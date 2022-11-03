«Народный контроль»: блэкаут под Казанью, незаконная торговля и в школу по бездорожью

На какие проблемы чаще всего жаловались жители Татарстана в октябре

В октябре на портал «Народный контроль» жители Татарстана подали более 3 900 жалоб, львиная доля которых касалась вопросов благоустройства (2 200) и состояния дорог (1 030). Так, к примеру, казанцы отчаялись решить вопрос с бездорожьем у лицея и детсада №186: «Что за издевательство по отношению к детям?! Если взрослые могут выбрать другой путь, то дети в сад и в школу по-другому не доберутся!» А жителям коттеджного поселка Тургай недалеко от столицы, наоборот, вечером сложно попасть домой — в их жилом массиве наступил «конец света», и передвигаться по улицам приходится в полной темноте. Татарстанцы также жалуются на несанкционированную торговлю у домов, нехватку расходных материалов в больницах, на стихийные свалки в районах и многое другое. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вместо дороги — непролазное месиво

В Казани жители домов по улице Братьев Батталовых сообщили в «Народный контроль» об ужасном состоянии дороги, ведущей к лицею и детскому саду №186. Участок пути небольшой, но для населения очень важный:

— Грязь, глина, лужи, старые бетонные плиты. Дети, как по пашне, ежедневно там идут. Другой дороги нет!

Местные жители отмечают, что даже после небольшого дождя здесь распутица. Более 140 человек поддержали заявку, написав несколько десятков комментариев с описанием проблемы и единственным вопросом — когда городские власти ее решат?

— Так больше невозможно. Поставили валуны, чтоб машины не ездили, теперь пройти еще труднее! Сегодня коляску понесло, чуть не опрокинуло вместе с ребенком! Ждут, похоже, пока кто-то не провалится в разрытые теплотрассы!



— Большая просьба — сделайте асфальтную дорогу, жена мучается с двумя детьми и коляской каждый раз до школы ходить.

Ответственным ведомством за решение заявки назначена администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Обращение в статусе «запланировано», при этом контрольный срок исполнения истекает только через 2 года.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Но родители, которым приходится ежедневно преодолевать полосу препятствий по грязи, возмущены столь длительным сроком:

— Ходим в школу через эту дорогу. Вначале несу на себе дочку-первоклашку, потом так же несу на себе коляску с младшим ребенком. Во мне 40 кг веса. Иногда без посторонней помощи пройти невозможно. Как итог — сломанная коляска и больная спина.

— Темнеет рано, возвращаемся из школы, с кружков вечером, ничего не видно. Освещения нет. Есть несколько открытых люков. Чего добиваетесь? Чтобы кто-то провалился? При мне женщина поскользнулась, упала в грязь!

Каменный век в поселке Тургай

В конце сентября в коттеджном поселке Тургай в Лаишевском районе отключили уличное освещение. Уже месяц почти 500 жителей, среди которых немало детей и пенсионеров, ходят по улицам в полной темноте. Население через «Народный контроль» обратилось к администрации Егорьевского сельского поселения, потребовав «принять неотложные меры в связи с этой ситуацией».

Проблема с отключением уличных фонарей возникла еще в мае. Жители поселка также обращались в систему открытого правительства. Тогда исполком ответил, что «идет подготовка документов для передачи сетей наружного освещения КП «Тургай» на баланс Егорьевского СП Лаишевского района». Но за 4 месяца вопрос так и не решили.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Очередной крик тургаевцев о помощи поддержали без малого 130 человек. В комментариях они возмущенно пишут:

— Почему Лаишевский район, Егорьевское сельское поселение, с мая месяца тянет с переводом сетей в муниципалитет?! Как налоги платить — так срок три месяца! Как государству что-то делать — ждите до конца года! Что за беспредел!

— Глава Егорьевского сельского поселения, где ваше обещание не оставить без уличного освещения поселок Тургай?

Население торопит с решением проблемы, поскольку большинство жителей коттеджного поселка живет здесь круглый год, их дети ходят пешком до школьного автобуса, а темнеет все раньше и раньше, так что ходить по темным улицам небезопасно. «Дорог нег, теперь еще и освещения не будет. Каменный век!» — сетуют тургаевцы.

В ответ исполком Лаишевского района сообщил, что занимается вопросом, правда, срок исполнения заявки — до ноября будущего года — насторожил жителей.

— В целях передачи сети уличного освещения КП «Тургай» на баланс Исполкома Егорьевского СП Лаишевского муниципального района РТ в адрес Министерства земельных и имущественных отношений РТ направлено обращение о предоставлении рекомендаций по осуществлению приема объектов электросетевого хозяйства в муниципальную собственность без переданных правоустанавливающих документов. После предоставления разъяснений от МЗИО РТ, будет рассмотрена возможность постановки сетей уличного освещения на баланс Егорьевского СП Лаишевского муниципального района РТ. Предварительный срок исполнения до 01.11.2023, — заявили чиновники.

Не попасть к стоматологу, условия в стационаре

Татарстанцы пишут и о проблемах по линии здравоохранения. Одна из заявок связана с состоянием горбольницы №16. Как написал в обращении Тимур М., в медучреждении «нет элементарно тарелок и стаканов, просят приносить с собой. Нет катетеров». Сообщение сопровождает фото больничной палаты, со стен которой облупилась штукатурка с краской.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ татарстанский Минздрав сообщил, что «условия пребывания пациентов в период стационарного лечения в ГАУЗ «ГКБ №16» организованы в соответствии с постановлением Главного государственного санврача РФ <…>, обеспечение необходимыми средствами гигиены, посудой производится в полном объеме. Мероприятия по обеспечению и поддержанию периферического сосудистого доступа в процессе лечения пациента выполняются строго по назначению лечащего врача. <…> Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проводятся работы по осуществлению капремонта зданий стационара ГАУЗ «ГКБ №16», полностью отремонтированы помещения отделения для больных с онкогематологическими заболеваниями на 5 этаже стационара, <…> отремонтировано и готовится к запуску отделение магниторезонансной диагностики на 1 этаже, завершающие отделочные работы проводятся на 4 этаже стационара, строительные работы ведутся на 1, 2, 3 этажах здания. <…> Дополнительно сообщаем, что на фото заявителя, приложенном к обращению, показано помещение, в котором запланированы ремонтные работы до конца 2022 года».

После ответа ведомства заявка получила статус решенной. Еще одна жалоба связана с посещением врачей. Так, Артем Г. сообщил в «Народный контроль», что не может записать ребенка на прием к детскому стоматологу в стоматполиклинике №9 в Азино.

— Ни через госуслуги, ни через портал, ни через личное посещение, ни через электронную запись, — посетовал мужчина.

Решать вопрос поручено Минздраву, который уже ответил, что «на данный момент при первичном обращении для получения плановой медицинской помощи в клинике доступно несколько способов записи», в том числе через портал госуслуг, через терминалы «Электронный Татарстан» и электронной записи в холле клиники, при личном обращении в регистратуру за талоном в 7 часов утра в будни и при обращении в регистратуру по телефону по пятницам с 9 до 10 часов.



Стихийный рынок мешает пешеходам

Жительница Казани Наталья Г. выразила свое недовольство созданием мини-рынка на повороте во двор дома на ул. Юлиуса Фучика, 72. Этот базар устроили мелкие торговцы и пенсионеры, продающие продукцию со своих приусадебных участков.

— Каждый день осуществляют торговлю граждане в неположенном месте. Мало того, что этот «рынок» сами устроили, еще и мешают пешеходам свободно продвигаться от светофора (к светофору), и также проезду авто, что создает затор на дороге, — возмущается женщина.

Ее заявку поддержали еще несколько человек. Минпромторг республики с просьбой рассмотреть обращение обратился к исполкому Казани, а тот — к администрации Вахитовского и Приволжского районов. Решение заявки «запланировано».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Свалка по соседству с онкоцентром



Жители Казани сообщают и несанкционированной свалке в Казани вдоль Сибирского тракта, на ул. Заря по соседству с гаражами. Как написала Верера С., помойка постоянно растет — сюда «свозят строительный мусор с ближайших строек, отходы, спиленные деревья».

— Размножаются крысы и насекомые. Свалка является источником развития инфекций, плохого запаха, загрязнения экологии, — подчеркнула женщина, указав, что рядом «жилые дома, онкологический диспансер и лесополоса».

Заявка, изначально адресованная Минстрою республики, была переназначена исполкому Казани, а затем администрации Советского района. Как будет решаться проблема, ответственные лица пока не сообщили заявителю, заявка «на рассмотрении».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Предыдущие заявки ложно закрыты»

А вот жительницу Тукаевского района Марию З. не устроил ответ чиновников на ее предыдущие три обращения. Как она сообщила в четвертой жалобе, «предыдущие заявки ложно закрыты».

— Прикамское территориальное управление МЭПР РТ категорически отказывается выполнять свои обязанности. Свалка находится на этом месте не первый год (фото приложены от разных дат), — написала Мария.

Первых двух заявок в системе уже нет, а третью жалобу на стихийную свалку в районе деревни Большая Шильна женщина подавала в августе. Как тогда в комментариях отметила Мария, свалку убрали буквально на нескольких квадратных метрах, а ее фактическая протяженность порядка 100—150 метров — в траве и вдоль дороги кучи мусора.

Заявка направлена Министерству экологии и природных ресурсов Татарстан, которое переназначило ее Прикамскому территориальному управлению. Обращение ведомство снова в работе.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Из стаи бездомных псов отловлена лишь одна собака

В числе наиболее частых проблем, на которые жалуются татарстанцы, бродячие животные. О стае собак сообщили жители домов на ул. Сабира Ахтямова в Советском районе Казани с просьбой принять срочные меры.

Под заявкой жители района оставили десятки комментариев. Они пишут, что зверей часто видят по дороге вдоль домов, по которой дети ходят в школу: «Сбившись в стаи, они огрызаются. Боимся нападений на детей и одиноких пешеходов».

— Месяц назад они набросились на женщину, возвращавшуюся с Агропарка, благо их разогнали водители проезжавших мимо машин. Сейчас быстро темнеет, очень жутко ходить по вечерам — они бегают стаей от Агропарка до ипподрома.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

— Некоторые без бирок. Бросаются на людей, на машины. Очень страшно. До лицея 187 от ЖК «Мой ритм» детям приходится ходить вдоль пустыря, на котором обитают эти собаки. Они бегут, лают на детей, бросаются на них (и на взрослых тоже).

Через неделю после обращения Комитет ЖКХ отчитался, что «в результате выезда специализированной бригады по указанному адресу 11.10.2022 отловлена 1 собака». У обращения статус — «заявка решена». Однако местных жителей не устроил такой ответ: «Одна собака выловлена? А нам дальше жить рядом с дюжиной собак?»