Изнанка Казани: овраг с избушками у престижных ЖК в центре города

Фото: Максим Кокунин

Улицы Айвазовского и Курашова знакомы многим казанцам благодаря своим знаковым объектам. В первую очередь они привлекают внимание контрастами в архитектуре местных построек. Здесь часто устраивают фотоссесии, гуляют с экскурсоводами, эти места — своего рода еще одни врата Казани для туристов, поскольку здесь много гостиниц, и именно отсюда гости столицы начинают изучать город. Точечная застройка этих улиц привела к тому, что новостройки из стекла и металла часто соседствуют с деревянными домами совсем других эпох.

Из-за особенностей ландшафта в Казани существовали так называемые Первая, Вторая и Третья горы (о них мы уже упоминали в одном из прошлых материалов: «Изнанка Казани: улица забытого революционера за пятизвездочным отелем»). На одну из таких гор как раз и входили улицы, о которых пойдет речь. Так, улица Айвазовского в разное время называлась Поперечно-Вторая или Третья гора. В XIX веке ее переименовали в Лихачевскую в честь коллекционера, передавшего городу свои собрания картин и тем самым положившего начало Государственному музею изобразительных искусств.

Фото: Максим Кокунин

В 1860 годах на этой территории стали появляться дома казанских обывателей — от крестьян до представителей мещанства, от купцов до чиновников. Свое современное название улица получила в середине 1950-х годов по фамилии художника Ивана Айвазовского. Сейчас в большей степени эта улица застроена современными жилыми комплексами: «Золотой Каскад», «Вишневый сад», «Айвазовский» и другие.

Фото: Максим Кокунин

Среди многоэтажных домов выделяется особняк в светло-розовых тонах, построенный под старину. Его вход украшен лозой, а необычные формы привлекают желающих сделать красивую фотографию. Это отель House Hills (Айвазовского, 11а), где на первом этаже работает кафе, зайти в которое можно через отдельный вход с улицы. В декабре этого года гостиницу выставляли на продажу.



Фото: Максим Кокунин

Семь лет назад в рейтинге самых дорогих и самых дешевых отелей Татарстана, составленном «Реальным временем», House Hills занял 85-ю строчку. По данным издания, на тот момент в 20 номерах гостиничного дома могли разместиться одновременно 40 человек.



Фото: Максим Кокунин

Дальше отеля следует перекресток с улицами Овражной и Курашова. Отсюда можно увидеть немало интересных построек: например, дом, в котором в 1884 году жил русский писатель Алексей Пешков, более известный как Максим Горький (после этого он переехал в Марусовку, где поселился у своего друга, гимназиста Гурия Плетнева — «Изнанка Казани: древнее гетто в самом центре города»).

Фото: Максим Кокунин

Вторым интересным объектом на этом перекрестке является долгострой еще одного жилого комплекса, начатый еще в 2010 году. Изначально земельный участок предназначался под зону обслуживания населения, но в 2016 году на публичных слушаниях по вопросу его застройки ООО «АНБ» и ОАО «ИА РТ Девелопмент» заявили о необходимости расширить территорию строительства и сменить предложенный вид использования на зону многоэтажной жилой застройки.

Фото: Максим Кокунин

Застройщики планировали возвести сразу несколько домов. Но уже в 2018 году занимавшая тогда еще пост главного архитектора Казани Татьяна Прокофьева рассказала, что на пересечении улиц Айвазовского и Овражной появится «красивый современный проект, который было сложно вписать в существующий рельеф». По сей день стройка стоит заброшенная, а каркас здания стал галереей для художников в жанре «граффити».

Фото: Максим Кокунин

Далее следует поворот на улицу Курашова, где все дорогие особняки и элитные жилые комплексы куда-то исчезают, как и асфальт с дороги. Следующий участок длиной в 250 метров не просто сохранил в себе колорит исторического центра города, он буквально живет в другой эпохе: деревянные избы начала прошлого века, колонки с водой, сточные канавы, огороды и многое другое.

Фото: Максим Кокунин

Раньше улица носила название Новая Госпитальная из-за находившегося неподалеку военного госпиталя (нынешняя улица Чехова, в свою очередь, называлась Старой Госпитальной). Медучреждение занимало целый квартал в конце Арской дороги (ныне улица Карла Маркса). Военный госпиталь неоднократно перестраивался и видоизменялся, но упразднен был лишь в 2010 году. В августе 2016 года территориальное Управление Росимущества по Татарстану передало оперативное управление лечебным комплексом Казанскому федеральному университету (КФУ), а точнее, Институту фундаментальной медицины и биологии.

Фото: Максим Кокунин

Улица была переименована только в 1985 году в честь организатора советского здравоохранения, известного врача-психиатра и исследователя Сергея Владимировича Курашова (1910—1965). Будущий врач родился 1 октября 1910 года в селе Ключики (ныне Тамбовская область) в семье стрелочника железнодорожного разъезда. После окончания школы в Пензе он поступил на медицинский факультет Саратовского университета, а через два года перевелся в Казань, где окончил в 1931-м факультет Казанского университета.

В декабре 1935 года Курашов был назначен по совместительству главным врачом клиник медицинского института. С 1936 по 1941 годы был главврачом Казанской психиатрической больницы. 10 мая 1941-го стал директором Казанского медицинского института. В 1955 году — министром здравоохранения РСФСР.

Фото: Максим Кокунин

Дома, стоящие на этой улице, являются ровесниками Сергея Курашова. Согласно архивным данным, двухэтажные строения были возведены еще до 1920 года. Большинство находящихся здесь построек до сих пор остаются жилыми, а некоторые вместе с землей выставлены на продажу. Кадастровая стоимость небольшого участка на этой улице варьируется от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Так, земельный участок по ул. Курашова,10 площадью 298 кв. м (с разрешенной площадью застройки 44%) оценивается в 15 млн рублей.

Фото: Максим Кокунин

Вся территория представляет собой бесконечные холмы и овраги. Конкретно эта улица проходит в низине, и поэтому местным жителям пришлось адаптироваться к склонам и возводить многоярусные огороды прямо на них. Сейчас участки уже заброшены, поскольку живут здесь в основном люди преклонного возраста.

Фото: Максим Кокунин

Трудно представить, но, следуя по такой «сельской» дороге, можно выйти на современный и явно не вписывающийся в местный архитектурный ансамбль особняк — это гостевой дом «Парадиз». Гостиница имеет свой двор, сауну и террасу. Еще интереснее выглядит соседний дом №9, который не просто контрастирует с окружающей обстановкой, а является практически произведением современного искусства или жемчужиной улицы, сфотографироваться на фоне которой стягиваются многие туристы, да и казанцы.

Фото: Максим Кокунин

Дом возвели в стилистике испанского архитектора Антонио Гауди и австрийского архитектора и живописца Фриденсрайха Хундертвассера — это было пожеланием собственника здания Михаила Ханина. Объект представляет собой блокированный дом на три квартиры. Площадь здания — 569 кв. м. Проектированием занималась компания «ПФ ТаСтройПро».

— Заказчик с самого начала хотел, чтобы это было похоже на архитектора Хундертвассера или Гауди. Примерно в таком ключе мы и работали. Оттуда мы взяли композиционные приемы и приемы по графике на фасаде. У Хундертвассера плоский фасад и на него нанесены эти знаменитые рисунки. У нас еще добавлена пластика, то есть получился непрямой фасад. Поскольку этот дом стоит на достаточно сильном рельефе, были спроектированы террасы, каждый блок имеет выход на собственную площадку, — рассказывал «Реальному времени» директор «ПФ ТаСтройПро» Булат Максутов.

Фото: Максим Кокунин

Как пояснил Максутов, организация у всех трех квартир общая, но за счет наружной изогнутой стены каждый блок имеет свои особенности — к примеру, где-то может быть балкон, а где-то его нет. Он отметил, что горожане, которые успели увидеть строящийся дом, отнеслись к нему по-разному.

— Отзывы коллег не слышал, но в интернете можно найти разное мнение — кому-то нравится, кому-то не очень. Было такое мнение, что это либо детский сад, либо бассейн. Еще были такие интересные эпитеты, как «бункерная архитектура с окнами-бойницами в то время, как вокруг дома с французскими окнами в пол». Мнения разнятся, — сказал он.

Фото: Максим Кокунин

Этот дом вновь сменяется старинными деревянными домами №11 и 13, соединенными крытым коридором. Несмотря на заросшую территорию, они не являются заброшенными. Почти все деревянные здания на этой улице имеют практически один и тот же облик. На них сохранились оригинальные резные наличники, но с ними контрастируют современные газовые трубы и спутниковые тарелки.

Фото: Максим Кокунин

Ко всем домам подведен газ и водоснабжение. Однако на улице с советских времен сохранилась колонка с водой. Помимо канализации, вдоль заборов у участков проходят специальные сточные каналы, так как в дождливую погоду в овраге скапливается вода. Среди этих каналов стоят установленные в прошлом веке канализационные колодцы и ливневки. Но и это полностью не избавляет местных жителей от затопления улицы.



Фото: Максим Кокунин

Далеко не все дома жилые, местами сквозь кусты просвечивают сгоревшие или сгнившие остовы избушек. К ним ведут протоптанные тропинки, вдоль которых лежат кучи мусора, в том числе и строительного. В зарослях можно разглядеть биотуалет, оставленный рабочими в кустах после стройки нового коттеджа прямо напротив «заброшки».

Фото: Максим Кокунин

Далее овраг заканчивается и дорога начинает идти к возвышению, где все эти избы окаймляет кирпичный таунхаус на несколько семей. Там же идут последние несколько метров щебеночно-земляной дороги и снова начинается асфальт. В этом месте Курашова пересекается с Волкова, а плотная современная застройка скрывает за собой всю старинную часть улицы.

Фото: Максим Кокунин

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