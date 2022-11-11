«Спартак» вернется к победам на «РЖД-Арене», а ЦСКА и «Динамо» разойдутся миром

Прогноз на 17-й тур РПЛ

Сразу два московских суперматча ждет нас в новом туре. «Спартак» гостит у «Локомотива» в Черкизово, а «Динамо» в Петровском парке принимает друзей из ЦСКА. Если в первом матче фаворит понятен, то во втором будет битва двух равных команд. В Самаре тоже будет непредсказуемый матч «Крылышек» и «Ростова». Спортивная редакция «Реального времени» приводит новый прогноз на ближайший тур РПЛ.

«Динамо» — ЦСКА

В воскресенье в очередном московском дерби вновь сойдутся «Динамо» и ЦСКА. На этот раз на поле «бело-голубых» в Петровском парке.

«Динамо» в последнем туре неожиданно уступило очень крепкому «Ростову» Валерия Карпина, прервав свой мощный ход из четырех побед подряд (три в РПЛ, одна — в Кубке). ЦСКА, в свою очередь, тоже уступили в 16-м туре «Нижнему Новгороду». Это стало первым поражением для «армейцев» на своем поле в нынешнем сезоне. Так что на «ВТБ-Арене» будут встречаться пусть и дружественные команды, но слегка остервенелые. Будут пытаться компенсироваться с удвоенной силой. Тем более и ЦСКА больше нельзя терять очки, если они хотят продолжить борьбу за медали высшей пробы.

ЦСКА идет на четвертом месте в таблице и опережает всего на 3 очка динамовцев.

В случае победы «Динамо» нагонит «армейцев», в случае победы же ЦСКА, наоборот, оторвется от «бело-голубых» на шесть очков. Если для «Динамо» это поражение фактически может означать отсечение от борьбы за «золото» и даже «серебро», то у команды Федотова пока пространство для маневра имеется.

Прогноз «Реального времени»:

Команды примерно равны как по составу, финансированию, так и по атакующему потенциалу с физическим состоянием. Поэтому тут все «на тоненького». Назвать фаворитами «Динамо» из-за фактора своего поля язык не повернется. Так же, как и ЦСКА, несмотря на более высокую позицию. Мы поставим на результативную ничью.



1:1 — ничья

«Динамо» в последнем туре неожиданно уступило очень крепкому «Ростову» Валерия Карпина, прервав свой мощный ход из четырех побед подряд. Фото fcdm.ru

«Локомотив» — «Спартак»

Несмотря на шикарную афишу матча, где вновь встретятся московские клубы с давней историей противостояния, в этом сезоне это команды из разных миров. «Спартак», продолжающий борьбу с «Зенитом» за золотые медали, и «Локомотив», который никак не выберется из опасной зоны стыковых матчей с отставанием от спасительного 12-го места в три балла.

В предыдущем туре «железнодорожники» расписали мировую с «Уралом» в Екатеринбурге. До того уступили ЦСКА (0:1). То есть с победами у «Локомотива» по-прежнему туго, несмотря на кадровые перестановки в тренерском штабе и в руководящем аппарате. Проигрыш «армейцам» был уже девятым для «Локомотива» с начала сезона.

«Спартак» в последнем туре РПЛ тоже не смог увезти 3 очка из Сочи, сыграв 1:1 на «Фиште». До того «Спартак» со скрипом дожал «Торпедо» — 1:0. Некоторый спад после пяти побед в шести играх заставляет понервничать болельщиков «красно-белых» и задуматься аналитиков. Похоже, что пик формы этой осени «Спартак» уже прошел, и есть большие вопросы, есть ли еще запал на остаток первой половины сезона.

Прогноз «Реального времени»:

Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков. Интересно, что и по набору очков в выездных играх «Спартак» занимает второе — 15 очков на чужих полях. Лишь «Зенит» с его 18 очками набрал больше в выездных играх. Зато «Спартак» забил наибольшее количество голов на выезде (18). Так что все складывается в пользу «Спартака». Поставим на то, что «Спартак» прорвет и он вернется на победный путь.



0:2 — победа «Спартака»

У Самары есть шансы при условии, что «Крылья Советов» осядут в глубокую оборону в расчете подловить «Ростов» на ошибке. Фото pfcks.ru

«Крылья Советов» — ФК «Ростов»

На самарском стадионе «Солидарность Арена» сойдутся команды из разных полюсов турнирной таблицы. «Ростов» прет бронепоездом, в медальную тройку, а самарцы погрязли в «болоте» РПЛ, едва не попадая в зону стыковых матчей. Команды разделяет 12 очков и семь позиций.

«Желто-синие» неделю назад были сильнее «Динамо» на своем поле (2:1), неделю назад они переиграли грозненский «Ахмат» с тем же результатом. Ростовский коллектив показывает примерно один уровень игры и в гостях, и на домашней арене. Так что фактор самарского стадиона не особо значительный.

Ростовчане любят брать мяч под свой контроль, доминировать на поле и давить. Но при этом они и много пропускают, пуская все силы на атаку. Команда Карпина непременно пропускала в восьми предыдущих играх в Премьер-лиге. Поэтому у Самары есть шансы при условии, что «Крылья Советов» осядут в глубокую оборону в расчете подловить «Ростов» на ошибке.

Прогноз «Реального времени»:

Команда Осинькина это умеет. Так что уверенно ставить на победу «Ростова» не будем. Поставим на то, что самарцы на своем стадионе заберут очки.



2:1 — победа «Крыльев Советов»