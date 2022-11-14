Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кувалда ЧВК Вагнера, теракт в Стамбуле, госрегулирование выгребных ям / «Реальное время Live»

16:00, 14.11.2022 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Кувалда ЧВК Вагнера, теракт в Стамбуле, госрегулирование выгребных ям / «Реальное время Live»

Глобальные переговоры проходят в разных точках земного шара: Байден встречается с Си на Бали, спецслужбы России — со спецслужбами США в Турции. Тем временем в Стамбуле прогремел взрыв, а где-то на Украине казнили бывшего бойца ЧВК Вагнера. В России тоже кипят страсти: в Башкирии отменяют спектакль «Зулейха открывает глаза», в Татарстане хотят отрегулировать тарифы на услуги по опустошению частных выгребных ям и собирают подписи под петицией против краха авиационного института. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16:20
    внесудебная незаконная расправа

    Ответить
  • Анонимно 16:24
    след сша в теракте уже обнаружен
    Ответить
    Анонимно 16:30
    да уж, террор у них в крови
    Ответить
    Анонимно 16:37
    не надо врать
    Ответить
    Анонимно 16:37
    враньё нет следа
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

23:31 МСК Все новости
Новости раздела