Кувалда ЧВК Вагнера, теракт в Стамбуле, госрегулирование выгребных ям / «Реальное время Live»
Глобальные переговоры проходят в разных точках земного шара: Байден встречается с Си на Бали, спецслужбы России — со спецслужбами США в Турции. Тем временем в Стамбуле прогремел взрыв, а где-то на Украине казнили бывшего бойца ЧВК Вагнера. В России тоже кипят страсти: в Башкирии отменяют спектакль «Зулейха открывает глаза», в Татарстане хотят отрегулировать тарифы на услуги по опустошению частных выгребных ям и собирают подписи под петицией против краха авиационного института. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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