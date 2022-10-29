«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 27-я: «Он, она и робот»

Образец соцреализма в условиях развитого капитализма

Фото: Кадр из фильма

В одной из частей Джеймса Бонда в конце действие переносится в Казань, но кажется, что действие происходит в Иннополисе: широкие, чистые дворы и ощущение, что за многоэтажкой — поля и дали. Наукоград — это место, где можно снимать не остросюжетные боевики или драмы, а истории, где очень хорошие люди находят язык с еще более хорошими.

Хорошая девушка Лиза

Иннополис не в первый раз становится съемочной площадкой. Но обычно это заказная история, как сериал «Последняя программа», который снимала компания «Громкие рыбы». Такая же история и здесь. Режиссер Айдар Габдрахманов снимал для Универсиады, Олимпийских игр, чемпионата по водным видам спорта и все прочие ивенты, которым гордится Казань. В кинобизнесе он не первый десяток лет. Габдрахманов известен также как автор фильма «Яу», который делал с Альбертом Шакировым, известным в качестве ведущего передачи «Юлчы», сценаристом сериалов «ТНВ». В этом году на мусульманском кинофестивале показывали фильм Габдрахманова «Операция «Елка».

Главную героиню, программиста Лизу 23 лет, играет Оскана Синчугова. Она уже закончила КГУКИ, в том году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а в следующем получит, даст бог, диплом ВГИКа. У нее есть несколько известных фильмов: «Имагине» с Дедом Морозом, гуляющим летом по Казани, «Монолог» о Дмитрии, который узнал, что похож на своего отца, «Нулевые» о малолетней шантажистке любовника матери.

Лиза хороша собой, что сходу подчеркивает оператор. У нее есть парень Тимур, с которым она расстается через несколько минут, потому что он слишком много шутит. А еще она делает робота Макса, программирование и общение с которым занимает большую часть короткометражки. У Лизы суровый босс и мало времени до конца недели, чтобы доделать робота. Так же спешит и съемочная группа, через все короткие диалоги, общие и крупные планы. Вот что это творение рук человеческих потом должно делать? Не понятно. Но и времени, чтобы создать что-то вроде «Девяти дней одного года», у авторов нет.

Инновидеополис

Что ж такого натворил Тимур, что шуточки его надоели, тоже не понятно. Зато есть шикарная роль охранника. У Мунира абыя все четко и уверенно: вот он сейчас пойдет в щитовую, а потом на подстанцию, а вам, девушка, надо идти спать, потому что света не будет еще долго. И с тройкой жюри, смеющимся над роботом во сне Лизы, тоже все доступно. И робот здесь очень даже вразумительный, в конце он говорит: «Тимур и Лиза прожили долго и счастливо, но я прожил дольше, потому что я робот»,

При этом думаешь — не там соорудили съемочные павильоны в Татарстане! К чему они в Авиастрое? Там и далей нет. И речки рядом. И до Свияжска неблизко. Пора бы наукоград связать с киноградом и переименовать его в Инновидеополис, а программистов заодно заставить плотно заняться компьютерной графикой. Таков упрощенный взгляд на город недалеко от столицы республики. Впрочем, он такой же реальный, как и само кино — красивое, если поверить.