Снова в одном ряду с «Ак Барсом» и «Рубином», «Синтезом» и «Стрелой»

В Казань вернулся большой гандбол

В Казани возродили команду по гандболу, и в выходные в спорткомплексе «Тулпар» она уже сыграла в матчах чемпионата России среди команд высшей лиги. Притом что это второй по ранжиру дивизион национального гандбола, вывеска игры была очень претенциозной: «Зилант» — «Каустик», Волгоград. Спортивная редакция объясняет важность произошедшего события.

Наследники легендарного СК им. Воровского и «КАИ-Зилант»

Во времена Советского Союза, чье столетие со дня образования приходится на декабрь нынешнего года, спортивную честь Татарии защищали хоккеисты, футболисты, чьи команды СК им. Урицкого и «Рубин» были созданы в 1958 году. Ранее была создана команда по хоккею с мячом, уже в 60 годы получившая название «Ракета», и вслед за ней были последовательно созданы регбийная «Стрела», ватерпольный «Синтез» и уже в 80-е годы — хоккей на траве. В этой не очень массовой семье спортивных клубов по игровым командным видам спорта нашлось место и для гандбола, как женского, который подготовил олимпийскую чемпионку 1976 года Людмилу Шубину, так и мужского — команда СК им. Воровского.

Уже в российские времена команда меняла название на «КАИ-Тацит», когда финансами помогала российско-финская фирма. А также — на «КАИ-Зилант», который прекратил существование в конце нулевых, а сейчас возродился уже под названием «Зиланта» — дело в том, что авиационный институт уже не имеет отношения к гандбольной команде, большая часть игроков которой учится в Поволжском университете спорта. Да и тренер Алексей Попов работал там тренером-преподавателем. Но, поскольку там уже есть волейбол на уровне высшей лиги А плюс баскетбол, футбол и хоккей с шайбой, обустраивать еще одну команду на баланс было проблематично. Хотя гандбол — это исконно студенческая игра, что подтверждает название краснодарского СКИФ, а также прекративших существование МАИ (Москва), «Буревестник» (Тбилиси), ЗИИ (Запорожье).

Первым соперником «зилантов» стала практически такая же команда, как перечисленные ранее, — «Каустик» из Волгограда. Символично, что наставник казанцев Алексей Попов сам ранее выступал за Волгоград. Еще в прошлом году «Каустик» выступал на уровне Суперлиги, откуда вылетел только после переходных игр. Поэтому победа в первом матче спаренного противостояния — 35:34 вызвала положительные эмоции. О них говорил и наставник казанцев в послематчевом интервью пресс-службе:

Вторая встреча завершилась со счетом 41:30 в пользу гостей. Фото: vk.com/zilanthandball

— Первый матч выиграли на эмоциях. После чего соперник немного подразобрал нашу игру, нам не хватило опыта, и слишком много удалений мы получили. Мы должны быть готовы к тому, что команда только что создана и у нее будут и поражения помимо побед, поскольку тренируемся вместе всего один месяц. В Волгограде нас ожидают не менее интересные матчи. Думаю, что мы там покажем свои зубы.

Эта фраза резюмировала уже общие итоги спаренных встреч, вторая из которых завершилась со счетом 41:30 в пользу гостей. А перед нами пока стоит задача познакомиться с казанцами, большая часть которых неизвестна даже местным любителям спорта.

Презентация «Зиланта»

Решить задачу знакомства помогла презентация «Зиланта», состоявшаяся за день до первого противостояния с «Каустиком». Причем автор поначалу увидел тех, кого и рассчитывал увидеть, — директора ГК «Зилант» Константина Горбунова, президента федерации гандбола Татарстана Георгия Попова, в прошлом игравших за «КАИ-Зилант», после чего Горбунов долгое время работал в Министерстве спорта Татарстана, Попов уходил в бизнес, но гандбол они не покидали. Кстати, ветераны баскетбола должны помнить казанскую баскетболистку Марию Попову, младшую сестру Георгия. Ожидаемо увидел и Руслана Феоктистова, в прошлом вратаря «КАИ-Зилант», с которым довелось и в одной команде, и друг против друга столкнуться на мини-футбольных площадках, поскольку Руслан после профессиональной спортивной карьеры начал любительскую, сочетая мини-футбол с футболом. Можно было догадаться о том, что на презентации окажется и Дмитрий Хрисанов, которого под прозвищем Медведь знает вся футбольная тусовка Казани, поскольку Хрисанов ранее официально руководил фан-клубом «Рубина». Сейчас, кстати, работает в системе регбийного клуба «Стрела». Но, помимо перечисленных, на презентации был и Рустем Хасаншин, директор по маркетингу сразу двух федераций борьбы на поясах — международной и российской. Оказалось, что у гандбола есть родня не только в баскетболе, как у Попова, но и в поясной борьбе, а именно один из вратарей «Зиланта» Айрат Хасаншин.

Увы, пока в Казани не было профессионального гандбола, родной город покинули Азат Валиуллин, играющий сейчас в Германии, Роман Макришин, выступающий в чемпионате Румынии, а потому у «последних могикан» была проблема с «предпоследними». Даже с учетом того, что была создана команда «Лаишевские лисы», где обкатывалась казанская молодежь, на уровень высшей лиги чемпионата России требовались более опытные игроки. И руководство казанского клуба решало эту проблему в том числе и с помощью «импортозамещения». Соседняя Беларусь, где гандбол по популярности уступает разве что футболу и хоккею, а по результатам даже и превосходит, невольно подготовила для столицы Татарстана несколько ребят. Владислав Горох и Никита Соколов из Бреста, минчанин Никита Ермашевич с опытом выступления в эстонской «Кехре», чемпионате Казахстана. Кстати, такое количество экс-белорусов максимально увеличит интерес соседей к нашей команде.

Трио Ермашевич, Виктор Николаев и Дмитрий Чаплыгин оперативно было привлечено в казанский клуб после того, как с чемпионата страны была снята команда из Таганрога.

Из «Казаньоргсинтеза» в гандбол

Кстати, вышеназванный Айрат Хасаншин в прошлом работал на предприятии «Казаньоргсинтез», позволяя себе играть в гандбол только на любительских соревнованиях. Но старая любовь не ржавеет, и как только в Казани была воссоздана профессиональная команда, пришел в нее, кстати, как и коллега по амплуа — 39-летний голкипер Ринат Мусин.

«Последние из могикан» и стали первыми собеседниками журналиста «Реального времени».

Руслан Феоктистов: «После того, как профессиональный гандбол ушел из Казани, сменилось одно игровое поколение, остались буквально единицы из тех, кто поиграл ранее, но связь поколений есть. Как есть и колоссальный организационный опыт, который мы накопили в разных, зачастую спортивных сферах, работали в «Рубине», «КАМАЗе», «Стреле». Спасибо руководству нашей республики за то, что поддержало нас в стремлении возродить казанский гандбол».

Дмитрий Хрисанов: «Наконец-то мы вернулись в профессиональный гандбол, через столько лет ожидания».

Роберт Сафин: «Когда не было команды в родном городе, уезжал играть в Пермь, Саратов, Снежинск, Челябинской области. Очень рад, что у нас воссоздали гандбол, поскольку я воспитанник казанского гандбола».

Ринат Мусин: «Всю сознательную жизнь посвятил гандболу, всегда был рядом с командой, даже когда она играла только по любителям. Помню ее на уровне еврокубков, надеюсь, снова будем играть там же».

Айрат Хасаншин: «Да, еврокубковый матч в начале двухтысячных в старом Дворце спорта, когда были полные трибуны, разве такое забудешь? Затем сам играл в команде, помню май 2008 года, когда нас вначале отправили в отпуск, а затем объявили о роспуске клуба».

Фото vk.com/zilanthandball

— Я знаком с еще одним вратарем того «КАИ-Зилант» Сергеем Крюковым, который после ухода из гандбола нашел себя в фитнес-индустрии. А вы куда пошли? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у Хасаншина.

— На предприятие «Казаньоргсинтез», только теплые воспоминания о нем остались. Мое направление — технологии по производству полиэтилена, то есть работал по специальности, закончив КХТИ. Но я продолжал вариться в гандбольной среде, вместе с Ринатом Мусиным играли по любителям, — ответил спортсмен.

Первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов отметил, что воссоздание команды произошло при совместной работе руководства Федерации гандбола России с правительством Татарстана, поддержке президента республики Рустама Минниханова, который был болельщиком на отборочном матче чемпионата мира между сборными России и Финляндии, проходившем в переполненном зале «Баскет-холла» в 2018 году. Решающей, определившей возвращение казанского клуба в Суперлигу, стала встреча 13 сентября, когда президент федерации гандбола Сергей Шишкарев согласовал с Миннихановым последние детали. В добрый путь, «Зилант»!



Джаудат Абдуллин, видео: Камиль Исмаилов