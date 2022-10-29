Отмена новогодних корпоративов: стоит ли ждать праздника?

Фото: Максим Платонов

Регионы России один за другим объявляют об отказе от массовых мероприятий на новогодние праздники. Примеру последовала еще часть государственных и коммерческих организаций, сняв брони на новогодние корпоративы. Но многие руководители сомневаются — насколько это верный шаг? Ведь даже бюджетные учреждения делают исключения, хотя бы для детских праздников. Так не будет ли отказ опрометчивым решением, ведь для сохранения вовлеченности коллектива в задачи компании сейчас очень нужны поддерживающие программы и мероприятия, рассуждает в авторской колонке для «Реального времени» бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

Пандемия научила нас осторожно планировать

Статистика различных опросов и исследований пестрит цифрами. И если представители органов государственной власти уже заявили о своих намерениях относительно новогодних мероприятий, то компании еще в раздумьях.

Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) провела опрос среди своих членов: результаты показали, что 20% компаний, планировавших новогодний корпоратив, после 21 сентября отказались от этого решения. А оставшиеся 80% находятся в замороженном состоянии.

Если представители органов государственной власти уже заявили о своих намерениях относительно новогодних мероприятий, то компании еще в раздумьях. Фото: «Реальное время»

Пандемийные годы уже научили нас очень осторожно планировать подобные мероприятия заранее и иметь при себе альтернативные варианты.

К онлайну и удаленным форматам многие уже адаптировались, но как к этому добавить «экологичный», уместный и поддерживающий контент, стоит еще разобраться.

Безальтернативная отмена корпоратива — самый простой и, кажется, очевидный вариант. Но даже государственные структуры делают исключения, например, для детских мероприятий.

Решиться на отмену корпоратива готовы не все. Все это сопровождается сомнениями: не напрасно ли. Поскольку очень сложно сейчас без усиленных поддерживающих программ и мероприятий сохранять вовлеченность и стабильность производительности труда. А условия на рынке диктуют необходимость их повышения.

Не отменить, а переориентировать активности

Сотрудники ждут корпоративов. И их отмена может привести к ухудшению настроений в коллективе.

Похоже, что в основном компании не отменят, а переориентируют свои корпоративные новогодние активности: бюджеты на эти цели не сокращают.

Все те, кто все-таки определился с форматом проведения (в основном это комбинированный офлайн + онлайн формат), выбирают актуальные темы и направления активностей. В основном это:

Традиции

Семейные ценности

Здоровье и спорт

Мы делаем важное, и я важен

Добрые дела

Главная задача компаний объединить сотрудников и создать атмосферу сплоченности.

Для этого разрабатываются целые корпоративные концепции с соответствующей методологией и с использованием цифровых платформ. Учитываются и идеология компании, и привычные регулярные мероприятия (онлайн и оффлайн поддерживают друг друга — это уже не просто тренд). С удовольствием наблюдаю за «Норникелем» и их проектом «Кому не все равно». Пример, который стоит взять за ориентир. «Кому не все равно» — это программа, направленная на поддержание инициативы от сотрудников и призванная стимулировать обмен знаниями и навыками. По сути это работа с кадровым ресурсом: помощь сотрудникам развиваться самим и впоследствии развивать свои отделы и коллег.

Корпоративный новый год как единичное мероприятие, а также летний корпоратив или день рождения компании, не вписанные в глобальную стратегию компании с ценностями текущего времени, мне кажется, скоро совсем будут не актуальны и станут неразумной тратой денег. Такие мероприятия имеют смысл, если они направлены на сплочение и повышение командного духа, то есть как инвестиция в построение долгосрочной идеологии.

Новогодний корпоратив Round с тематикой 90-е

Думаю, поэтому одним из запросов от компаний сейчас является не классическое проведение корпоратива (площадка, ведущий, диджей и фуршет), а событие, вписанное в канву регулярных активностей внутри компании.

Трансформация формата праздника

Вот, что говорят ивент-агентства.

Корпоративы пройдут, но в другом формате. Бизнес уходит от радости и веселья к более камерной атмосфере. Основной запрос приходится на мероприятия на 200—300 человек в офлайне и на комбинированные встречи. Об этом рассказал совладелец агентства Marvelous Артем Синявский: «Каких-то активностей или фишек из 2000-х годов — например, всем коллективом разбить Porsche дубинками — сейчас не заказывают. Люди хотят просто позитивных эмоций, чтобы было душевно. IT-компании зачастую выбирают формат комбинированных мероприятий офлайн и онлайн, потому что у них большое количество офисов».



«В нашем агентстве на данный момент — стопроцентная отмена всех проектов и мероприятий, которые планировались к Новому году, — рассказывает генеральный директор агентства Event City Group Инесса Холоденина. На паузе даже заказы от госкорпораций.

Часть клиентов переориентировались и заказали мотивационные мероприятия в онлайн-формате. Ряд компаний сочли уместным провести целую серию виртуальных встреч — например, накануне праздника, непосредственно в новогоднюю ночь и вечером 1 января. Как поясняют заказчики, таким образом они хотят поддержать корпоративный дух.

Участвовать в подобных посиделках перед монитором сотрудники, конечно, не обязаны, но, как показывает практика, большинство не прочь присоединиться к коллективу».



Виталий Денисов, сооснователь компании Imagine Group — наших партнеров, характеризует ситуацию так :

«Мы снова пришли в интересную стадию в нашей сфере. Прежние форматы мероприятий с целью просто отпраздновать праздник были трансформированы в проекты с поддержкой внутреннего духа команды, работой над тревожностью и мотивацией с трансляцией новых ориентиров.

Могу сказать, что сейчас время новых инструментов, важно объединяться, создавать комьюнити и давать сотрудникам возможность общаться друг с другом и чувствовать поддержку. Мы как агентство не чувствуем сбоев в работе, наоборот ее стало только больше. Изменились лишь инструменты».



Мы также сотрудничаем с ивент-агентствами. Предлагаем платформу Round для размещения коллективных активностей: онлайн-мероприятия, рейтинги, игровая валюта, а также классические лайки, шеры и другие возможности соцсети решают проблемы с вовлечением сотрудников и помогают компаниям использовать готовый вариант, а не создавать свое решение с нуля.

А какой корпоратив будет в этом году у вас?

