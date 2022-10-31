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Частичная мобилизация закончена, что дальше — «Реальное время Live» / 31.10.2022

15:00, 31.10.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Частичная мобилизация закончена, что дальше — «Реальное время Live» / 31.10.2022

Как мы и прогнозировали еще в начале октября, частичная мобилизация в России завершена. В ряды Вооруженных сил страны призвано 300 тысяч человек, о завершении мероприятий сообщают главы регионов. При этом параллельно разворачивается осенний призыв в армию, а также еще одна мобилизация — гуманитарная — на уровне регионов, в части помощи военным и семьям мобилизованных. Обсуждаем эти и другие важнейшие новости дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:57
    нет, не закончена, увы
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