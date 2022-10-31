Частичная мобилизация закончена, что дальше — «Реальное время Live» / 31.10.2022
Как мы и прогнозировали еще в начале октября, частичная мобилизация в России завершена. В ряды Вооруженных сил страны призвано 300 тысяч человек, о завершении мероприятий сообщают главы регионов. При этом параллельно разворачивается осенний призыв в армию, а также еще одна мобилизация — гуманитарная — на уровне регионов, в части помощи военным и семьям мобилизованных. Обсуждаем эти и другие важнейшие новости дня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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