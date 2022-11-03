Ладья у «Чаши» села на «мель»: марийская компания отвоевывает акваторию Казанки

Ее участок на воде отдали Студенческой федерации парусного спорта РТ

Как стало известно «Реальному времени», в столице республики между марийской туристической компанией — организатором водных прогулок на деревянной ладье — и Студенческой федерацией парусного спорта Татарстана развернулась ожесточенная битва за акваторию Казанки. Подробнее о том, как «сел на мель» получивший 5 лет назад «благословение» мэра проект речных экскурсий и почему общественники не хотят делиться «водой» с коммерсантами, — в нашем материале.

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Владелица красивой деревянной ладьи, что курсировала с экскурсиями по Казанке у «Чаши», потерпела неудачу в суде, отстаивая свой бизнес. Предпринимательница из Йошкар-Олы требовала признать недействительным договор водопользования части акватории в районе аквапарка «Ривьера», заключенный прошлым летом между Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Росводресурсов и Студенческой федерацией парусного спорта РТ.

Это не первая попытка марийской бизнесвумен Натальи Вохминцевой отбить право пользования акваторией Казанки для своей фирмы, которая с 2016 по 2021 годы катала здесь туристов на прогулочном судне «Ладья». Однако шансы на успех были невелики — в аналогичном иске туркомпании Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд счел договор законным.



Веским доводом стали календарные сроки: заявление марийского ООО «ФСО «Ладья 52» о предоставлении в пользование акватории Казанки поступило в октябре 2021-го, спустя почти четыре месяца после подписания документа с общественной организацией студентов-яхтсменов. Формальных причин отменять договор арбитраж также не нашел: требования, которые позволяли заключить соглашение на льготных условиях, общественники выполнили.

Битва за акваторию реки Казанки развернулась в Арбитражном суде. Фото: Максим Платонов

Однако, как выяснило «Реальное время», коммерсанты намерены продолжить борьбу, а в Студенческой федерации парусного спорта — до конца отстаивать свою правоту.

«Интересные нам участки отданы в аренду»

Как рассказала «Реальному времени» гендиректор и единственный бенефициар ООО «ФСО «Ладья 52» Наталья Вохминцева, компания начала проводить экскурсии по Казанке на деревянной парусной ладье с фигурой Зиланта на носу в 2016 году. Лодочная станция и причал располагались неподалеку от «Чаши», и до 2022 года, по ее словам, все складывалось благополучно.

— А в этом году нам пришлось свою станцию убрать, поскольку нам сообщили, что у «Чаши» будет осуществляться намыв суши под будущую Соборную мечеть. Договор аренды с нами был расторгнут. Потом место расположения мечети перенесли, проект пересмотрели, но новый договор аренды с нами заключен не был, а на месте, где располагалась наша станция, запланировано создание искусственного земельного участка, — рассказала предпринимательница.

Вохминцева хотела оформить аренду участка на берегу у «Ривьеры», однако это тоже оказалось невозможно: «А в акватории Казанки очень мало осталось мест, где можно пристать катерам и откуда могут отправляться экскурсионные туры. Кремлевская набережная отдана в концессию, у «Чаши» планировалось строительство, у «Ривьеры» был единственный пирс, но участок выкупили. А остальные точки, которые были интересны нам, где удобно причаливать, на данный момент отданы в аренду Студенческой федерации парусного спорта».



По мнению владелицы ладьи, Нижневолжское бассейновое управление не должно было заключать договор с Федерацией, поскольку на льготных условиях такие договоры заключаются с туроператорами, обладающими гостиницей и земельным участком, «а у них ничего этого нет, и я не знаю, что они занимаются экскурсиями».

— Мы хотели развивать именно туризм, причем планировали сделать так, чтобы ладья курсировала не только между «Миллениумом» и Кировской дамбой, а проходила дальше и чтобы маршрут начинался не в одной точке, а имел несколько мест посадки-высадки, — добавила Вохминцева. — Но акваторию отдали Федерации, и это стало невозможным.

Экскурсии по Казанке на деревянной парусной ладье с фигурой Зиланта на носу начали проводить в 2016 году. Фото: kzn.ru

Надежда на Кабан

Сейчас, по словам Вохминцевой, ее предприятие беспрепятственно проводит прогулки для туристов на Кабане, однако у этого маршрута много минусов. Единственный причал на улице Марджани, говорит она, расположен на солнцепеке, туристам с детьми негде спрятаться от палящих лучей. Нет второго причала на другой стороне озера:

— Мы хотели бы организовать его неподалеку от «Планеты Фитнес» — это позволило бы привлечь больше желающих воспользоваться нашей услугой.

Что же касается маршрута на Казанке, то, по словам предпринимательницы, найти места для причалов там, конечно, можно и не воюя с «конкурентом» — Студенческой федерацией парусного спорта РТ, но эти места малопригодны для бизнеса:

— Нужны точки, расположенные в хорошей транспортной доступности, привлекательные для туристов. Нужно место, где можно поставить навес и хотя бы скромный прилавок с водой, а лучше — маленькое кафе, это важно для привлечения туристов с маленькими детьми. Мы обращались в казанскую Дирекцию парков и скверов, спрашивали, где требуются наши услуги. Но по всей Казанке планируется развивать парки, а нам говорят, что окончательного видения, какими они будут, нет. Еще месяц назад была запланирована наша встреча с мэром по этому поводу, но она все откладывается. А у нас уже есть презентация — как мы видим развитие этого вида туристических услуг.

Единственный причал на улице Марджани расположен на солнцепеке, туристам с детьми негде спрятаться от палящих лучей. Фото: vk.com/prokatlodokkazan

Чем Казань лучше Чебоксар

В 2016 году экскурсии по Казанке на ладье с гальюнной фигурой в виде головы Зиланта «прорекламировал» и мэр Казани. Ильсур Метшин тогда сказал Наталье Вохминцевой: «Хорошо, что вы приходите со своими идеями в незаполненную нишу. Любая водная активность украшает город и радует туристов». Тогда же мэр поинтересовался, в какой срок коммерсанты планируют «отбить» затраты на организацию этой услуги, предположив, что удастся уложиться в два года.

Но, как сказала Вохминцева «Реальному времени», за пять лет работы на Казанке ей «удалось только выйти в ноль». И это несмотря на то, что город частично субсидировал предприятие — компания победила в конкурсе городского Комитета по содействию туризму и получила субсидию в 320 тысяч рублей.

Кроме Казани подобный бизнес предпринимательница пытается развивать и в Чебоксарах. Там, как рассказала она, также были долгие судебные споры по поводу акватории, и принадлежащее ей ООО «Ладья 21» их выиграло.

Фото: kzn.ru

— Сейчас у нас имеются там лодочные станции. А вот такой истории, как в Казани на Кабане, на которой можно построить экскурсию, там нет — на берегах Чебоксарского залива в основном новодел. Пока там у нас организован прокат катамаранов, есть небольшое кафе для удобства посетителей — с диванами и большим теневым навесом. И мы ведем переговоры с комитетом по туризму, и они заинтересованы в проведении экскурсий, — рассказала предпринимательница.



По данным базы «СПАРК-Интерфакс», казанское предприятие Вохминцевой в 2021 году и в предшествующие годы не проявляло финансовой активности — выручка и какая-либо прибыль на страничке компании не отображаются. А вот выручка ООО «Ладья 21» в 2021 году составила почти 6,8 млн рублей при чистой прибыли в 0,6 млн.

«Мы не коммерцию развиваем, а работаем с молодежью»

В Студенческой федерации парусного спорта РТ сдавать позиции в борьбе за право пользоваться акваторией Казанки в излюбленном у горожан месте отдыха у «Чаши» не намерены.

— В суде мы говорили, что мы — общественная, социальная и спортивная республиканская федерация, — пояснил «Реальному времени» президент РОО СФПС РТ Рафаэль Марини. — И если у коммерсантов из «Ладьи 52» речь идет о зарабатывании денег за счет туристов, то наши функции намного шире. На протяжении многих лет мы работаем с детьми-инвалидами, с приемными семьями, сотрудничаем с яхт-клубами Казани — «Локомотивом», «Волжской гаванью», «Венецией», компанией «Паруса». Мы организуем обучение на парусных яхтах, в частности для детей и студентов. Мы работаем с «Юнармией» — вы понимаете, насколько важна сегодня военно-патриотическая деятельность.

Только в этом году на базе Федерации, по словам Марини, прошло множество общественных мероприятий, республиканских и российских соревнований — на безвозмездной основе, этап чемпионата Студенческой федерации парусного спорта России.

— Мы не коммерцию на воде развиваем, мы работаем с молодежью, делаем все, чтобы они не по подъездам сидели, а занимались интересным делом. У нас уже 10-летний опыт в этом имеется. И мы расширяем свою деятельность. И спасибо республике и городу Казани, их руководству, которые нашу организацию поддерживают!

По словам Марини, Федерация будет и дальше отстаивать свои интересы в части права пользования акваторией Казанки, в том числе и в суде:

— А «Ладья» пусть развивает бизнес на Кабане! Это тоже хорошее дело.

Также он высказался против бездумного открытия лодочных станций в «знаковых» точках города, где много туристов:

— Нельзя, чтобы люди приезжали и в плавках и купальниках разгуливали по центру города — это эстетика! Город должен быть красивым, а такой отдых должен быть организован отдельно.