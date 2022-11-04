Почему гибель полуюниорской сборной США привела к отмене чемпионата?

Из истории ЧМ по фигурному катанию

Шесть десятков лет назад, в 1961 году, в первый и последний раз был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Запланированный в столице Чехословакии Праге, чемпионат был перенесен на год, из-за гибели спортсменов сборной США в авиакатастрофе. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассуждает о том, требовала ли трагедия переноса турнира.

Спортсмены гибли и раньше, соревнования не отменялись

Если внимательно смотреть политико-спортивную составляющую прошлых лет, то налицо превалирование интересов Западного мира над остальным. В основном из-за полного контроля международных спортивных организаций. Надо только не зацикливаться на истории одного конкретного вида спорта, а смотреть в комплексе. К примеру, полная отмена ЧМ 1961 года по фигурному катанию в Праге, инициированная президентом федерации конькобежного спорта (фигурное катание входит в эту федерацию как один из аффилированных видов спорта) Джеймсом Кохом из Швейцарии. Поводом послужила авиакатастрофа, в которой погибли все 18 членов сборной США.

Авиакатастрофы, увы, не редкость. Но ни разу они не приводили к полной отмене соревнований. Шесть хоккеистов Чехословакии погибли в 1948 году. Их товарищи стали чемпионами мира на чемпионате мира следующего года. Восемь футболистов «Манчестер Юнайтед» погибли в ходе розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1958 года. МЮ играл полуфинал с «Миланом», где уступил. УЕФА включил манкунианцев в число участников следующего розыгрыша КЕЧ, но федерация футбола Англии выступила против, из-за чего соперник МЮ — швейцарский «Янг Бойз» прошел в следующий круг без игр. В 1973 году юниорская сборная СССР (баскетбол, девушки) разбилась в авикатастрофе, и новому тренерскому штабу было гораздо сложнее при комплектовании, поскольку речь шла только об игроках до 18 лет. Ничего, справились и выиграли первенство Европы того года.

Здесь же мир пропустил ЧМ в знак скорби по погибшим американцам. По сути, это была полуюниорская сборная, после смены поколений Олимпиады 1960 года, когда фигурное катание покинули чемпионы в одиночном катании Дэвид Дженкинс и Карол Хэйс, третья призерша Барбара Роулз, бронзовые парники Нэнси и Рональд Лудингтоны. Погибших американцев легко можно было заменить, что продемонстрировал ЧМ-1962 года, куда прилетела новая команда.

Мемориал на месте катастрофы. Фото: Paul Hermans: wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Одиночники и одиночницы

Вот список лучших одиночников мира того времени. Ален Жилетти и Ален Кальма, оба Франция, Дональд Джексон и Дональд Макферсон, оба Канада, Эммерих Данцер и Петер Йонас, оба Австрия, чехословак Кароль Дивин и Манфред Шнелльдорфер из ФРГ. Среди перечисленных, отмена чемпионата мира ударила по 21-летнему Алену Жилетти. Действующий чемпион мира только-только демобилизовался из французской армии, и готовился защищать титул чемпиона мира. После отмены турнира, решил уйти в профессиональное фигурное катание. По уму те спортсмены могли бы замкнуть десятку сильнейших в худшем случае, в лучшем финишировать в шестерке, как тот же Бредли Лорд.

Погибшие американцы Бредли Лорд (21 год, 6-е место на ЧМ-1960) и Грегори Келли (16 лет, 9-е место на ЧМ-1960). И уж совсем не повезло 16-летнему Дугласу Ремси. Он занял на отборочном чемпионате США только 4-е место, но заменил заболевшего коллегу.

Лучшими одиночницами тех лет были две канадки Петра Бурка и Венди Грайнер, а также Шаукье Дейкстра, Голландия, Яна Мразкова, ЧССР, Регина Хайтцер, Австрия. Погибшая американка Лоуренс Оуэн (16 лет, была девятой на ЧМ-1960 и шестой на Олимпиаде того же года). Шестое место на Олимпиаде в Скво-Вэлли, которое завоевала Лоуренс Оуэн, скорее всего, было бы ее потолком на ЧМ-1961 в Праге. И то пришлось бы потолкаться, с француженкой Николь Асслер, дочерью хоккеиста сборной Франции Альбера Асслера.

В 1961 году Лоуренс Оуэн назвали на родине самой перспективной фигуристкой, но дело было в том, что из спорта ушла Барбара Роулз.

Отмена чемпионата мира ударила по 21-летнему Алену Жилетти



О везении: как избежать смерти, рожая детей, заболевая и уходя в профи

Бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира 1960 года забеременела и родила дочь. Не известно, вернулась бы она в спорт, но катастрофа облегчила конкуренцию, и 20-летняя Барбара Роулз вернулась в фигурное катание, став пятой на чемпионате мира 1962 года. После чего родила еще и сына, и попыталась вернуться в спорт во второй раз. Но к 1964 году в Америке выросла 15-летняя Пегги Флеминг, ставшая суперзвездой мирового фигурного катания. В той самой катастрофе погиб и ее тренер Билл Кипп, но она перешла вначале к Петеру Беттсу, затем к Карло Фасси, и в результате совместной работы стала олимпийской чемпионкой 1968 года.

Одиночник Тим Браун, сочетавший одиночное катание с танцами на льду, заболел гриппом, и его заменил Дуглас Ремси. В итоге Браун дожил до 51 года и умер от СПИДа. Повезло Фрэнку Керролу, который конкурировал с Дугласом Ремси, проигрывая ему по любителям, после чего решил уйти в профессиональное фигурное катание. Там он ничего особенного не добился, но стал одним из великих тренеров в мире.

Если одиночнику Тиму Брауну повезло не попасть на злополучный самолет, то еще одной фигуристке Стефани Вестерфельд не повезло во всех смыслах. В феврале 1961 года она получила приглашение на конкурс пианистов в Филадельфии, но выбрала чемпионат мира. А мама отправила с ней старшую сестру Шерон, тоже бывшую фигуристку, в итоге, погибшую вместе с сестренкой. Келли и Вестерфельд тренировал Эди Шолдан.

Фото Mutter Erde / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Парники

Сильнейшие спортсмены тех лет Марика Килиус — Ханс-Юрген Боймлер, Маргрет Гёбль — Франц Нингель (оба ФРГ), брат и сестра Мария и Отто Джелинек, Дебби Уилкес и Гай Ривелл (обе Канада). Сразу три советские пары. Это и Людмила Белоусова — Олег Протопопов, Нина (Бакушева) Жук и её супруг Станислав Жук, его сестра Татьяна Жук — Александр Гаврилов.

В связи с 16-летней Оуэн необходимо отметить, что в сборной была и ее сестра Мэрибэл Оуэн (20 лет), о которой речь пойдет ниже. Мэрибел Оуэн выступала в парном катании с Дадли Ричардсом (10 место на ЧМ-1960), тренируясь под руководством мамы, наставника обеих сестер — Мэрибел Винсон-Оуэн.

Первым партнером Мэрибел был Дадли Фостер, но еще до окончания юниорской карьеры, он решил сосредоточиться на учебе, выбрав медицину. Что касается другого Дадли — Ричардса, то он 15-ю годами ранее попал в автокатастрофу, повредив колено, но смог не только вернуться в спорт, но и совмещал одиночное и парное катание, правда, во втором у него получалось лучше. В контексте нынешних событий необходимо напомнить, что Дадли Ричардс еще и умудрялся совмещать спорт со службой в армии (на заметку россиянину Артуру Даниеляну).

Брат и сестра Ила Рэй Хедли и Рэй Хедли погибли вместе со своим тренером Линдой Харт, приходившейся мачехой фигуристам. Они, в свою очередь, могли избежать гибели, поскольку им не хватало средств для участия на ЧМ и пришлось искать спонсоров. Их уже готов был заменить еще один семейный дуэт брата и сестры Джанет и Джима Броунингов. Деньги для семейства Рэй нашлись незадолго до вылета.

Любопытны судьбы чемпионов мира 1962 и 1963 годов в парном катании Брат и сестра Отто и Мария Елинеки родились в Чехословакии, но мальчика увезли оттуда в 8-летнем возрасте, а девочку в 6-летнем. Перебравшись в Канаду, их родители поменяли фамилию на Джелинек, выросли и выиграли чемпионат мира 1962 года на исторической родине. Отто Джелинек стал поначалу бизнесменом, а затем и политиком, дойдя в своей политической карьере до должности министра в правительстве премьер-министра Канада Брайана Малруни, а с 2013 году работал послом Канады в Чехии. Немец Ханс-Юрген Баумлер, после спорта, был актером, певцом, телеведущим.

Отто Джелинек стал поначалу бизнесменом, а затем и политиком. Фото Alasdair Roberts / wikipedia.org / CC BY 3.0

Танцоры

Перри Мейсон, практикующий лос-анджелесский адвокат, литературный персонаж серии романов американского детектива Эрла Гарднера. В фигурном катании Перри-Мейсон — это одна из сильнейших танцевальных пар из Англии, Мэри Перри и Рой Мейсон. Они, их соотечественники Линда Шерман и Майкл Филипс, и самая главная пара Дорен Денни и Куртни Джонс были в числе лидеров в танцах на льду. Увы, Денни-Джонс ушли в самый расцвет своей карьеры, в знак траура по погибшим американским коллегам. Практически неизвестным, которые вряд ли поднялись бы выше шестого места.

Перешедшие из парного катания чехословаки Ева Романова и Павел Роман, брат и сестра, как и французский дуэт Кристина и Жань-Поль Гюэль котировались явно выше американцев, летевших на чемпионат мира. Канадцы Вирджиния Томпсон и Вильям Маклахлан выиграли чемпионат Северной Америки, где конкурировали фигуристы Канады и США. Сборную после олимпийского сезона покинули два сильнейших дуэта, а третий распался. Партнерше Ивонн Лилиефелд безумно повезло, поскольку она пропустила год, так как ее будущий партнер и супруг Петер Беттс продолжал кататься с другой девушкой. Лилиефелд и Беттс поженились, отобрались на следующий чемпионат мира 1962 года, затем развелись. Беттс затем стал тренером Пегги Флеминг, выиграв с ней чемпионат США. А вот партнер Роджер Кемпбелл создал дуэт с Доной Ли Карьер и отобрался на чемпионат мира.

В сухом остатке: погибли одиночники Бредли Лорд, Грегори Келли, Дуглас Рэмси, одиночницы Лоуренс Оуэн, Стефани Вестерфельд, Род Ли Михельсон, пары Мэрибел Оуэн и Дадли Ричардс, Лорин Джин Хикокс и Уильям Холмс Хикокс, танцевальные пары Патрисия Динин и Роберт Динин, а также Диана Шерблум-Лари Пирс, Дона Ли Кариер-Роджер Кэмпбелл, несколько тренеров.

Уже на следующем чемпионате мира в США зажглась звезда Скотта Аллена, вернулась в спорт Барбара Роулз, выступили танцоры Лилиефелд-Беттс и дуэт Доротеи Нельсон и Питера Коллена. Они одновременно танцевали (седьмое место) и были парниками (восьмое место) на ЧМ-1962. Сам чемпионат мира в Праге стал первым, организованным в социалистической стране, и позволил дебютировать на мировом уровне фигуристам ГДР, среди них Габи Зейферт из ГДР, дочь знаменитого тренера Ютты Мюллер. До сей поры восточные немцы могли выступать только на чемпионатах Европы и на Олимпиадах, в случае отбора в состав Объединенной Германской команды.



Джаудат Абдуллин