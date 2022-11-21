ТД «Ак Барс Керамик»: «Главное преимущество — мы работаем по системе одного окна»

Многоликий кирпич, монументальный бетон и большие планы татарстанской компании

Компания «Ак Барс Керамик» (входит в структуру холдинга «Ак Барс Девелопмент») является одним из бюджетообразующих предприятий Республики Татарстан, поставляющих продукцию на многочисленные строящиеся объекты не только нашей республики, но и по России и странам ближнего зарубежья. Это бетон, ЖБИ, керамический кирпич, инженерные решения. Директор компании Инесса Смоляр рассказала «Реальному времени» о том, как развиваются сегодня заводы, входящие в холдинг «Ак Барс Керамик», что на них производится и какие акции действуют для частного покупателя. Бесплатное зимнее хранение материалов, широкая продуктовая линейка и новомодные тенденции, планы и надежды компании — подробности в нашем материале.

«Мы отвечаем за продажи строительных материалов»

— Сколько лет компания «Ак Барс Керамик» представлена на рынке строительных материалов и какие подразделения входят в ее состав?

— Компания работает в составе холдинга «Ак Барс Девелопмент» уже более десяти лет. Мы отвечаем за продажи строительных материалов как производимых нашими заводами, так и заводами известных брендов, представителем которых мы являемся. В наш холдинг входят два кирпичных завода — «Кощаковский» в Казани и «Камастройиндустрия» в Набережных Челнах. Общая мощность этих заводов — около 100 млн штук керамического кирпича в год. Также в состав нашего холдинга входит Казанский домостроительный комбинат — здесь сконцентрировано производство железобетонных изделий, домостроительных комплектов, товарного бетона. И еще одно предприятие — судоходная компания «Кама», которая занимается добычей нерудных строительных материалов (речного и обогащенного песка, обычного и дробленого гравия, ПГС).

Также мы предлагаем на рынке строительные смеси и инженерное оборудование.

— Мы знаем, что предприятия, которые входят в группу «Ак Барс Керамик» имеют свою предысторию. Что изменилось с момента их вхождения в холдинг, какие внедрялись инновации, была ли проведена модернизация производства?

— Основные наши предприятия — Кощаковский кирпичный завод, «Камастройиндустрия» и КДСК — когда-то входили в состав «Татстроя». После вхождения в группу «Ак Барс Керамик» они были серьезно реконструированы. Мы закупили новые линии производства ЖБИ на КДСК — там теперь стоит новое европейское оборудование по производству изделий для панельного домостроения. В прошлом году была проведена модернизация для выпуска прочей продукции: мы поставили универсальные стенды, на которых можем изготавливать и ригели, и колонны, и сваи, и дорожные плиты.

На обоих кирпичных заводах тоже было проведено обновление оборудования для производства новых цветов и накаток продукции. Каждый год мы радуем наших клиентов новинками.

— Вы упомянули, что продаете и продукцию других брендов, а не только собственного производства. Какие это бренды и что это за продукция?

— Мы — партнеры целого ряда разнопрофильных компаний, поэтому в ассортименте «Ак Барс Керамик» широкий спектр строительных материалов. К примеру, в направлении нерудных материалов у нас есть четыре перевалки гранитного щебня и две перевалки цемента. Полнотелый кирпич мы сами не производим, однако можем привезти под заказ продукцию любого завода — в числе наших партнеров все близлежащие предприятия (заводы в Алексеевске, Туймазах, Мамадыше и т.д.). А что касается лицевой керамики, то мы являемся представителем известных кирпичных заводов — таких как Braer, Nelissen, «Кетра», «Красная Гвардия», Kerakam. Несмотря на то, что мы производим свой кирпич, все же понимаем: у каждого завода свои особенности, мощности и оборудование. В нашем прайс-листе представлена продукция сторонних производителей для удовлетворения любых запросов клиентов. Например, бельгийский кирпич — продукт премиального сегмента, и миллионами мы его не храним, но чтобы построить частный дом — запасов на складе прямо сейчас вполне достаточно.

Словом, сегодня силами своих предприятий и за счет поставок от наших торговых партнеров мы можем замкнуть на себе полное снабжение стройматериалами и инженерным оборудованием (в части отопления и вентиляции).

«Неважно, какой продукт имеется в виду — мы всегда за качество!»

— Получается, вы можете взять на себя комплексную услугу по снабжению проекта стройматериалами?

— Да. Наше главное конкурентное преимущество — в том, что торговый дом работает по системе одного окна, клиент может прийти и купить все сразу — бетон для фундамента, железобетонные изделия, фасадные элементы (лицевой кирпич), сухие смеси для строительства. Мы — крупный, надежный поставщик, который давно на рынке. Именно таким поставщикам отдают предпочтение застройщики, в том числе и федерального масштаба. Мы регулярно проходим аккредитацию под требования застройщиков: например, работаем с «Татнефтью». Между тем право поставлять ЖБИ нефтяникам есть только у двух поставщиков в Татарстане. У нас на каждом заводе есть аттестованные лаборатории, которые могут предоставить все испытания любого производимого материала, будь то кирпич, бетон или НСМ. Неважно, какой продукт имеется в виду — мы всегда за качество, и мы стопроцентно отвечаем за него!

Я считаю, одна из сильных наших сторон — удобный сервис. Просто продавать продукт сегодня недостаточно. Например, к нам можно обратиться, если нужно получить какое-то экспертное мнение (бывает, что у заказчика не хватает компетенций по тому или иному материалу). Например, небольшой строительной компании пришла заявка на объект без указания технических характеристик, и они не понимают, что нужно. Обращаются к нам, мы запрашиваем у них вводные данные и подробно консультируем, что им потребуется, чтобы отработать эту заявку.

И частному клиенту, и застройщику мы оказываем комплексную услугу, начиная от консультации и расчета, заканчивая отгрузкой материала.



— Вы заметили рост спроса на вашу продукцию или на продукцию ваших российских партнеров в период ухода западных брендов?

— Если говорить, например, про керамику, то конечно, он есть. Архитекторы порой обращаются к нам: к примеру, у них в проекте был заложен какой-то конкретный кирпич, они просят подобрать по цветовой гамме что-то похожее. И мы подбираем: сегодня множество российских заводов стараются расширять свои линейки. Но меня особенно радует, что мы начали рассматривать больше своих продуктов.

— Кстати, о ваших продуктах. Различаются ли виды продукции на ваших двух кирпичных заводах или они изготавливают одинаковые линейки?

— Мы производим на обоих заводах облицовочный кирпич с пустотами. Процесс производства одинаковый на обоих заводах. Правда, они работают немного на разных глинах, и поэтому мы их разделили по цветам продукции. На Кощаковском заводе — продукция из светложгущихся глин (оттенки «солома», серый, мокко и т.д.). На челнинском — работаем с красными глинами, темными оттенками (например «шоколад»). Такое разделение мы сделали, чтобы эти предприятия не создавали друг другу конкуренцию, изготавливая два одинаковых продукта. Но надо понимать, что всю нашу линейку — более 250 видов номенклатуры — мы позиционируем как «Ак Барс Керамик», не разделяя продукцию по заводам.

«Нет ничего более модного, чем керамический кирпич»

— Вводятся ли новинки на ваших кирпичных заводах? И существует ли вообще понятие моды на кирпич?

— В глобальном плане, я считаю, нет ничего более модного, чем керамический кирпич. Это материал, который красиво стареет. Это престижно, модно и экологично. Это живой материал, который создает уют. В нем нет никаких химических примесей.

А если смотреть частные вопросы «моды», то она, конечно, бывает — на цветовые решения и на внешний вид. Классика — это красный. Но архитекторы уже начинают обыгрывать дизайн и искать новые варианты. Это может быть какая-то другая расшивка (например, светлая или темная). В последние два-три года популярен был «урбан» — бетонные цвета, серые кирпичи. Они сейчас у нас представлены — под камень, под скалу, с ломаной фактурой, с искусственно состаренной поверхностью… Кирпич можно отделывать разными посыпками — например, это может быть специальная песчаная смесь, при нанесении которой кирпич дает игру света. Сейчас к нам приходит мода на контрасты: например, комбинирование чисто белого и чисто черного цветов.



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Еще одна модная тенденция — ангобированный кирпич. Ангоб — это нанесение из глины мелкого помола с частичками пигмента или других декоративных включений. Он запекается в печи, и мы не получаем двух одинаковых кирпичей во всей партии — каждый уникальный. В кладке это смотрится фантастически красиво.

А еще свои тренды формируются в каждом регионе. Например, Чечня строит без фаски и без шва — они любят гладкую поверхность чисто красного цвета или светло-желтого. А поскольку мы продаем не только в Татарстане (у нас дилерская сеть по всей России), то изучаем не только свой рынок, но и рынок других регионов — от Коми до Краснодарского края.



Каждый год на своих заводах мы вводим минимум по две-три новинки в ассортимент. Участвуем в различных выставках. У нас активная позиция, мы стараемся идти в ногу со временем и учитывать запросы клиента, где бы он ни находился.

— А у нас в Татарстане сейчас какие цвета в тренде?

— У нас тренд на сочетание цветов «солома» и «шоколад» оказался очень стойким, он держится уже много лет. Но мы с архитекторами стараемся немного разбавлять ситуацию. Наш шоурум был создан как раз для этого, чтобы они вместе со своими клиентами могли приходить, смотреть образцы, выбирать цвет для проекта. Чтобы люди понимали: кирпич — это не только два-три цвета, это гораздо больше. В Татарстане очень хочется видеть интересные проекты, классные новинки. Но формировать культуру и моду можно, только показав конкретные примеры. Если человек не знает, что это такое, он будет покупать то, что видит каждый день. Вкус надо развивать!

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— Какое сырье используется для производства вашего кирпича?

— У нас собственные карьеры — ведь кирпичные заводы всегда строят там, где есть месторождения глины. На 70% мы работаем на собственном сырье. На стороне покупаем светложгущиеся глины — чтобы получать более светлые оттенки кирпича.



— Импортируете ли вы ингредиенты или полностью работаете на отечественном сырье?

— Глина используется стопроцентно российская (даже если и не наша, то из соседних регионов). Раньше мы возили из-за рубежа некоторые пигменты или ангобы. Но, во-первых, пигмент остался у нас еще и в запасе, а во-вторых, российские производители тоже сориентировались, и все теперь можно купить в России.

— Как удается справляться с импортозамещением промышленного оборудования и комплектующих?

— Там, где нужно радикально обновлять линии, мы переориентируемся на оборудование российского производства. На Кощаковском кирпичном заводе 70% оборудования изначально было китайским, не уступающим по качеству европейскому. С обслуживанием и запчастями проблем сегодня нет.

«Мы помогаем человеку осуществлять мечту»

— Вы работаете и на частного, и на корпоративного клиента, так ведь?

— Мы работаем с любым клиентом! От одного кирпича, от одного кубометра бетона, от одной плиты, одной сваи — рады будем помочь любому клиенту, который к нам обращается. К примеру, вы решили построить дом. Вы можете обратиться в «Ак Барс Керамик», прийти к нам со своим проектом и попросить: «Рассчитайте мне все, что нужно, подберите и поставьте материалы». И вам все сделают. Просчитают, сколько надо кирпича, какие плиты перекрытий нужны, какой бетон нужно приобрести для фундамента. От вас нужно только техническое задание.

Конечно, все то же самое мы сделаем и для корпоративного клиента — правда, там будет уже другой масштаб, и работать с ним проще, поскольку у него уже есть четкое ТЗ и уже готов полный проект.



— А чем еще отличается, с вашей точки зрения, работа с частным и корпоративным клиентом?

— Когда наемный сотрудник покупает материалы для своей компании, он относится к делу ответственно и четко, но без эмоций. В то же время, когда человек строит свой собственный дом и готов реализовать один из главных проектов в своей жизни — тут, конечно, подход другой, и ожидания у него совсем другие. В этом случае мы помогаем человеку осуществлять мечту. С таким клиентом работать и интереснее, и сложнее.

У нас есть розничный отдел и на каждом заводе, и здесь, в шоуруме. А есть корпоративные менеджеры, которые работают с крупными застройщиками, с архитекторами, с проектными институтами.



«В нашем периметре практически все крупные проекты Казани и Татарстана»

— С какими крупными застройщиками вы работаете?

— Если брать татарстанские компании — то практически со всеми крупными региональными и федеральными компаниями. Мимо нас не проходит никто. Дело в том, что ЖБИ и бетон далеко не возят — это продукт региональный.

Если говорить про кирпич, то в Татарстане мы работаем с застройщиками напрямую, а в регионах — через дилеров. В каждом регионе дилер работает со своими застройщиками. Дилерская база у нас, как я уже говорила, широкая по всей России. Поставляем мы керамику и в ближнее зарубежье — например, в Казахстан отправляем более двух миллионов штук кирпича в год.



— На каких крупных, знаковых проектах последнего времени можно увидеть ваши материалы?

— Что касается бетона, то, наверное, это все большие проекты республики: железобетонные сваи, ФБС, дорожные плиты поставляются на них с КДСК. Военный госпиталь в Казани построили за сто дней, а, чтобы это стало возможным, мы сразу выстелили им стройплощадку дорожными плитами, чтобы сразу можно было заезжать на площадку и работать. Самый крупный проект строительства в республике сегодня — трасса М-12, и мы на этом проекте — одни из самых крупных поставщиков. Туда мы возим и щебень, и щебеночно-песчаную смесь, и мостовые сваи, и дорожные плиты. Когда возникла срочная необходимость сделать бассейн для 175-й гимназии во время ее реконструкции, мы заливали там бетон. Словом, в нашем периметре — практически все крупные проекты Казани и Татарстана.



— Как работает сегодня КДСК, что там производится и для кого?

— Основной продукт КДСК — домокомплекты. Их производство загружено на 100% под проекты Ак Барс Девелопмента. Линии и цеха, которые работают по прочей продукции — дорожным плитам, сваям, фундаментным блокам, лоткам — тоже загружены сейчас полностью. Сейчас их основной продукт — дорожные плиты на М-12.



Кстати, запас дорожных плит мы всегда храним на складе, потому что знаем: всегда возникают срочные проекты. А еще из года в год мы видим одинаковую ситуацию: когда начинается весна или осень, обязательно прибегает какой-нибудь клиент, который не успел подготовиться к распутице, и ему прямо сегодня срочно нужно тысячу плит. Мы знаем об этом, и всегда готовимся к сезону, формируя складской запас. Это тоже один из наших плюсов — мы знаем, что клиенту надо, даже раньше, чем знает об этом он. Поэтому всегда стремимся на шаг опередить его потребности.

Для частников на КДСК есть и бетон любого вида и марки, и плиты перекрытий. Они к нам приходят, как правило, летом. Но я бы посоветовала прийти сейчас — они могут разместить у нас заказ, оплатить его, а забрать свои плиты с началом строительного сезона. Эта акция по зимнему хранению у нас идет каждый год, но если по кирпичу клиенты, как правило, ориентируются вовремя, то бетонные плиты почему-то заранее не покупают. Хотя это очень удобно!



«Хочется нести свой продукт в массы и гордиться им»

— Кстати, об акциях. Какие акции может предложить «Ак Барс Керамик» прямо сейчас своему потребителю и действительно ли после окончания основного строительного сезона можно купить стройматериалы с серьезной скидкой? Работает ли еще это правило?

— Работает. Как раз сейчас мы запускаем зимние распродажи — всем хочется верить в чудо, в подарки, сделать людям что-то приятное. В акции «Распродажа» для частного клиента у нас сейчас большая номенклатура керамики: и наша любимая «солома», и «шоколад», и красный, и разные другие виды кирпича. Его можно приобрести от 11 рублей за штуку. Можно прийти, выбрать, заказать, оплатить и поучаствовать еще в одной акции, которую я уже упомянула, — «Зимнее хранение».

В рамках этого предложения клиент оплачивает материал сейчас, а вывозит с началом строительного сезона — когда уже и дороги готовы, и тепло, и бригада найдется. Это очень удобно, и акция эта популярна среди наших заказчиков, особенно, как я уже сказала, в части кирпича. Людям так проще — к зиме купить материал, а к началу сезона найти бригаду и начать работы. Многие таким образом делят и затраты на строительство, потому что сразу выложить полную сумму за дом не каждому комфортно. А кто-то стремится купить материал сейчас, потому что боится весеннего подорожания. Зимнее хранение на нашем складе для клиента бесплатно, в 2023 году акция продлится до 31 марта. Однако если зима затянется, то мы продлим этот срок еще на месяц — мы всегда идем навстречу клиенту.

Еще одна акция у нас сейчас идет на продукцию завода Braer. При покупке 18 поддонов кирпича мы дарим один поддон сухой смеси для кладки «Основит». Цель этой акции: кирпич Braer — дорогой, богатый, и мы хотим, чтобы на нем делали красивые проекты. Пытаемся сделать так, чтобы объекты «играли».

Мы всегда открыты для покупателей и партнеров — ждем их в шоуруме по адресу: Г. Кариева, 10. Недавно был обновлен наш сайт, где можно сделать заявку на приобретение наших продуктов. Менеджеры ответят на все вопросы по тел. 8-800-511-81-06 (звонок бесплатный).



— Что в планах у вашей компании? Что впереди?

— В направлении кирпича мы продолжим традицию ввода двух-трех новинок в год. Мы всегда следим за рынком, смотрим, что на нем появляется нового, и стремимся угнаться за всеми тенденциями. По железобетону главное, что мы можем предложить — качество, и мы всегда будем его улучшать. Продолжим развивать сервис, чтобы удовлетворять пожеланиям даже самого взыскательного и щепетильного заказчика.



— Вы клиенториентированная компания. Как часто приходится идти навстречу пожеланиям клиента?

— Примеров множество. Например, у одной крупной строительной компании есть требование, чтобы водители заезжали на территорию объекта в каске, в очках и в белом халате. Мы всегда выполняем эти требования. Есть в числе наших заказчиков и режимные объекты, и с ними работать непросто. Но мы научились. В этом и есть наш плюс — мы всегда идем навстречу клиенту и не боимся даже самых сложных заказов. Конечно, в цене мы никогда не сравняемся с гаражным производством, но мы к этому и не стремимся, у нас совершенно иной уровень.

Мы постоянно развиваемся, не стоим на месте. Например, в этом году выходили со своим материалом на маркетплейсы. Поняли, что пока рынок не привык к этому, но попробовать нужно было. Будем и дальше пробовать смотреть каналы сбыта, выводить новинки, развивать какие-то регионы (миграция стройки сместилась на юг, будем двигаться туда и мы). Мы участвуем в выставках. Нас стимулирует конкуренция (в хорошем смысле). Сейчас мы уже вышли на тот уровень, когда хочется нести свой продукт в массы и гордиться им! Смотреть на крутые проекты, реализованные на нашем материале, всегда приятно!