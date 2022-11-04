От Юга до Сибири: как помогают семьям мобилизованных в регионах России. Часть 2

Частичная мобилизация в России завершается, а власти регионов продолжают отчитываться о мерах поддержки для тех, кто был призван на СВО

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Аналитическая служба «Реального времени» публикует вторую часть обзора о мерах поддержки, которые введены специально для мобилизованных в российских регионах. Самыми щедрыми оказались региональные власти Урала, Сибири и Дальнего Востока. Так, Ханты-Мансийский автономный округ пообещал им полмиллиона рублей, правда, половину этой суммы они получат только по возвращении. В Ямало-Ненецком округе, на Сахалине и Чукотке заплатят чуть меньше — по 300 тысяч рублей. Зато в Крыму и Севастополе помимо 200 тысяч рублей семьям мобилизованных обещали раздать бесплатные земельные участки под ИЖС. В среднем мобилизованные в России могут рассчитывать на 100 тысяч рублей от региона. Однако есть территории, где они получают всего 30 тысяч (Северная Осетия) и 50 тысяч рублей (Калмыкия).

Уральский федеральный округ: 500 тысяч рублей, продуктовые наборы и дрова

В топе России по выплатам оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь мобилизованным, согласно информации окружного департамента соцразвития, из регионального бюджета выделят 500 тысяч рублей. Половина из них выплачивается при направлении на военную службу, а остальные 250 тысяч — по ее окончании. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа анонсировали единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей всем жителям региона, призванным в ходе частичной мобилизации.

Челябинская область выплачивает 300 тысяч рублей в случае ранения, контузии или увечья; 500 тысяч — если ранение, контузия, увечье или заболевание привело к инвалидности, 1 млн в случае гибели военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Также семьям мобилизованных полагается 20 тысяч рублей на каждого из детей до 18 лет.

В среднем мобилизованные в России могут рассчитывать на 100 тысяч рублей от региона. Фото tatarstan.ru

Тюменская область пообещала мобилизованным 100 тысяч рублей. Однако пока они получили в 100 раз меньше. Самое большое вознаграждение, по данным СМИ, которые ссылаются на родственников самих мобилизованных, составило 1 081 рубль. Денежные перечисления стали приходить на карты ВТБ, которые мужчины получили на полигоне. Самая маленькая сумма пришла рядовым — порядка 700 рублей, самая большая — командирам отделений, чуть больше тысячи. По словам жен мобилизованных, эти деньги заплатили за дни, проведенные на полигоне.

6 октября член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил о проблемах с выплатами мобилизованным гражданам — по его утверждению, некоторые призывники так и не получили обещанные единоразовые и регулярные начисления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти помогут регионам с дополнительными средствами на выплаты мобилизованным, все проблемы будут решаться с помощью федерального центра.

В Курганской и Свердловской областях выплаты самим мобилизованным не предусмотрены, но в Кургане в индивидуальном порядке выделяют единовременную выплату семьям на ремонт крыш, стен, водопроводов, печей и систем отопления, а также газового оборудования и замену электропроводки (cумма не раскрывается). А в Свердловcкой области — 20 тысяч рублей на семью и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего, не достигших 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.

Вложение:

Меры поддержки мобилизованных в Уральском федеральном округе

Дальневосточный федеральный округ: от 150 до 300 тысяч, 5 кг рыбы и местные овощи



В Дальневосточном федеральном округе самые большие выплаты в Сахалинской области и Чукотском автономном округе (по 300 тысяч рублей на мобилизованного). Республика Саха дает единовременно 200 тысяч рублей мобилизованному и 30 тысяч рублей его семье. Остальные регионы ДФО выплачивают своим жителям по 150 тысяч рублей, что тоже выше средней суммы выплат по России.

Хабаровский край дополнительно назначил студентам 50 тысяч рублей ежемесячно, Амурская область — по 10 тысяч рублей семье и компенсацию расходов ЖКХ в размере 18 тысяч рублей. Магаданская область учредила стипендии студентам СПО в размере 21 тысячи рублей. Сахалинская область, помимо 300 тысяч рублей, выдает семьям еще и по 5 кг рыбы. Забайкальский край организует бесплатную передержку собак.

На Чукотке семьям дополнительно ежемесячно выделяется 5 тысяч рублей для студентов вузов и 2,5 тысячи рублей для студентов колледжей (в случае смерти, болезни или ранения мобилизованного) и 100 тысяч рублей единовременно. В Бурятии жителям дополнительно к выплатам выделяют дрова, в Якутии — продуктовый набор из местных овощей. В Еврейской автономной области формируют посылки с вещами первой необходимости для мобилизованных.

Вложение:

Меры поддержки в Дальневосточном федеральном округе

Сибирский федеральный округ: 100 тысяч рублей, помощь в заготовке дров и голова барана



В Сибирском федеральном округе власти в основном выделяют своим жителям по 100 тысяч рублей. Исключение — Кузбасс, где пообещали 200 тысяч.

Хакасия сначала выплачивала своим мобилизованным всего 10 тысяч рублей, но на каждого члена семьи, однако в дальнейшем также стала выдавать по 100 тысяч рублей с учетом ранее выплаченных денег.

Иркутская область дополнительно к единовременным выплатам оказывает семьям помощь в заготовке дров и организует бесплатное содержание питомцев в приютах. Новосибирская компенсирует 50 процентов оплаты за услуги ЖКХ. Омская обеспечивает компенсацию расходов на догазификацию в размере 130 тысяч рублей. Республика Тыва выдает семьям мобилизованных по одной голове крупного рогатого скота, уголь, дрова и продуктовые наборы.

Вложение:

Меры поддержки в Сибирском федеральном округе

Южный федеральный округ: земельные участки в Крыму и Севастополе, бесплатный проезд и новогодние подарки



Самыми щедрыми в Южном федеральном округе оказались Крым и Севастополь. Они выдают мобилизованным по 200 тысяч рублей и бесплатные земельные участки под ИЖС.

Ростовская область выплачивает своим жителям 150 тысяч рублей, а также 2 млн семье в случае гибели мобилизованного.

Краснодарский край обещает 100 тысяч рублей. Также детям мобилизованных полагается бесплатный проезд, новогодние подарки от региона, компенсация оплаты детского сада, бесплатное питание в школе, а семье — отмена пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, содействие в поиске работы и консультирование по кредитованию и юридическим вопросам.

Волгоградская область выплачивает мобилизованным также по 100 тысяч рублей, выделяет сертификаты на отдых и оздоровление для детей и оплачивает образование детей, обучающихся на коммерческой основе в колледжах и вузах Волгоградской области. В Адыгее мобилизованным выделяют из регионального бюджета также по 100 тысяч рублей. В Астраханской области — 75 тысяч рублей, в Калмыкии — 50 тысяч.

Вложение:

Меры поддержки мобилизованных в Южном федеральном округе

Северный Кавказ: от 30 до 300 тысяч рублей и бесплатная земля



Чеченские добровольцы, отправляясь на СВО, получают по 300 тысяч рублей, а Северная Осетия выплачивает своим мобилизованным всего по 30 тысяч рублей. В Дагестане, где в начале объявления частичной мобилизации было очень много недовольных, семьям выплачивают единовременно по 100 тысяч рублей, нефинансовый перечень мер поддержки довольно скуп.

100 тысяч рублей, а также бесплатные земельные участки под ИЖС и льготное поступление в вузы обещает Ингушетия. Карачаево-Черкесия также выделяет по 100 тысяч рублей каждому мобилизованному и обещает выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели мобилизованного семья получит 1 млн рублей в качестве компенсации.

Кабардино-Балкария выделяет мобилизованному по 25 тысяч рублей ежемесячно, а также единовременную выплату от 100 до 300 тысяч рублей при ранениях различной степени тяжести. В случае гибели участника СВО его семья получит дополнительно 1 млн рублей.

В Ставрополье мобилизованному выделяют 50 тысяч единовременно и 150 сверху, если он идет добровольцем. В случае гибели добровольца его семья получит 150 тысяч рублей в равных долях. Также регион частично компенсирует мобилизованным расходы на приобретение газового оборудования.

Вложение:

Меры поддержки мобилизованных в Северо-Кавказском федеральном округе