиюзат». В 1939 году его приговорили к 8 годам лагерей. В 1982-м его дела перевезли из Иркутска на родину. В 2007 свет увидел фильм Рамиза Гасаноглу «Жизнь Джавида», в котором показана история драматурга и поэта на фоне его произведений. Иблис в нем предстает во множестве обличий.



Не «Фауст», но другое



Пьеса «Иблис» (также в качестве названия используются все известные синонимы), драма в стихах, была поставлена в 1920 году. Его сюжет стал основой памятника Гусейну Джавиду в Баку. Главный герой пьесы Ариф, кажется, одержим демоном, но зло находится в нем самом: он убивает близких ему людей. При этом, конечно, то, как будет воплощен на сцене образ Иблиса, очень важно. Хотя пьесу даже называют подражанием «Фаусту», решить ее можно по-разному. В Мензелинске его играет фактурный Рустем Зиннуров, который пугающе сливается с этим персонажем, при том, что это его первая серьезная большая роль.

На татарский пьесу перевел поэт, а сейчас депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла. Художник-постановщик — из Калмыкии: Валерий Яшкулов даже работал советником Кирсана Илюмжинова по эстетике и дизайну. А сейчас главный художник Мензелинского, собственно, это он пригласил Потапова в театр. Режиссер по пластике — Нурбек Батулла, который воплотил в своей работе продвигаемые им идеи естественности и свободы. Отметим, что в России именно Мензелинск поставил «Иблиса» впервые. И поскольку театр явно ставил его для участия в международных и всероссийских фестивалях, у нас есть его качественная запись.