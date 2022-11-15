«КОС-Синтез» вышел в единоличные лидеры чемпионата

Только казанская команда не потеряла ни одного очка

Матчи шестого спаренного тура чемпионата России по водному поло выявили единоличного лидера. «КОС-Синтез» одержал две победы в Санкт-Петербурге и оторвался от волгоградского «Спартака», потерпевшего неудачу в Астрахани. Спортивная редакция «Реального времени» оценивает случившиеся события.



Две напряженные битвы в Питере



Ватерполисты основной команды «КОС-Синтез» заранее провели две домашние игры со своей молодежкой «КОС-Синтез-УОР», выиграв — 19:8 и 18:6, что планировалось для более длительной и плодотворной подготовки к матчам в Санкт-Петербурге с «Балтикой». Однако, судя по первому матчу, нельзя сказать, что полученные тем самым три дополнительных дня отдыха и подготовки как-то улучшили состояние лидеров коллектива. Стартовый матч в Питере получился невероятно тяжелым, инициатива переходила из рук в руки, два воспитанника казанского водного поло Роман Усов (5 голов) и Адель Романов (2 мяча) забивали из любых ситуаций, но у казанцев было куда больше голеадоров — восемь против четырех питерцев, причем Адель Латыпов по голам сравнялся с Усовым — пять мячей. В итоге — 13:12.

Ответный поединок тоже получился крайне упорным. При счете 3:2 во втором периоде казанцы дважды не смогли реализовать лишнего, из-за чего упустили голевое преимущество и были вынуждены догонять питерцев, постоянно вырывавшихся вперед. С третьего периода Казань вернула себе преимущество в счете и с напрягом, но довела матч до победного конца, почти с таким же счетом, как и первый, — 14:12.

В контексте матчей с питерцами необходимо выразить благодарность их главному тренеру Андрею Белофастову за премиальные по итогам победной Спартакиады. Долго расшифровывать этот пассаж, но таково решение Минспорта России в целях поощрения только тех видов спорта, которые были представлены на Олимпиаде в Токио — как женская ватерпольная дружина под руководством Александра Гайдукова и команда все того же Белофастова. Вот так девушки, финишировав в Токио четвертыми, сами остались без премиальных, но зато позволили заработать триумфаторам первой Спартакиады.

Казань вернула себе преимущество в счете и с напрягом, но довела матч до победного конца. Фото vk.com/sintezkazan

Занять единоличную лидирующую позицию «КОС-Синтезу» удалось за счет того, что в Астрахани местное «Динамо-СШОР» переиграло во второй день волгоградский «Спартак» — 8:5. Причем в первом матче гости не испытывали особых проблем, уже к середине матча выигрывая — 7:1. В третьем периоде Астрахань чуть приблизилась — 8:4, но Владимир Карабутов, взяв тайм-аут, восстановил уверенность в своих подопечных, и они выиграли с общим счетом 12:4. Возможно, уверенность переросла в самоуверенность, в том числе в тренерском штабе, поскольку Волгоград произвел замену вратаря, поменяв Петра Федотова на Дмитрия Трусова. Голкипера нельзя назвать виновным, поскольку трижды ему забивали с точки пенальти, но гол 16-летнего Сергея Яхтина со средней дистанции можно было попробовать отразить, хотя забивал астраханец от воды.

Кстати, в той сборной 2006 года рождения, обыгравшей на первенстве мира Италию, Сербию и Черногорию, выступали сразу шесть игроков из 15. Их бы всех, а не только Яхтина подключать к матчам мужских команд, как это делают сейчас в Казани и Москве. Вспомнить о них нас заставили два очных поединка в бассейне «Оргсинтез», где «КОС-Синтез-УОР» переиграл «МК СШОР Восток» — 12:3, что называется «на классе», и 13:10 — «на опыте». Во втором матче разбушевался центральный нападающий казанцев Замир Мирзиев, ставший автором шести мячей. Молодому столпу зачастую тяжело бороться на своей игровой позиции против здоровых мужиков, а с ровесниками он разбирался чуть ли не с легкостью.

Казахстан сдает свои позиции на континенте

Кстати, вспомнить о позиции столпа нас заставил и еще тот факт, что казахстанский сборник Михаил Рудай, защищающий цвета волгоградского «Спартака», играл против Астрахани, несмотря на то, что сборная его страны в эти же дни боролась на чемпионате Азии, еле-еле переиграв слабую Южную Корею и уступив в принципиальном противостоянии Ирану. Иран, массово делегировавший своих игроков в различные европейские клубы, сейчас в тонусе, как и Япония, поскольку их ватерполисты выступают в сильнейших европейских чемпионатах Греции и Италии, а Казахстан покинул чемпионат России, в котором его игроки получали необходимый спарринг. Причем в баскетбол в Лиге ВТБ продолжают играть, хотя там у них совершенно нет никаких шансов даже на уровне своего континента, а что касается водного поло, решили «похоронить» лучший игровой командный вид спорта, поскольку и женская команда «Айша-Биби» из города Тараза (в прошлом Джамбул) объявила о невозможности продолжать участвовать в открытом чемпионате России из-за отсутствия финансирования.

Что касается мужского поло, то ходят слухи, что команду «Астана» распустили, оставив только сборную страны. Пока это только слухи, и логика событий подсказывает, что делать этого категорически нельзя. Уже в следующем году стартуют Азиатские игры, перенесенные с нынешнего года, где будут разыгрываться путевки на Олимпиаду в Париж.

В эти же дни в Казани проходит второй этап «Игр Дружбы». Фото: Максим Платонов

Федерация, очнитесь!

Чемпионат Азии завершился 14 ноября, в эти же дни в Казани проходит второй этап «Игр Дружбы», международных соревнований по водным видам спорта, призванных заменить потерянные чемпионаты мира и Европы нынешнего года. В общей сложности в его программе восемь соревнований, причем стартуют все, кроме ватерполистов. А что так? Понятно, что федерация профильного вида спорта страшно занята. В этом году ее руководители отметили 50-летие победы сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене. Может, пора и в сегодняшний день вернуться, благо до следующего юбилея — полувека со дня победы на Олимпиаде-1980 — еще уйма времени? Один проведенный турнир, где конкурировали с товарищами по несчастью, белорусами, — это очень слабая замена потерянному сезону. Если мы заговорили об Азии, то вспомним, что президент России Владимир Путин предложил создать ассоциации спортивных организаций ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет Россию, Индию, Иран, Китай, Казахстан, Узбекистан плюс Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан), и это само по себе облегчает задачу по созданию нового международного календаря. С уровнем участников даже посильнее, чем в остальных водных дисциплинах, поскольку плавание, прыжки в воду и синхронное плавание в этих странах Азии слабо развиты. Их даже не особо запугаешь санкциями ФИНА, как представителей Европы или Америки, достаточно сказать, что Индонезия, Саудовская Аравия, Узбекистан сами не послали сборные на чемпионат Азии в Таиланд. У тех же узбеков когда-то была неплохая молодежка, откуда вышел Кирилл Рустамов, у них играл Максим Крахотин, в дальнейшем пробовавший свои силы в чемпионате Венгрии, выступая за «Эгер». Сейчас прыгуны в воду продемонстрировали, как можно задействовать соседей, проведя в Ташкенте тренировочный сбор и мастер-класс в его программе. Надо только пытаться развивать сотрудничество и с бывшими соотечественниками, и с Азией в целом.

При этом Ирек Зиннуров, даже находясь в статусе освобожденного президента спортклуба «Синтез», способен сделать больше, чем целая профильная федерация, проводя работу на месте своей нынешней трудовой деятельности. Будучи руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане, Зиннуров провел очередное занятие по водному поло для воспитанников детской спортивной школы Баку 2008—2009 годов рождения в спорткомплексе «Акватик Палас».

Кстати, относительно спортивного клуба «Синтез» мы не ошиблись, поскольку он не изменил название и туда по-прежнему входят не только ватерполисты «КОС-Синтеза», а также пловцы и прыгуны в воду. Возможно, эти примеры будут очередными бесполезными припарками Федерации водного поло, застрявшей в славном прошлом советского ватерпола, но отметим: стоя на месте, мы рискуем в очередной раз откатиться назад.

Сооружение выглядит очень помпезно, к тому же его торжественное открытие проходило дважды.Фото vk.com/kuban_gov

Небольшим фактом для удовлетворения можно назвать то, что в первенстве России до 18 лет примет участие не только сборная Севастополя, к чему мы уже успели привыкнуть, но и минский РГУОР. Если еще минский РЦОП подтянется для соревнований на уровне 20-летних, можно будет констатировать, что контакт с соседями по территории и собратьями по изоляции восстановлен. Команды юниоров стартуют в сезоне в подмосковной Рузе, хотя хотелось бы опробовать давно ожидаемый Дворец водных видов спорта в Краснодаре. Сооружение выглядит очень помпезно, к тому же его торжественное открытие проходило дважды. Вначале — 29 сентября, с участием министра спорта Олега Матыцина, затем 4 ноября — в присутствии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Судя по алгоритму открытий, накануне Нового года можно ожидать третьего торжественного открытия объекта, хотя нам хотелось бы видеть там тренирующиеся ватерпольные команды, а не парад ВИП-персон. Пиар на развитии спорта продуктивнее, чем пиар на перерезании ленточек.

Джаудат Абдуллин