Роман Панасенко: «Развитие металлургии и собственного производства — вопрос выживаемости России»

Где сегодня компаниям из реального сектора экономики найти инвестиции на развитие и расширение

Фото: Максим Платонов

Экономический кризис и санкционное давление Запада подкосили российскую промышленность, но эта турбулентность подтолкнула большинство компаний к поиску новых рынков сбыта, выходов на рынки дружественных стран и решений по импортозамещению своими силами. В этих условиях оказались как нельзя кстати меры господдержки отечественных промышленников: налоговые льготы, кредитные каникулы, дотации и другие. Многие игроки не хотят отказываться от планов по расширению производств, но где сегодня предприятиям из реального сектора экономики найти инвестиции для развития? Об этом в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает руководитель производственно-инжиниринговой компании «Металворк» Роман Панасенко.

Импортозамещение

С помощью льготных займов Фонда развития промышленности в Татарстане, например, благодаря модернизации производства вдвое увеличили выпуск саморезов с цинк-ламельным покрытием из российского сырья. Специальное покрытие повышает износостойкость креплений и делает их более устойчивыми к коррозии. На этот проект фонд одобрил 148 млн рублей. Мощность производства возросла на 50%.

Еще 300 млн рублей направили в Мордовию для приобретения современного оборудования для увеличения производительности труда работников Рузаевского завода химического машиностроения, который выпускает грузовые вагоны различного назначения — от вагонов-цистерн до платформ. Благодаря развитию производственных мощностей предприятие планирует увеличить ежегодное производство на 500 вагонов. Помогут инвестициями в развитии производства и отечественных вентиляторов. Так, на заводе «Лада-Фест» готовятся к самостоятельному выпуску комплектующих для своей продукции. Причем речь идет о системах высокомощных, которые используются в противопожарных целях, например, в тоннелях. Ранее необходимые комплектующие выпускались во Франции, сейчас же продукция станет на 100% отечественной. А Ижевский опытно-механический завод закупит оснастку для выплавки болтов, винтов, гаек и шпилек. Эти крепежи используются при сборке и установке нефтегазового оборудования.

Фото: Максим Платонов

Приоритетные проекты



Экспертный совет Фонда развития промышленности в начале прошлого года одобрил инвестиции в 5,3 млрд рублей в развитие отрасли, в том числе в проекты по модернизации производственных мощностей при помощи оснастки.

Несмотря на непростые экономические условия, в развитии российской промышленности в 2022 году наблюдалась положительная динамика — промышленный сектор за полгода вырос на 2%. Среди регионов лидерами по этому показателю стали Республика Тыва (137,3%), Республика Дагестан (129,0%) и город Севастополь (128,6%).

Фонд развития промышленности — один из стратегических фондов, инициатором создания которого выступило Министерство промышленности и торговли РФ. Произошло это 9 лет назад. За эти годы при содействии и поддержке ФРП было создано с нуля и модернизировано 532 промышленных предприятия, выпускающих различную продукцию, в 65 регионах страны. Фонд специализируется на льготных займах на развитие промышленного предприятия от 1% годовых.

Не железом единым

В отличие от позднего СССР, современная отечественная промышленность — это не только нефть, газ, космос и ВПК. За три десятилетия, которые прошли с развала индустриальной сверхдержавы, выросло новое поколение людей, которым важно иметь выбор в магазинах и не «импортозамещать» детские подгузники марлей.

Кстати, о подгузниках: в России и их производят. В Подмосковье успешно работает завод «Коттон Клаб», которому одобрен льготный заем в 500 млн рублей на закупку оснастки, которая позволит наладить выпуск ватных дисков, палочек, влажных салфеток и детских подгузников. Новая линия позволит выпускать около 1000 подгузников. Помогает производственная оснастка и в решении экологических задач: так, например, Асфальтобетонный завод благодаря модернизации производственных мощностей сможет минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, сократив негативные выбросы втрое.

Фото: Максим Платонов

О производительности труда

Развитие промышленности сегодня невозможно без привлечения и развития кадрового потенциала. Какой бы сверхточной, умной и нано-экстра-супертехнологичной ни была производственная линия любого завода, контроль человека должен сохраняться.

К сожалению, по данным аналитиков, с начала нулевых из различных отраслей промышленности ушли до четверти сотрудников. А средняя производительность труда увеличилась более чем на 40%. В основном благодаря высоким технологиям. Промышленность сегодня — это не просто экономический фактор. Развитие металлургии и собственного производства — это вопрос выживаемости России как государства. Именно поэтому и кадровой политике реального сектора экономики уделять внимание жизненно необходимо.



Роман Панасенко