«Роман Шепелев доволен дебютом в Германии»

Наставник «КОС-Синтез-УОР» оценивает старт своей команды в чемпионате

Главный тренер «КОС-Синтез-УОР» Евгений Ярощук в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Реального времени» рассказал о том, как его подопечные сыграли в четырех турах чемпионата России по водному поло, предваряя старты первенства страны среди детско-юношеских команд.

«Посмеиваемся, что работаем по методам колхоза»

— Евгений Александрович, возвращаясь к третьему туру чемпионата России, я не смог понять логики в расписании. Ваша команда начала свою игру с Москвой раньше, чем «КОС-Синтез» провел свой поединок с Астраханью, но на следующий день сначала отыграла основная команда, а затем уже вы провели свой второй поединок.

— Наши астраханские друзья попросили, поскольку им необходимо было успеть на прямой самолет до дома. Тут, как я понимаю, можно было бы предусмотреть и вариант с тем, чтобы остаться в Казани на некий сбор, и сразу же отыграть с нами в рамках четвертого тура. Правда, вставал вопрос с затратами на проживание, питание и аренду воды для тренировок, и в этом была бы целесообразность, если Астрахань вынуждена была бы добираться до дома на поезде, либо на самолете с московской пересадкой. Тогда можно было бы сыграть с нами, договорившись, допустим, на вторник — среду, чтобы и мы и они могли восстановиться. Но именно на субботу стоял прямой рейс Казань — Астрахань, он внес свои коррективы, и гости решили улететь на нем, не нарушая расписание чемпионата страны.

— В своей работе вы задействуете игроков, которые в скором времени будут выступать в первенствах России, начиная до 20 лет. В этом плане у меня вопрос — с каким количеством тренеров из спортшколы вы взаимодействуете?

— Если разобрать ватерполистов «КОС-Синтез-УОР» по возрастам, то 2003 год рождения следующим летом будет участвовать в Спартакиаде молодежи России. Ребята с 2004 года будут играть первенство до 20 лет, где фавориты мы, Московская область и Санкт-Петербург. И в том и в другом случае это сборные, поскольку и Руза с Чеховым объединятся, и Питер, где вообще три спортшколы. Так как команду до 20 лет мы тренируем в тандеме с Николаем Шепелевым, то в прямом взаимодействии со мной только тренер юниорской команды до 18 лет, а это Владимир Якимов. Сейчас из всех первенств стартовало только одно, для ребят не старше 14 лет, первый тур взялся проводить Волгоград, чего не было лет пять, наверное. Там есть определенный личный интерес, поскольку в группе, которую тренирует экс-игрок «Спартака» Павел Агарков, играют и его сын и сын еще одного спартаковца, Ашаева. Но у нас на протяжении нескольких лет существует практика, что все тренеры по возрастам помогают своим коллегам, особенно перед финалами первенства России, Спартакиад учащихся и других всероссийских турниров. Мы посмеиваемся в том плане, что работаем по методам колхоза, но эта работа дает результат, так перед победной Спартакиадой учащихся, где командой до 16 лет руководил Хабибуллин, мы провели сборы, где команде помогали и я и Роман Иванов, тренер «КОС-Синтез-УОР».

Фото: vk.com/sintezkazan

Раз уж мы заговорили о Шепелевых, то скажу пару слов о дебюте нашего воспитанника Романа Шепелева в «Шпандау 04» все-таки это первое попадание воспитанника казанского водного поло в такой сильный зарубежный клуб. Ранее были Эмиль Зиннуров, относительно такое можно сказать об Игоре Плискевиче, сейчас зарубежная карьера продолжается у Владислава Егорова и началась у Тимура Шайхутдинова, но Роман Шепелев на самом деле первый, кто пробует свои силы в суперклубе). Роме помогает то, что в клубе долгое время играет Дмитрий Холод, который там сейчас на правах капитана. С командой познакомился, бытовые вопросы решены положительно, негатива к русским в Германии не ощущается, в целом дебютом в Бундеслиге Шепелев-младший доволен. Что будет в дальнейшем, посмотрим.

«Халтурин, даже будучи чиновником, поддерживал форму»

— Раз уж плавно перешли к международной повестке, то в одном из наших интервью, мы обсуждали, как москвич Кирилл Новоксенов вернулся в спорт, пропустив пять или шесть сезонов, в течение которых он играл только в любительском чемпионате. Если говорить о международной повестке, то его камбек переплюнуло возвращение Павла Халтурина,

— Он подписал контракт на 2 года, будет таким дядькой в молодой команде, поскольку «Ядран» очень сильно обновился, включая подписание контракта с еще одним россиянином — Родионом Зюзиным, которому 18 лет. Думаю, что после Нового года, когда у черногорцев по игровому календарю запланированы все важные игры, Халтурин вернет себе оптимальную игровую форму.

— Халтурину 39 лет, и он год не играл, когда перешел в чиновники, возглавив спортшколу волгоградского «Спартака». Тем не менее сумел вернуться в спорт и играет за черногорский «Ядран», снова выступая на уровне Лиги чемпионов. Удивлены?

— Я лично знаю Пашу Халтурина еще тех лет, когда он выступал за казанский «Синтез». Это профессионал, даже будучи уже спортивным чиновником, он продолжал поддерживать форму.

Отмечу, что конкретно черногорские команды сейчас обращаются с предложениями к нашим молодым ватерполистам, правда, там вопрос стоит не только о выступлениях в клубных чемпионатах, но и получении местного гражданства, что не может нас устраивать. Ранее мы уже потеряли Константина Харькова (сборная Хорватии), Дмитрия Холода (сборная Германии), белоруса, воспитанника «Штурма-2002» Константина Аверка (сборная Черногории), не буду называть фамилии, но актуальные предложения касаются ребят из юниорской сборной. Вопрос в том, что надо призадуматься над этим. Особенно при том варианте, что в ближайшие годы мы на международную арену можем не вернуться. Получение в это время игровой практики на международном уровне это очень хорошо, но с условием дальнейшего возвращения в свой чемпионат и выступления за наши клубы.

Фото: vk.com/sintezkazan

«Севастополь, Крым и Мариуполь расширили бы географию чемпионата России»

— Как вы оцениваете возможность возвращения водного поло на международную арену, если вспомнить, что чемпионат мира 2025 года запланирован в Казани.

— Ну, Олимпиада в Париже представляются уже призрачной особенно после того, как от участия в квалификации отстранили наши сборные по волейболу. А ранее на отбор к чемпионату Европы 2024 года не допустили футболистов.

— Скажу вам больше, все началось с отстранения мужской баскетбольной сборной от участии в квалификации на чемпионат мира 2023 года, когда российская сборная уже успела одержать две победы над Италией и Исландией. И именно это отстранение, на мой взгляд, стало причиной включения команды из Крыма в число участников чемпионата России среди команды высшей лиги.

— Вот этот момент я упустил, имею в виду отстранение баскетболистов и включение Крыма. Они пока играют в первенстве России, но необходимо подключать их к национальному чемпионату. Как можно и нужно восстанавливать водное поло в Мариуполе. В свое время эта команда выступала в открытом чемпионате России, но, откровенно говоря, на тот момент уже утрачивала свою силу, уступая даже второй команде Казани. Но до той поры в городе было сильное водное поло. (Тут надо дополнить слова Евгения Ярощука, что появлением водного поло в Жданове, как назывался Мариуполь во времена СССР, способствовало появление целой группы ватерполистов из Новосибирска. И команда, «Ильичевец», став лидером водного поло в суверенной Украине, умерла в первый раз еще в далеком 2013 году, после того, как руководство комбината им. Ильича приняло решение о прекращении финансирования, — прим. авт.). Если восстановить водное поло в Мариуполе, воссоздать команду в Севастополе, где в советские времена была команда СК КЧФ, во времена Украины переименованная в ВК «Севастополь», у которой в последние годы снова очень плодотворно заработала спортшкола, то это дало бы две-три новых команды в российский чемпионат и расширило бы его географию. В целом хочу вспомнить мою бабушку, труженицу тыла, которая говорила: «Самое главное — мирного неба над головой».



Беседовал Джаудат Абдуллин