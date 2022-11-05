День в истории: татарский феминизм и английские традиции

Чем примечательна дата 5 ноября?

Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика и Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 5 ноября была открыта кафедра конструкции самолетов в КАИ, начал работу «Интурист», поймали Гая Фокса, Рузвельт в третий раз выиграл выборы. Родились политик Олег Морозов, тяжелоатлет Иван Заикин, дирижер Ренат Салаватов, поэт Ганс Сакс, художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли. Умерли поэтесса Гыйффат Туташ, художник Кано Мотонобу, вторая супруга Павла I Мария Федоровна, банкир, промышленник и меценат Александр Штиглиц. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мисс Гыйффат!

5 ноября 1933 года образована кафедра конструкции самолетов в КАИ. Заведующим кафедрой был назначен Зельман Ицкович — главный конструктор ОКБ по самолетостроению, организованного при институте в том же году. Здесь преподавали конструкцию и проектирование самолетов, в 1935 году добавили курс гидроавиации, а в 1937-м начали преподавать оборудование, вооружение и силовые установки самолетов.

5 ноября 1949 года в Шымкенте (Чимкенте) родился дирижер и композитор Ренат Салаватов. Учился в Московской центральной музыкальной школе по классу виолончели, окончил Ленинградскую консерваторию, факультет симфонического дирижирования, после армии перешел в аспирантуру в Москве. В 1979 году стал руководителем симфонического оркестра Татарской государственной филармонии, после стал работать главным дирижером Казахского академического театра оперы и балета, также недолго был дирижером Мариинского театра, уехал в Германию, где сотрудничал с Национальным балетом Баварии, также со Стокгольмской Королевской оперой и другими крупными операми мира. Вернулся в Казахстан, но с 2003 года вновь в Казани — как главный дирижер Татарского театра оперы и балета.

Фото: realnoevremya.ru

5 ноября 1953 года в Казани родился депутат Госдумы РФ Олег Морозов. В 1976 году он окончил с отличием историко-филологический факультет КГУ, через четыре года защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. Морозов — старожил российской политики: впервые он был избран в Госдуму от Татарстана в 1993 году. С тех пор он избирался в нижнюю палату шесть раз. С 2012 по 2015 год он был начальником Управления президента РФ по внутренней политике, с 2015 по 2020-й представлял Татарстан в Совфеде, а сейчас снова переместился в Думу и возглавляет там Комитет по контролю.

5 ноября 1977 года в Казани умерла поэтесса Захида Бурнашева, она же «Гыйффәт Туташ». Родилась в деревне Азеево Рязанской губернии, публиковаться начала в 1914—1915 годах благодаря стараниям Гаяза Исхаки, в то же время, чтобы заниматься литературой, ушла из дома и переехала в Москву. После жила в Самарканде, также работала ответственной раздела публикаций КПСС и директором по литературным вопросам и изданий правительственного аппарата. В Казань приехала в 1952-м.

5 ноября 2021 года «Реальное время» писало, что в Татарстане за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев заболевания COVID-19, так что говорить о тенденции к снижению не приходится. Об этом сообщила на традиционной пятничной пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Для ускорения темпов вакцинации был открыт второй круглосуточный мобильный пункт на базе 7-й городской больницы, ожидался привоз «Спутника Лайт», а с 10 ноября руководители предприятий могли отстранять от работы тех своих сотрудников, кто не привился и не может работать удаленно.

Фото wikipedia.org

«Интурист» не спит

5 ноября 1880 года родился чемпион России по тяжелой атлетике и чемпион мира по французской борьбе Иван Заикин, к слову, друг писателя Александра Куприна. Заикин умел управлять аэропланом, а на арене носил якорь весом в 25 пудов и 40-ведерную бочку с водой, после чего на его плечах гнули железную балку и ломали телеграфный столб.

5 ноября 1929 года была создана первая в СССР туристическая организация «Интурист». Редким для страны иностранцам показывали все в лучшем виде, селили в сохранившихся зданиях дореволюционных гостиниц, кормили и обслуживали их повара и швейцары царских времен. Иностранцы перемещались по обговоренным маршрутам, а гиды писали об их путешествиях отчеты в ответственные органы.

Фото wikipedia.org

Рузвельт опять победил

5 ноября 1605 года в Лондоне выяснилось, что группа католиков собиралась взорвать парламент, когда в нем планировал выступить с речью король-протестант Яков I. Так был раскрыт «Пороховой заговор», а поджечь бочки с порохом в подвале Вестминстерского дворца должен был Гай Фокс, который после пыток выдал сообщников. Казнь преступников состоялась 31 января 1606 года. А в ночь на 5 ноября в англоязычных странах отмечают ночь Гая Фокса (или Ночь фейерверков), когда, в частности, сжигают чучело заговорщика.

5 ноября 1940 года Франклин Делано Рузвельт в третий раз победил на выборах президента, став единственным человеком в истории США, который это сумел сделать. В следующем году Рузвельт выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты поддержат Советский Союз во Второй мировой войне. Портрет этого президента, кстати, можно увидеть на монете в десять центов.

