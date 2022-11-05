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Видеоопрос: «Как относитесь к идее вернуть двухлетнюю службу в армии?»

00:00, 05.11.2022 9
Видеоопрос: «Как относитесь к идее вернуть двухлетнюю службу в армии?»
Фото: realnoevremya.ru

В Совете Федерации обсудят предложение вернуть двухлетнюю службу в армии. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за увеличение срока службы по призыву в России. В рамках инициативы пройдут консультации с силовыми ведомствами. Это первая попытка возвращения двухгодичной службы в армии, ранее в парламенте уже звучали такие идеи. По словам Бондарева, это необходимо, поскольку техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы и «за один год освоить их невозможно».

— Как относитесь к идее вернуть двухлетнюю службу в армии? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    До двух лет нужно сокращать полномочия этих деятелей
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  • Анонимно 05 ноя
    1 год
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  • Анонимно 05 ноя
    1,5 года
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  • Анонимно 05 ноя
    Если профессионального военного можно подготовить за 2 месяца,зачем 2 года?
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    Анонимно 05 ноя
    Гениально
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  • Анонимно 05 ноя
    Служить должен тот кто хочет, а не тот кого принуждают к службе.
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  • Анонимно 05 ноя
    Отрицательно конечно
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  • Анонимно 05 ноя
    Против
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  • Анонимно 05 ноя
    Против!
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