Ночь перед ядерной войной, «экономические» поправки в УК, отдыхающие пенсионеры / «Реальное время Live»
Минувшей ночью мир оказался как никогда близок к полномасштабному военному конфликту между Россией и НАТО из-за попадания «неопознанных» ракет по приграничной территории Польши. Свою роль в урегулировании неожиданно — или ожидаемо? — сыграли США. Тем временем в России ведется работа над снижением избыточного уголовно-правового воздействия на бизнесменов, правда, уже на этапе следствия по экономическим преступлениям. На фоне этого в стране оказалось минимальное за последние 18 лет количество работающих пенсионеров. Эти и другие важнейшие темы дня обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/265885-noch-pered-yadernoy-voynoy-popravki-v-uk-otdyhayuschie-pensionery - вот что-то не похоже, просто слова