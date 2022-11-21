В «Авангарде» снова начались скандалы, а ренессанса в «Ак Барсе» не произошло

Казанско-омская неделя в Континентальной хоккейной лиге

Так получилось, что две самые медийные команды Восточной конференции «Ак Барс» и «Авангард» сначала стали главными поставщиками инфоповодов недели в КХЛ, а под конец семидневки и сыграли очный поединок в Омке. В «Авангарде» вновь вспыхнули скандалы, едва команда вернулась в родную гавань, а «Ак Барс» прощается с неудачными приобретениями и никак не может найти точку опоры в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги.

Балашихинский штиль закончился. В «Авангарде» после возвращения в Омск вновь скандалы

Очередными скандалами разразился «Авангард» едва ли не сразу после возращения в родной Омск. По собственному желанию вдруг решил уйти генеральный менеджер Алексей Волков, проработавший в «Авангарде» почти все то время, пока команда базировалась в Балашихе. А напоследок решил не оставлять всю подноготную при себе и вынес сор из избы через развернутое интервью, чтобы не оставаться в роли отвечающего.

Сначала Волков перечислял перечень своих заслуг в нынешнем сезоне: подписание Буше и Ткачева, переподписание Найта, Бродхерста и приглашение Михаила Кравеца на пост наставника.

Дальше функционер заявил, что не выдержал постоянного противодействия со стороны вышестоящего руководства в лице Александра Крылова. А сложности в согласовании того или иного игрока для приобретения в конечном счете «доконали» Волкова. По его словам, назначение провалившего старт сезона Рябыкина на посту тренера — идея именно Крылова, а это в свою очередь затруднило начало селекционной работы.

Не оставил без внимания экс-менеджер «Авангарда» и стиль управления Крылова:

«К сожалению, такой стиль управления — критикуется всё и вся, я с таким не сталкивался, работая 3 года в «Автомобилисте» и 2 года в ЦСКА», — заявил Алексей Волков.

Самое интересное, что расставание произошло в тот период, когда команда на подъеме — «ястребы» одержали 10 побед подряд и лихо заскочили в восьмерку сильнейших Востока. А значит решение Волкова действительно зрело давно, а в какой-то момент чаша терпения была переполнена.

Фото: hawk.ru

Показательно, насколько в омском клубе «семь пятниц на неделе» была история с поисками замены. Сразу после отставки Волкова в «Авангарде» сначала решили никого не назначать и заявили, что решение будет принимать некий совет, а уже через день позицию генерального менеджера все-таки занял Рашид Хабибуллин, который по некоторым слухам уже давно является теневым советником Александра Крылова.

Последний в свою очередь весь остаток недели вдогонку раздавал комментарии о высказываниях Волкова, заявив, что тот перечитал социальные сети и потерял контроль над ситуацией. И вообще принял эмоциональное решение.

В общем, с возвращением «Авангард»! Подмосковная сказка закончилась, начались серые омские будни с внутренними распрями, как это часто бывало до отъезда команды в Балашиху.

Даниил Тарасов в Казани не прижился

Под конец недели из Казани пришли вполне ожидаемые и в то же время внезапные вести. Нападающий Даниил Тарасов, долго бывший в статусе звезды «Динамо» так и не сумел заиграть в «Ак Барсе» и получил билет на выход: «по обоюдному решению сторон».

А ведь летом прошлого сезона нападающий переходил как один из двух главных из «динамовского» созыва наряду с Дмитрием Кагарлицким. В московской команде эти двое наводили шороху, однако в Казани пока что ни у одного экс-динамовца дела не идут. Мы уже не говорим о положении дел у Вадима Шипачева, которого критиковал даже ленивый.

У 31-летнего Тарасова в активе всего один гол в 11 играх нынешнего сезона. В прошлом сезоне у него было 6 шайб за 41 игру регулярки и «-6» показателя полезности. В плей-офф — четыре холостые игры и «-4» по полезности. Провальные результаты для нападающего, получающего около 40 миллионов за сезон. Теперь Тарасов будет доказывать, что дело не в нем уже, а в системе екатеринбургского «Автомобилиста».

Более того, пошли разговоры и о том, что вслед отправится и Максим Чудинов, который летом проходил в состав «Ак Барса» через просмотровый контракт. На счету 32-летнего защитника 1 (0+1) очко в семи матчах текущего чемпионата КХЛ при полезности «минус 3».

Нынешний «Ак Барс» — очередное подтверждение, что набор некогда блиставших звезд в одной команде редко дает стопроцентный результат. А поисками новых имен в Казани как будто утомились.

Пайгин похоронил надежды «Ак Барса» на ренессанс

Казалось, что выход из кризиса «Ак Барса» замаячил где-то совсем близко после победы на СКА на своем льду (5:2). Александр Радулов, наконец, выдал своей первый хет-трик в джерси «барсов», а эйфория болельщиков вызывала некоторое недоумение. Казанцы провалили первую половину игры, а питерцы упустили ряд стопроцентных моментов. Беннефис Радулова лишь прикрыл неплотной ширмой недочеты в игре, за которые СКА просто не наказал казанцев.

Впечатление, что в следующих играх все вернется в старое русло и Казань продолжит играть ни шатко ни валко, сохранялось вплоть до субботы, когда «Ак Барс» гостил у «Авангарда». И в Омске все встало на свои места.

Причем первый гвоздь в гроб надежд «Ак Барса» его воспитанник и бывший хоккеист Зият Пайгин, который в своем фирменным стиле прострелил-таки Билялова от синей линии.

Сравнять казанцам удалось, но и этого не хватило — Омск дожал в овертайме и вырвал уже девятую победу подряд. «Ак Барс» же проигрывает четыре из пяти последних игр. Казанского ренессанса не случилось.