«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 27-я: «Эхо»

Моноспектакль для леса и бомбы от Алисы Галиевой

Фото: кадр из фильма / youtube.com

Еще одна дипломная работа из мастерской Алексея Барыкина, на этот раз — 2014 года, снятая Алисой Галиевой при помощи Амира Галиаскарова. То, что кажется медитативным (или самокопательным) кино, в итоге оказывается почти театральной постановкой с проникновенным монологом.

Трудное положение



Галиева окончила с отличием КГУКИ по специальности «режиссура игрового кино». Этот ее фильм, к примеру, получил спецприз университета на VI Казанском международном фестивале любительского, молодежного и детского кино. Фильм она сняла за полтора месяца, начиная с момента подготовки и кастинга. Действие происходит, кстати, в поселке Северном.

Бюджета у Галиевой нет, актеры играли бесплатно, реквизит куплен на личные средства, оборудование взято из вуза. Интересно, что однажды в «Мире» фильм показывали как часть киноальманаха «Татарстанские шорты. Черный квадрат. 2017». Кроме «Эха», там были «Солнечный ветер» (Амир Галиаскаров), «Раскол» (Ксения Коломойцева) и «Пневмония» (Михаил Волегов).



Фильм начинается с записи песни «Ну что тебе сказать про Сахалин?», которую поэт Михаил Танич и композитор Ян Френкель написали, когда съездили на остров на 40-летие местной комсомольской организации. В фильме ее поет Юрий Визбор. Оказывается, она звучит еще в одной короткометражке — эпизоде «Трудное положение» киножурнала «Фитиль» за 1971 год.



По грибы

Актер Ирек Галлямов в 2005 году окончил Казанское театральное училище, через два года съемок у Галиевой он переедет в Киров, в местный ТЮЗ, который называется «Театр на Спасской» — играть Чудище, Кузнечика и Табаки. Здесь же он ссорится в очередной раз с женой (Ирина Макарова, с 2014 года актриса московского театра Et Cetera), хватает дырявую корзинку и уходит в лес за грибами.



Герой Галлямова в лесу наступает ногой на мину, так что следующие минуты, значительную часть фильма, он ждет помощи. Есть подножный корм, у него немеет нога, он ругается и поет «Белые розы», которые умирают «на белом холодном окне». В конце пишет на телефон адрес и наговаривает прощальное сообщение жене. А дальше — дело Марата Галиаскарова, пиротехника.

Оператором, композитором, соавтором сценария фильма стал Амир Галиаскаров, как режиссер, работавший, к примеру, на картинах «Мулла» и «Волчий яр», на незаконченном проекте «Сафа и Саджида». На последнем мусульманском кинофестивале он выиграл на питчинге со сценарием «Алюминиевая лихорадка» — о подростках, крадущих цветной металл из садового общества.

Сейчас Алиса Галиева больше известна как художник. В частности, она занималась декорациями, костюмами, реквизитом и другими элементами визуального оформления на самом громком татарстанском фильме 2022 года — «Микулае» Ильшата Рахимбая с Виктором Сухоруковым в главной роли.