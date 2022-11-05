Видеоопрос: «Как относитесь к идее вернуть двухлетнюю службу в армии?»
В Совете Федерации обсудят предложение вернуть двухлетнюю службу в армии. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за увеличение срока службы по призыву в России. В рамках инициативы пройдут консультации с силовыми ведомствами. Это первая попытка возвращения двухгодичной службы в армии, ранее в парламенте уже звучали такие идеи. По словам Бондарева, это необходимо, поскольку техника совершенствуется, мир движется вперед, в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы и «за один год освоить их невозможно».
— Как относитесь к идее вернуть двухлетнюю службу в армии? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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