«А что, неужели Каменев меня не проводит?»

Журналист XIX века Николай Агафонов — о мэрах Казани конца XVIII века

Фото: Улица Воскресенская (Кремлевская), конец XIX века. Дом Каменевых — справа, на углу. pastvu.com

Продолжаем публикацию материалов сборника «Казань и казанцы» 1906 года, написанного журналистом, краеведом и библиографом Николаем Агафоновым. Начав разговор о городских главах с родственника Ивана Михляева Ивана Дряблова, продолжаем рассказ о следующих руководителях, один из которых был отцом поэта Гавриила Каменева.

Владимир Тимофеевич Поярков. 1770, 1771 и 1772 гг. [1]

Еще менее мы можем что-либо сказать об общественной деятельности второго городского головы В. Т. Пояркова. Из обывательской книги г. Казани XVIII столетия можно видеть только, что он был происхождением из крестьян подгороднаго села Сухой-Реки, что ему принадлежали обширные сараи на Арском поле для выделки кирпича. Выделываемый кирпич Поярков, в товариществе с другим казанским купцом Яковом Леонтьевым, поставлял в казну для постройки каменных домов на погоревших местах города, что видно из приказа губернатора фон Брандта президенту губернскаго магистрата Чекмареву, сохранившагося в бумагах наследников Чекмарева — Дедевых и Горталовых [2]. Ранее Поярков, в компании с этим Чекмаревым, занимался поставкою в военное ведомство провианта, как это видно из представленного им в 1758 году в Казанскую губернскую канцелярию обязательства.

В. Т. Поярков имел каменный дом, с двумя деревянными флигелями, на Проломной улице, в приходе Николы-Вешнякова, как это значится в вышеупомянутой «Обывательской книге», и восемь лавок в сапожном и мелочном рядах на Петропавловском бугорке (на месте нынешнего каменного корпуса с москательными лавками). Все имущество после Пояркова перешло сначала к единственному сыну его Федору Владимировичу, а после смерти сего последнего — сестре его Анне Владимировне, бывшей в замужестве за ратманом казанского магистрата Иваном Алексеевичем Ковалевым.



У Владимира Тимофеевича Пояркова были крепостные люди, купленные на чужое имя и составлявшие его дворню. Между прочим, на обязанности этих людей лежало выталкивание в шею, по приказанию их господина и городского головы, разных просителей и, нередко, с выдергиванием бород, как это явствует из имеющейся у нас челобитной одного из потерпевших, принесенной на Пояркова и его людей казанскому губернатору, генерал-аншефу Якову Ларионовичу фон-Брандту.

Гавриил Каменев — сын городского головы. Фото: wikipedia.org

Петр Григорьевич Каменев. 1773, 1774 и 1775 гг.

Занимавший в это трехлетие должность казанского городского головы, купец П. Г. Каменев, состоял перед этим бургомистром городового магистрата. Об этом Каменеве уже была наша речь в печати, в очерке жизни сына его, Гаврилы Петровича, известного в свое время поэта, автора баллады «Громвал». [3]

Отец Каменева-головы, Григорий Кузьмич, был, как это видно из помещенной в этой же книжке родословной Каменевых, выходец из Свияжска, где и теперь имеются его родичи. Петр Григорьевич родился 28 августа 1740 г., умер в звании президента казанского губернского магистрата 12 октября 1776 года. Прах его покоится на кладбище Кизического манастыря (в 2 верстах от Казани), рядом с могилою сына-поэта, умершего в 1801 году. [4] Он был женат на Татьяне Ивановне Крохиной, дочери казанского купца-старообрядца Ивана Васильевича Крохина, в доме которого, на Георгиевской улице, принадлежащем ныне купцу А. О. Тихомирнову, была устроена в XVIII столетии тайная молельня. [5] Татьяна Ивановна Каменева умерла 1779 году, 36 лет, и погребена на старообрядческом кладбище Арского поля, подле могилы отца (в ограде купца Андрея Петровича Сапугольцева). Надписи на могильных камнях сохранились. [6]

Голова, а потом президент губернского магистрата, Петр Григорьевич Каменев пользовался в Казани большим почетом. Он, еще будучи бургомистром магистрата, получил из рук Императрицы Екатерины II шпагу. Казанский писатель сороковых годов Н. И. Второв говорит:

«Императрица Екатерина II, проезжая через Казань в 1767 году, обратила на Петра Григорьевича особенное внимание и умела отличить его между многими. В то время он был бургомистром в магистрате. Рассказывают, что когда Императрица отъезжала из Казани, то, садясь в лодку и не видя Каменева посреди окружающих ее, спросила: «А что, неужели Каменев меня не проводит?» Петр Григорьевич, однако ж, собирался проводить Императрицу до Симбирска и в это время хлопотал на другой лодке. Когда он, по призыву Императрицы, явился к ней, она вынула шпагу из портупеи одного из стоявших близ нея придворных и вручила ее Каменеву». (См. Сборник гр. Соллогуба: «Вчера и Сегодня». Спб. 1846 г., часть 1-я, стр. 33).

П. Г. Каменев имел в Казани два каменные дома и один деревянный, которые по документам думского архива значатся так: «Дома каменные, в приходе покровском, построенные на отведенных по плану местах. Первый большой дом, семикорпусный, подле Черного озера и на другую улицу, Покровскую, состоящий под № 543, из которых один корпус занят под Управу благочиния. [7] Второй дом по Воскресенской улице, построенный по плану, под № 531, на отведенном месте. Третий дом, деревянный, в приходе Тихвинском, в 4 части, старого строения, с усадебным местом, под № 1113». Кроме означенных домов, ему принадлежали в разных торговых рядах 19 лавок и 4 каменных амбара, на берегу Булака (под крепостью). Торговал Каменев, как сказано в его формуляре, разными «российскими и немецкими шелковыми и суконными товарами, а также доставляемой из Астрахани рыбой и икрой».

Дом купца Каменева в Свияжске. Фото: yanarysh.tatarstan.ru

На похоронах П. Г. Каменева присутствовала вся городская знать. Процессия, провожавшая гроб, и духовенство с казанским митрополитом Вениамином, длинною лентою тянулась от города по лугам, за Казанкой, в Кизический монастырь. Покойный оставил, кроме сына-поэта, двух дочерей. Из них Пелагея Петровна была в замужестве за советником казанской гражданской палаты Гавриилом Ивановичем Дедевым, а Анна Петровна за казанским городничим Андреем Ивановичем Апехтиным. От этого брака у Анны Петровны Апехтиной родилась дочь Александра Андреевна, известная впоследствии казанская писательница, бывшая за мужем за не менее известным в Казани доктором и профессором Карлом Федоровичем Фуксом.

По смерти П. Г. Каменева торговлю продолжал сын его Гаврила Петрович, под руководством опекунов: Асафа Семеновича Иноземцева и Александра Алексеевича Чекмарева. Приказщиком был купец В. И. Локотков.

ИСТОЧНИКИ



1. О служении Пояркова в должности головы мы не нашли в городском архиве документальных сведений и принуждены ограничиться лишь извлечением данных о его главенстве из частных бумаг казанских старожилов и эпитафией на полуразрушенном могильном камне в Зилантове монастыре.

2. По словам купца того времени И. А. Сухорукова, владельцам сожженых в Пугачевщину домов в Казани выдавали из казны строительные материалы: кирпич, известку, железо для связей, лес, с раcсрочкою платы на десять лет (См. «Каз. Губ. Ведомости» 1843 г., № 44, стр. 264).

3. См. наши статьи: № 69 «Казанского Биржевого Листка» от 28 марта 1889 г. и №№ 342 и 343 «Казанского Телеграфа» 1894 года.

4. Вот что изображено на чугунной плите его могилы: «Здесь погребен губернского округа президент, 1 гильдии купец, Петр Григорьевич Каменев, скончавшийся в 1776 году, 12 октября, жития его было 36 лет и 14 дней. Погребен митрополитом Вениамином казанским и свияжским».

5. Упомянутый нами купец Сухоруков, современник Крохина, говорит, что Крохин был у Пугачева первым вельможей, и Пугачев ходил к нему в молельню и баню. За домом Крохина, на горе, было жилище с пещерою, в которой укрывался Пугачев, после бегства его из казанского острога. (См. № 44 «Каз. Губ. Ведомостей» 1843 г., стр. 263).

6. Писано в 1889 году.

7. Эти корпуса каменевского дома представляют в настоящее время здания штаба Казанского военного округа и сквозной с ним двор с зданием интендантства.