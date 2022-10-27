Банк Казани, открывший офис в Санкт-Петербурге, вошел в топ-50 медиарейтинга российских банков
Компания «Медиалогия» предоставила медиарейтинг российских банков за сентябрь 2022 года
Новость об открытии офиса Банка Казани в Санкт-Петербурге вывела банк в топ-50 списка кредитных учреждений России с самым позитивным цитированием в СМИ. Теперь он занимает в этом рейтинге 39-е место.
Питерский офис вывел Банк Казани в топ «Медиалогии»
После того, как была опубликована новость об открытии офиса в Санкт-Петербурге, Банк Казани вошел в список 50 банков России, чье цитирование на страницах СМИ отличается наибольшей позитивностью. В рейтинге позитивного цитирования Банк Казани занимает теперь 39-е место с качественным показателем медиаиндекса 1 484 пункта.
В лидерах рейтинга медиаиндекса за сентябрь — Сбербанк, ВТБ и банк ФК «Открытие».
Как рассчитывается рейтинг
Медиаиндекс — показатель качественного состояния информационного поля, который формируется в СМИ вокруг объекта (персоны, компании или бренда). Чем выше значение медиаиндекса, тем более ярким и позитивным является присутствие исследуемого объекта в средствах массовой информации.
При расчете медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.
В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия»*, которая включает на данный момент более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
Как работает Банк Казани в Санкт-Петербурге
Банк Казани в «Медиалогии» поднял свои позиции благодаря новостям о том, что 5 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге открылся офис банка на Большой Московской, 18.
В новом офисе представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для физических и юридических лиц, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.
Представители бизнеса за один день могут получить решение по кредиту на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 4 часа.
Розничные клиенты могут совершить валютно-обменные операции, получить кредит наличными, дебетовую карту или открыть вклад.
Банк занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая комфортные условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.
Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде и в городах Татарстана.
Реклама. ООО КБЭР «Банк Казани».
Справка
*«Медиалогия» — независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
**Период исследования: 1—30 сентября 2022 года. Данные для рейтинга рассчитаны 21.10.2022.
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