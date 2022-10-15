Изнанка Казани: улица забытого революционера за пятизвездочным отелем

Фото: Максим Кокунин

Городская больница №1 в Казани, более известная горожанам как «Шамовская», еще с момента своего открытия в начале прошлого века стала одной из самых ярких казанских достопримечательностей. Медицинская деятельность в ее стенах продолжалась вплоть до наших дней, но все же время взяло свое, и в 2009 году из-за аварийного состояния учреждение пришлось закрыть. Однако на этом жизнь здания не закончилась: через несколько лет бывшая лечебница превратилась в пятизвездочную гостиницу Kazan Palace by Tasigo. Новое заведение стало одним из самых престижных и дорогих мест парадно-туристической Казани, спрятав за своим фасадом целую улицу таких же значимых памятников городской истории. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

В 1906 году купец первой гильдии, хлебопромышленный магнат Яков Филиппович Шамов решил искупить свои грехи, построив старообрядческую церковь. Этой задумкой он поделился со своими домашними врачами Константином Грачевым и Владимиром Котеловым, которые, в свою очередь, убедили купца, что строительство больницы будет таким же богоугодным делом. Шамов был согласен, но все же поставил ряд условий:

сам Грачев должен заведовать строительством и распоряжаться финансами;

здание должно быть не слишком дорогим, но красивым;

одно из ее отделений должно быть отведено для старообрядцев.

Проект здания разработал казанский архитектор Константин Олешкевич совместно с комиссией из трех врачей. Строительные работы на холме возле Осокиной рощи (улица Роща Фрунзе) начались в 1907 году, а завершились в 1910. Однако Шамов не увидел больницу во всей красе, так как не дожил до окончания стройки всего один год.

Фото: Максим Кокунин

Изначально больница должна была быть двухэтажной, но после их возведения, руководивший работами врач Грачев заявил, что для улучшения внешнего вида зданию необходим и третий уровень. Стоит отметить, что с первых же лет существования у лечебницы были тесные связи с Казанским медицинским университетом. И хоть финансировалась она из бюджета города, лечение в ней все равно было платным — около 8 рублей в месяц.

Во время гражданской войны здание сильно пострадало от артиллерийских обстрелов. Но уже в 1920 году было отремонтировано и здесь открыли 1-ю городскую клиническую больницу. Однако в сентябре того же года это была уже 2-я Советская больница.

Фото: Максим Кокунин

Пережив две войны, перестройку и целый ряд правителей, весной 2008 году по требованию Роспотребнадзора больница закрылась на масштабную реконструкцию, так как здание было признано аварийным. Городские власти не хотели сносить этот исторический объект и решили дать ему вторую жизнь при помощи инвесторов. Первым владельцем стала малазийская компания Aliran Adaman. Однако их проект был забракован из-за того, что малазийцы хотели сделать отель с надстройками из стекла, тем самым изменив внешний облик здания. В 2016 году за реконструкцию и переоборудование взялась турецкая компания «Полимекс».

Новый отель Kazan Palace стал третьим в списке Tasigo Hotels, принадлежащим компании (два других находятся в Турции и Туркменистане). Проект реконструкции и внутреннего дизайна также разработало стамбульское архитектурное бюро Istanbul Lab.

Фото: Максим Кокунин

В отеле обустроены 66 номеров: 34 категории «комфорт», 12 — категорий «руф» и «руф премиум». Кроме того, имеются уровни «премиум», «гранд», а также президентский номер площадью 230 кв. м. На цокольном этаже расположены зоны спа-процедур, тренажерный зал, сайкл-студия, кардиозал и бассейн. Также во внутреннем дворе был возведен стеклянный атриум, в котором круглосуточно работают лаундж-кафе Kazanda и ресторан Topaz, а рядом расположен Palace Bar. Стоит отметить, что отель разрастается, и сейчас на его территории строится еще одно здание.

Фото: Максим Кокунин

Помимо вышеупомянутой улицы Роща Фрунзе (Осокина роща) отель также граничит с улицей Волкова (ранее Вторая гора) и Калинина (Третья гора), а также один из въездов выходит на улицу Айвазовского. Из всех этих улиц наиболее полный исторический облик сохранила именно Волкова, проходящая прямо за бывшей больницей. Такое название она получила в честь Ивана Николаевича Волкова, одного из активнейших казанских приверженцев большевистских идей.

Фото: Максим Кокунин

Иван Волков вырос в Глазовском уезде Вятской губернии и еще будучи ребенком в бедной удмуртской семье и наблюдая постоянные издевательства со стороны царских чиновников, увлекся революционными идеями. В 1913 году он поступил в Казанский государственный университет, где его мировоззрение окончательно сформировалось.

Фото: Максим Кокунин

Молодой революционер организовал свой подпольный кружок, который был едва ли не самым активным в университете. Стоит отметить, что во время обучения ему приходилось жить впроголодь, что и привело его к заболеванию туберкулезом. В 1917 году Волков и вовсе был отчислен за неуплату. Однако, несмотря на такую ситуацию, он остался в Казани и продолжал работать во имя революции.

Фото: Максим Кокунин

Волков координировал организацию забастовок на казанских предприятиях. После «Красного Октября» он вошел в Ревком, а затем его назначили начальником Центрального штаба Красной гвардии. Но в 1918 году его здоровье окончательно подорвано, а планы пройти лечение срываются из-за наступления белочехов. Он отправляется домой в село Ново-Волково, где в январе 1919 года умирает.

Фото: Максим Кокунин

Однако стоит отметить, что улица Волкова известна не только благодаря имени известного революционера. Так, например, дом №42 в 1910—1915 годах принадлежал А.Л. Богородскому — профессору-химику, заслуженному деятелю науки и техники ТАССР. Этот дом представляет собой двухэтажное эклектичное здание. И еще несколько лет назад здесь жили родственники Богородского. Дом по-прежнему жилой, но уже занят другими хозяевами.

Фото: Максим Кокунин

Наиболее контрастным на этой улице является дом №46 — двухэтажное здание построено в традициях народной архитектуры, однако в нем также присутствуют и элементы ампира. Согласно постановлению Кабинета министров Татарстана от 23 июля 1997 года №599, он включен в Государственный охранный реестр недвижимых памятников истории республиканского значения.

Фото: Максим Кокунин

Такой чести этот дом был удостоен благодаря его бывшим жильцам, среди них известный татарский композитор, дирижер, народный артист Татарской АССР Салих Сайдашев, который проживал в нем с 1929 по 1931 год. Он является одним из основоположников татарской профессиональной музыки (автор первых национальных музыкальных драм, в том числе «Голубая шаль», «Наемщик», «На реке Кандре» и др.). Также в начале первого десятилетия прошлого века в течение двух лет в этом доме проживал поэт Велимир Хлебников, который входил в число основоположников русского футуризма.

Фото: Максим Кокунин

Соседний дом №42, который также построен в начале прошлого века, изначально принадлежал мещанке Александре Петровне Даниловой (Волковой), а потом мещанке Александре Петровне Виноградовой (одинаковость имен-отчеств намекает, что это могло быть одно лицо). Его особенностью является то, что у фасада сохранилось крыльцо с чебаксинской ковкой, выполненной мастерами одноименной артели.



Фото: Максим Кокунин

Однако не все дома удалось сохранить, и вдоль улицы есть немало участков, где земля с относительно недавнего времени стала совершенно пустой. И хотя оставшиеся памятники архитектуры и недвижимые хранители казанской истории покрылись трещинами, а на некоторых вместе с памятными табличками висят предупреждения о возможном обвале штукатурки, местные жители всеми силами стараются их сберечь. Большинство домов являются жилыми, а проживают в них в основном пожилые люди, которые стараются следить за порядком.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что дом No40 на улице Волкова знают даже в Роттердаме. В начале двухтысячных он стал съемочной площадкой для фильма «Инзеень-малина». По замыслу казанских режиссеров Владимира Сивкова и Павла Соколовского, здесь жил главный герой картины — скромный чиновник Алексей Панкратов. В настоящее время здание скрыто от посторонних глаз за забором, который, в свою очередь, упирается уже в нежилые дома №38 и 36.



Фото: Максим Кокунин

Также на этой улице есть и другие интересные постройки, о которых практически ничего неизвестно. В основном это бывшие жилые дома, оставленные своими хозяевами из-за аварийного состояния. Например, дом №43, который был построен во второй половине XIX века. Сейчас его можно и не заметить, ведь он полностью скрыт за стенами деревьев и кустов. Зеленая ограда, в свою очередь, является единственной охраной этой территории. Заброшенные руины с прилежащей территорией превращены в мусорку, но и на ней можно найти парочку любопытных объектов.

Фото: Максим Кокунин

Одним из таких объектов является брошенный автомобиль УАЗ-469 (советский полноприводный легковой автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также по пересеченной местности. Серийно выпускался Ульяновским автозаводом с 1972 года). По состоянию гниющей машины понятно, что она стоит здесь уже не первый год. Вокруг нее разбросаны детали (бампера, фары, колеса и т.д.) и бумага (инструкция по эксплуатации, а также остатки каталога ульяновского автозавода).

Фото: Максим Кокунин

Машина, судя по всему, оказалась в этом месте, когда территория не была такой заросшей и во двор можно было спокойно заехать. Сейчас же, чтобы вытащить этот УАЗик, понадобится расчищать площадку и срубать деревья. Также отметим, что на этой территории уже побывали «искатели приключений», которые выдернули из автомобиля все ценные детали. И, судя по пленке, засыпанной стеклом внутри салона, для этого им пришлось выбивать окна.



Фото: Максим Кокунин

УАЗ оказался не единственной машиной здешнего «автопарка». Но, возвращаясь к теме дома, стоит отметить, что он находится в полуразрушенном состоянии, но никак не закрыт. Одна из его стен обвалилась и засыпала обломками еще один автомобиль. Из-под кирпичей торчит лишь багажник, который напоминает заднюю часть фургона, но боковые стороны больше похожи на старую Lada Niva.

Фото: Максим Кокунин

Одна из дверей этого дома открыта и ведет на лестницу, которая уходит в никуда. Также в дом можно попасть через разбитые окна, но внутри нет ничего, кроме мусора и риска обрушения стен или пола. Далее территория дома спускается к улице Низенькой, где уже начинается жилой частный сектор, напоминающий сады. На ней также немало интересных домов, часть которых тоже построены в XIX веке.

Фото: Максим Кокунин

Такая колоритная улица, наполненная множеством интересных объектов, хранящих в себе историю сразу нескольких веков, пролегает вплотную к пятизвездочному отелю Kazan Palace by Tasigo. Но не каждому туристу будет интересна история, где экспонаты стоят не в закрытых витринах. Восстановленное здание Шамовской больницы, безусловно, является яркой достопримечательностью Казани. Но и дома на Волкова имеют не меньший статус. Однако какие-то здания становятся модными лаунж-зонами, а на других вместе с памятной табличкой будут висеть предупреждения о возможном разрушении.

Фото: Максим Кокунин

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