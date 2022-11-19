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Видеоопрос: «Стоит ли Казани отказаться от масштабного празднования Нового года?»

00:00, 19.11.2022
Видеоопрос: «Стоит ли Казани отказаться от масштабного празднования Нового года?»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Эстафету Ленинградской области и Санкт-Петербурга по отмене новогодних торжеств подхватили и другие российские регионы и города, отказываясь от них полностью или сокращая программу празднеств. Вырученные деньги планируется направить на поддержку участников военной спецоперации на Украине и их семей. Так поступили в Челябинской, Ростовской областях, на Урале, Чукотке, Дальнем Востоке, в Крыму. Власти Москвы и часть ее жителей, напротив, проголосовали за новогодние мероприятия, заявив, что доходы столицы от их проведения будут намного выше, чем экономия при отказе, а эти средства также будут направлены на поддержку бойцов.

— Стоит ли Казани отказаться от масштабного празднования Нового года? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан

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