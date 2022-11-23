«КОС-Синтез» уступил лидерство Волгограду

В первом матче победили соперники, во втором казанцы проиграли сами

Двумя гостевыми матчами в Волгограде «КОС-Синтез» завершил первый круг чемпионата страны по водному поло. Концовки обоих поединков оставили удручающее впечатление. Как будто четырехкратных чемпионов страны подменяли по ходу действия, и в воде был не «КОС-Синтез-УОР», который достойно бился в Санкт-Петербурге, а отпускники в бассейнах на курортах Турции. В причинах разбирался журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Ничего страшного, но много странного

Первый матч Волгоград выиграл — 13:10, сделав решающий рывок в заключительном периоде. Провалив концовку первого поединка из двухматчевого противостояния, ватерполисты «КОС-Синтеза» вышли на вторую игру «бицца-бороцца». Более того, к середине третьего периода обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча — 10:7, которое необходимо было только удержать как минимум и преувеличить как максимум.

В конце концов, именно «КОС-Синтез» действующий чемпион страны, даже находясь в процессе перестройки обновления состава, казанцы выиграли Спартакиаду сильнейших и приехали в Волгоград, не потеряв ни одного очка в текущем сезоне. Если уж сделали самое сложное, нарастили преимущество, то можно было справиться с задачей полегче — удержать его. Но нет, на игроков напала какая-то удивительная беспомощность. Вначале в контратаке потеряли мяч, бросив в блок. Вопрос не в блоке, а в том, что бросок был неподготовленным, и при преимуществе в три мяча можно было бы подержать мяч, попробовать разыграть атаку до верного. Затем в ответной атаке голкипер «КОС-Синтеза» Владислав Сергеев пропустил в ближний угол от Игоря Степанова, бросавшего со средней дистанции. Увы, вратари «КОС-Синтеза» в целом смело могут записывать поединки с Волгоградом в пассив, поскольку ни Игорь Чирков в первом матче, ни его сменщик Сергеев во втором поединке преимущественно не выручали.

Если уж вратарь не справляется, надо забивать. Но и здесь все вдруг стало невесело. После пропущенного Сергеевым гола, ответная атака «КОС-Синтеза» выглядела каким-то триумфом абсурда. У Волгограда удалился голкипер Петр Федотов, и два полевых игрока заняли место в площади ворот, что называется, забивай — не хочу. Надо только бросить! Что пытался придумать игрок «КОС-Синтеза», который бесконечно «качал» противников, делая обманные движения, непонятно. Закончилось тем, что он просто выронил мяч в воду. Даже не бросив по воротам при удаленном голкипере соперника — это надо умудриться.

Фото: sintez-kazan.ru

Претензии к трансляции

Корреспондент «Реального времени» не пытается щадить самолюбие игроков «КОС-Синтеза», не называя фамилии тех, кто ошибался в элементарных эпизодах. Просто трансляция из Волгограда не давала возможности разобрать эпизоды, будучи на 100 процентов уверенным в том, кто конкретно совершал ошибку. За летнее межсезонье удалось сделать великое дело: переместить камеру по центру бассейна и как-то наладить фокус, сейчас уже не кажется, что смотришь на ватерполистов через кривое зеркало. Но и четко определить, что происходит на площадке, крайне сложно, а комментаторов игры в Волгограде как не было, так и нет. Это в Астрахани работают двое, в Санкт-Петербурге «подтягивают» к комментированию профессионалов водного поло, а в Волгограде такой возможностью, видимо, не располагают.

Зато человек, отвечающий за изменение счета на экране, продолжает традиционно «шаманить». В первом матче долгое время держал неправильный счет в пользу Волгограда, во втором поединке не изменил традициям, заложенным с прежних времен, поскольку и в прошлом году приходилось наблюдать подобную ситуацию. Если это не случайность, а традиция, то может быть в Волгограде сразу будут начинать матч со счета 1:0 на табло? Видимо, там считают, что это как-то помогает.

Возвращаясь к игре, по ходу которой многое было непонятно в действиях «КОС-Синтеза» и остается непонятным из-за откровенно плохой трансляции (кто из казанцев в начале второго периода, находясь в метре от пустых ворот угодил в штангу — поди разберись по максимально размытой картинке), разберем действия наших игроков. После нереализованного удаления Федотова, Сергеев «традиционно» пропустил уже теперь с дальней дистанции от Арслана Закирова, и на четвертый перерыв команды отправились при счете 10:9. Этот гол был из разряда тех, про которые говорят: «в раздевалку», поскольку через секунду уже прозвучала сирена.

Причем надеяться на замену было бессмысленно. У Чиркова в первом матче был коэффициент надежности в 50 процентов до последнего броска, и только в концовке он повысил до итоговых 54 процентов, но это, что называется, оптический обман зрения. Нужно спасать в решающие моменты игры, в переломные, а спасение при счете 10:13 ничего не значит, всего лишь улучшая личную статистику.

Фото: sintez-kazan.ru

Вратари не выручают, полевые не забивают

Ну, вот как можно выигрывать, если вратари не выручают, полевые не забивают? В двух матчах с Волгоградом было назначено четыре пенальти, не реализовано два. Это, кстати, какая-то удивительная закономерность, что именно со «Спартаком» казанцы плохо бросают со штрафного. Если вспоминать прошлые годы, то и послематчевую серию проиграли в одном из полуфиналов чемпионата страны. Причем менялись тренеры, игроки в обеих командах, зачастую переходя из Казани в Волгоград и обратно, но стабильно забивать бессменному голкиперу «Спартака» Петру Федотову, не получается на протяжении многих лет. А в противостоянии равных соперников, какими являются Волгоград и Казань, исход игры зачастую зависит и от подобных мелочей. Зависит от реализации большинства, процент которого в первой игре выглядел удручающе: два из семи, против шести из восьми у Волгограда. Во втором поединке шесть из 12 у Волгограда, то есть, половина, четыре из 11 у «Синтеза», что за два матча составляет мизер — шесть из 18. Волгоград при таком низком КПД мог не стесняться в жестком противоборстве в обороне, все равно его нарушения не реализовывались.

Исход матчей равных соперников зависит еще и от действий легионеров, но тот же Никола Дедович, отличился в первом противостоянии только под занавес, забив не «гол престижа», как его охарактеризовала пресс-служба «КОС-Синтез», а «гол позора», поскольку забивать необходимо в решающие моменты игры. Исход матчей зависит от действий столпов, тем более что в Казани они игроки уровня сборной страны. И Никита Деревянкин с Сергеем Лисуновым зарабатывали те самые пенальти, реализуемые в соотношении 50 на 50, но практически не забивали сами. Один гол за две игры в активе Сергея Лисунова, в то время, как Волгоград забивал по два раза руками Михаила Рудая и Владимира Нежинского, забросившего во втором поединке «обратным броском» при счете 6:9. Это был как раз таки гол из разряда переломных, а не гол пресловутого престижа. Везения не хватило, тоже отметим, сколько раз мяч летел то в штангу, то в перекладину, причем отскок был за Волгоградом.

Совершенно не хочется обсуждать судейство. Для этого надо обладать либо апломбом Дмитрия Губерниева, либо опытом арбитра и комментатора Сергея Наумова, либо зоркостью коршуна Чили из рассказов о Маугли. Тем более, что в какой-то момент игры оператор просто забыл о своих обязанностях, и эпизод, когда у наставника казанцев Реваза Чомахидзе возникли претензии, за высказывания которых он получил во втором матче желтую карточку, остался за кадром. Душевное вам спасибо, Волгоград, за такую трансляцию, популяризирующую водное поло.

В итоге в какой-то момент игры судейские свистки напоминали трели соловьев в Курской губернии, и под эти трели арбитры удалили во второй игре Артема Одинцова и Даниила Пронина, после чего концовку «Синтез» доигрывал с «ошметками состава». Но, памятуя о том, что в первом матче спартаковцы Константин Киселев и Игорь Степанов также уплывали на скамейку штрафников до конца игры, а счет менялся только в пользу Волгограда, превратившись с ничейных — 9:9 в разгромные — 10:13, предъявлять претензии арбитрам мы не будем. Никаких судей нельзя обвинить в том, что при счете 12:12 в концовке второго поединка мы упустили Ивана Васильева, уплывавшего в контратаку в полном одиночестве. Кто из находящихся рядом с ним синтезовцев отправился в решающий момент «охранять капусту», мы вам не скажем, благодаря качеству трансляции «тайна сия велика есть».

Фото: sintez-kazan.ru

В итоге 10:13 и 12:13 два поражения с примерно одинаковыми сюжетами, согласно которым «КОС-Синтез» в четвертом периоде терял все нажитое за предыдущие 24 минуты игрового времени. Обидно проигрывать, терять лидерство в турнирной таблице, но стоит отметить и приятные моменты, как хет-трик , достаточно редко забивающего Пронина в первой игре. Хет-трик во втором поединке Егора Ярлыченко, особенно в том плане, что дважды он забивал, выходя на пустые ворота, видимо, это уже наигранная комбинация. И заслуживает уважение то сопротивление, которое «КОС-Синтез-УОР» оказал в Питере местной «Балтике», уступив со счетом 14:17. Если лучший бомбардир противостояния Волгограда и Казани Иван Васильев за две игры забил в общей сложности шесть голов, то Адель Аухадеев за один матч наколотил семь мячей Питеру. На следующей неделе стартует второй круг, и «КОС-Синтез-УОР» будет принимать в Казани «Спартак», а основная команда отправится в Московскую область, на два поединка со «Штурмом-2002».

Джаудат Абдуллин