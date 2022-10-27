УЕФА до сих пор не перенесла Суперкубок-2023 из Казани. Есть ли шанс сохранить турнир?

В Европе молчат и не спешат переносить матч лучших команд Европы из Казани вслед за питерским финалом Лиги чемпионов

Удивительно, но в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не объявили об отмене или переносе Суперкубка УЕФА 2023 года, который должен пройти в столице Татарстана. Ведь с переносом финала Лиги чемпионов из Петербурга в УЕФА долго не раздумывали. Спортивная редакция «Реального времени» приводит все расклады и рассуждает, почему чиновники европейского футбола, несмотря на слухи, официально так и не отказались от идеи провести мини-турнир в Казани.

Казань получила турнир уровня чемпионата мира, но…

— Произошло историческое событие. Впервые в истории России Казань в 2023 году примет один из титульных матчей современного футбола — Суперкубок УЕФА, — говорил в марте 2020 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В те дни в стране и мире только-только распалялась истерия вокруг новой коронавирусной инфекции COVID-19, и весть так и осталась в тени новостей о надвигающемся «апокалипсисе». А между тем эта победа столицы Татарстана стала действительно эпохальной. В России матчей победителей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА (раньше Кубок УЕФА) прежде не проводилось. Из стран СНГ тоже никто пока этот мини-турнир у себя не принимал. Между тем Суперкубок УЕФА по уровню команд стоит даже выше, чем финал той же Лиги Европы, а поток приезжих болельщиков всегда высокий. Казани был бы обеспечен поток туристов из Европы и с других направлений — болельщиков у «Реала» (завсегдатая турнира) или у той же «Барселоны» предостаточно и в Азии.

Получение такого значимого матча Казанью должно стать продолжением череды грандиозных футбольных событий, которые уже проходили на «Казань Арене» (ныне «Ак Барс Арена»). Столица Татарстана уже принимала здесь матчи Кубка конфедераций 2017 года, предваряющий мундиаль. Здесь же прошли шикарные матчи в рамках самого чемпионата мира по футболу 2018 года. А поединок Франции и Аргентины в четвертьфинале можно считать едва ли не главным украшением того ЧМ. Казань явно зарекомендовала себя в глазах футбольных международных союзов, а после успешно проведенного мундиаля ФИФА называла турнир лучшим в истории.

Поединок Франции и Аргентины в четвертьфинале можно считать едва ли не главным украшением того ЧМ. Фото: Максим Платонов

Однако мир стремительно меняется и обстоятельства с тех пор тоже сильно изменились. Россия сегодня находится под давлением беспрецедентных санкций, а в международном спорте страна представлена в сильно ограниченном виде. На повисший вопрос, что теперь будет с Суперкубком УЕФА в Казани, учитывая отстранение российских клубов от еврокубков, а сборных России от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА ответа пока нет.

В Казани продолжают готовиться к проведению турнира, но готовы к его отмене

Первые тревожные звоночки начались в мае, когда крупнейший американский спортивный телеканал поделился неким инсайдом, якобы в УЕФА рассматривают возможность переноса турнира из Казани в другой европейский город. Не можем оценивать, насколько этот инсайд действительно досоверен — его вполне можно выдумать, применив простейший логический анализ, ведь за пару месяцев до того УЕФА уже перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. И надо сказать, знатно провалился — беспорядки в столице Франции и задержка начала встречи показали, что готовиться к таким событиями нужно не в авральном режиме.

В казанском Кремле тогда отреагировали довольно быстро, примерно в таком же ключе, в каком сегодня принято отзываться о санкциях в Кремле московском. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила тогда, что не удивится, если матч из Казани перенесут, и вообще Татарстан уже переориентировался на внутренние соревнования.

Однако с официальным решением в европейской ассоциации футбола не спешат даже спустя почти полгода после проскочившей информации от американских журналистов. Хороший ли это знак для Казани? Скорее да, чем нет. Если в УЕФА так и не подтвердили майскую информацию и больше после этого она нигде не всплывала, это может означать лишь неопределенность в самой ассоциации, которая не хочет делать резких движений поле неудачного и поспешного переноса финала ЛЧ.

Владимир Леонов заявил, что слухи о переносе матча из столицы Татарстана являются вбросами. Фото: minsport.tatarstan.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в свою очередь заявил, что слухи о переносе матча из столицы Татарстана являются вбросами. Так что казанская сторона продолжает готовиться к проведению игры в прежнем режиме.

«Пока все в графике. Никаких официальных бумаг, либо опровержений у нас нет. Был какой-то вброс через американское издание, пошел шум, но официально у нас никаких известий не было, поэтому мы продолжаем готовиться. В целом у нас все готово, какая-то активная фаза подготовки начнется уже в календарном 2023 году. Сейчас мы полностью в контрактных обязательствах, и разговоров о переносе или отмене не ведется», — приводили слова Леонова «Матч ТВ».

Комиссия УЕФА действительно должна начать свою работу по подготовке города и стадиона с января 2023 года. Очевидно, что футбольные чиновники избрали выжидательную позицию и ждут развития событий на Украине, чтобы принять окончательное решение.

Если они решатся повторить трюк с переносом матча, как это было сделано с Санкт-Петербургом, Союзу европейских футбольных ассоциаций вновь придется выплачивать компенсацию за отмену мини-турнира теперь уже в Казани. О том, что УЕФА выплатил российской стороне компенсацию за организацию финала ЛЧ сообщил генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Комиссия УЕФА действительно должна начать свою работу по подготовке города и стадиона с января 2023 года. Фото: Максим Платонов

В УЕФА страдают из-за отстранения футболистов, но не ждут Россию в еврокубках

Авральный поиск замены Казани и денежные потери вряд ли входят в список «приятных хлопот» для УЕФА. Однако, даже учитывая эти факторы, стоит оставаться реалистами. Российские клубы не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА и неизвестно, когда их туда допустят. Более того, даже в тизерном ролике, предваряющем чемпионат мира в Катаре из хронометража финальной версии был вырезан эпизод с волком Забивакой, бывшим главным символом российского чемпионата мира. В свою очередь в мае президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не уверен в скором возвращении российских клубов в европейские кубки.

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, — приводит слова Чеферина Sky Sport Italia. — Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы скоро смогут играть в еврокубках, но мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли выступать, — сказал Чеферин.

После этого, правда, разливался в печальных размышлениях, как он страдает от отстранения российских футболистов.

«Особенно касается российских футболистов, они стали побочными жертвами этого конфликта», — подытожил президент УЕФА.

Впрочем, с тех пор лед тронулся и в спортивной среде уже пошел ропот о том, что россиян (пусть и под нейтральным статусом) нужно возвращать в международный спорт. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. А международная федерация бокса пошла дальше и вернула россиян во все турниры с сохранением государственного флага и гимна. Хоккейная ассоциация IIHF в свою очередь уже пришла к решению, что в случае возвращения российской сборной на чемпионаты мира, она сразу вернется в высший дивизион. Шаги мелкие, но тем не менее они оставляют надежду. Возможно, посмотрев на оттаивание европейского общества к российским спортсменам, УЕФА тоже придет к рискованному, но волевому решению провести таки Суперкубок УЕФА в столице Татарстана.