Банк Казани, открывший офис в Санкт-Петербурге, вошел в топ-50 медиарейтинга российских банков

Компания «Медиалогия» предоставила медиарейтинг российских банков за сентябрь 2022 года

Новость об открытии офиса Банка Казани в Санкт-Петербурге вывела банк в топ-50 списка кредитных учреждений России с самым позитивным цитированием в СМИ. Теперь он занимает в этом рейтинге 39-е место.

Питерский офис вывел Банк Казани в топ «Медиалогии»

После того, как была опубликована новость об открытии офиса в Санкт-Петербурге, Банк Казани вошел в список 50 банков России, чье цитирование на страницах СМИ отличается наибольшей позитивностью. В рейтинге позитивного цитирования Банк Казани занимает теперь 39-е место с качественным показателем медиаиндекса 1 484 пункта.

В лидерах рейтинга медиаиндекса за сентябрь — Сбербанк, ВТБ и банк ФК «Открытие».

Как рассчитывается рейтинг

Медиаиндекс — показатель качественного состояния информационного поля, который формируется в СМИ вокруг объекта (персоны, компании или бренда). Чем выше значение медиаиндекса, тем более ярким и позитивным является присутствие исследуемого объекта в средствах массовой информации.

При расчете медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия»*, которая включает на данный момент более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Как работает Банк Казани в Санкт-Петербурге

Банк Казани в «Медиалогии» поднял свои позиции благодаря новостям о том, что 5 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге открылся офис банка на Большой Московской, 18.



Фото предоставлено пресс-службой ООО КБЭР «Банк Казани»

В новом офисе представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для физических и юридических лиц, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Представители бизнеса за один день могут получить решение по кредиту на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.

Розничные клиенты могут совершить валютно-обменные операции, получить кредит наличными, дебетовую карту или открыть вклад.

Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая комфортные условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде и в городах Татарстана.

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Интернет-газета «Реальное время»