Видеоопрос: «Стоит ли Казани отказаться от масштабного празднования Нового года?»
Эстафету Ленинградской области и Санкт-Петербурга по отмене новогодних торжеств подхватили и другие российские регионы и города, отказываясь от них полностью или сокращая программу празднеств. Вырученные деньги планируется направить на поддержку участников военной спецоперации на Украине и их семей. Так поступили в Челябинской, Ростовской областях, на Урале, Чукотке, Дальнем Востоке, в Крыму. Власти Москвы и часть ее жителей, напротив, проголосовали за новогодние мероприятия, заявив, что доходы столицы от их проведения будут намного выше, чем экономия при отказе, а эти средства также будут направлены на поддержку бойцов.
— Стоит ли Казани отказаться от масштабного празднования Нового года? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым