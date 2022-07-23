Изнанка Казани: древнее гетто в самом центре города

Фото: Максим Кокунин

При разговоре о прогулке в центре Казани у любого жителя города всплывает мысль об остановке «Метро Площадь Габдуллы Тукая» возле торгового центра «Кольцо», которая стала негласным «нулевым километром» для местных жителей. Такое звание эта территория получила из-за возможности выхода на главные туристические улицы столицы Татарстана: Баумана, Петербургскую и Пушкина. Здесь кипит жизнь, шумят сувенирные лавки и забегаловки, поют уличные артисты и создают пробки «краснобусы». Однако мало кто задумывался, что в непосредственной близости этих популярных маршрутов может скрываться таинственная и малоизвестная сторона так хорошо знакомых нам мест. Например, двигаясь по улице Пушкина в сторону Площади Свободы, за яркими фасадами банков, гостиниц и ресторанов можно обнаружить целый район, который стоит на этом месте уже не первый век. Более того, никто бы и не смог подумать, что современный центр города будет скрывать не просто старинный район, а настоящее гетто, из которого когда-то смогли выйти выдающиеся российские деятели, оказавшие влияние на всю страну.

Начинаем движение от ТЦ «Кольцо» в сторону площади Свободы. Первым зданием, которое возникнет перед глазами, окажется отделение Пенсионного фонда. Оно расположено на улице Пушкина, которая в прошлом называлась Рыбнорядской. Такое название она получила от рыбного рынка, начинавшегося от озера Кабан и простиравшегося до Николаевского сквера (Ленинский садик — остановка «Университет»).

Фото: Максим Кокунин

В любое время дня на этой улице шла оживленная торговля с деревянных лавок, а вдоль нее начинали появляться первые каменные дома. Рыбнорядская улица получила звание самой неухоженной в городе. Весной на ней стояла непроходимая грязь, а летом над ней поднимались клубы пыли. Однако строительство вокруг нее разрасталось, и теперь вдоль нее появляются трактиры и постоялые дворы. Таким образом в этом месте вскоре зародится целый район, который получит название «Марусовка».

Фото: Максим Кокунин

Основателем «Марусовки» был казанский мещанин Лупп Спиридонович Марусов. Именно на этой улице он купил одноэтажный дом с 210 квадратными саженями земли на сумму чуть более 600 рублей. Здание имело подвальное помещение, в котором располагался трактир, а рядом с ним находился холм. Поднявшись на него, можно было выйти на улицу Старо-Горшечную (нынешняя Щапова). Марусов выкупил землю на этой возвышенности и начал строительство еще нескольких домов.

Фото: Максим Кокунин

Стройка продолжалась более 40 лет, и к 1864 году количество зданий уже достигало двенадцати. Стоит отметить, что к 1882 году район имел уже 30 различных построек, в которых находилось около двух тысяч квартир. Однако при возведении новых домов Марусов практически не обращал внимания на ремонт уже существующих, состояние которых ухудшалось с каждым днем, и они попросту приходили в негодность.

Фото: Максим Кокунин

В 1884 году Марусов умер в возрасте 72 лет и был похоронен на Арском кладбище. Согласно его завещанию, дома должны были быть проданы, а деньги поделены между его наследниками. Но от его жены управление домами перешло мужу племянницы Николаю Белянкину, который вскоре выкупил весь район.

Фото: Максим Кокунин

В тоже время, с октября 1884 года по май 1885 года в этом самом районе жил еще никому не известный Алексей Пешков, более известный как Максим Горький. Он поселился у своего друга, гимназиста Гурия Плетнева, в трехэтажном краснокирпичном доме сложной конфигурации с двумя подъездами. На сегодняшний день это здание является охраняемым памятником культуры республиканского значения.

Фото: Максим Кокунин

Горький в своей автобиографической повести «Мои университеты» описал этот дом так: «И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и еще какими-то призраками людей, изживших себя». В этом же произведении писатель рассказывает и про свой быт: «Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это — все».

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что жизнь в казанских трущобах отразилась и в других произведениях Горького. Например, образы персонажей в пьесе «На дне», а также в рассказе «Бывшие люди» были навеяны обитателями «Марусовки». Сейчас на месте большинства построек этого квартала расположены современные элитные дома, высотное общежитие №8 Казанского федерального университета, «Апарт-отель» и ряд других заведений.

Фото: Максим Кокунин

Однако в «Марусовке» жил не только Горький. Приехавшие в Казань на заработки крестьяне Вятской губернии Иван Яковлевич и Авдотья Михайловна Шаляпины поселились в этом районе в начале 1870-х годов, а в 1873 году у них родился сын. В будущем он станет одним из самых известных оперных певцов, солистом Большого и Мариинского театров, неподражаемым Федором Шаляпиным. Хоть он и проживет в этих трущобах недолго, так как их дом начал съезжать в овраг и на время ремонта семье пришлось переехать в село Ометьево, но ему удастся оставить свой след в истории этого места.

Фото: Максим Кокунин

Сегодня остатки древности скрыты от многочисленных глаз прохожих невысокой стеной из домов, проходящей по улице Пушкина. Увидеть их можно, завернув в проход на парковку «Апарт-отеля», которая представляет из себя небольшой дворик. В нем подобно призракам среди оставленных автомобилей хлопают плохо заколоченными окнами руины «Марусовки».

Фото: Максим Кокунин

Вся многовековая история заканчивается на том месте где начинается парковочная зона. Теперь это не памятники прошлому, а очередные заброшки, покрытые граффити и притягивающие к себе всякого рода молодежь. Единственные, у кого они всегда будут перед глазами, — это студенты, проживающие в общежитии №8. Возвышение, на котором расположено их здание, упирается в разрушенную крышу одного из марусовских домов.

Фото: Максим Кокунин

Говоря про общежитие, стоит отметить, что на пути к нему можно увидеть еще один осколок старинного района. Большее удивление вызовет то, что он все еще остается жилым. Одно из поздних зданий в 5 этажей с небольшим садом и уютным двориком, покрытым лозой и лианами, создает сильный контраст на фоне современных домов.

Фото: Максим Кокунин

Каменные ступени, деревянная ограда и море цветов переносят в то время, когда соседняя улица Щапова была еще Старо-Горшечной — а проживающие на ней студенты называли ее «Латинский квартал». На ней находилась бакалейная лавка Деренкова, в которой была библиотека с большим количеством запрещенных книг революционного характера.

Фото: Максим Кокунин

Жилая часть напоминает галерею, где местные уличные художники ежедневно практикуются на остатках памятников культурного наследия. И там, где нет растительности, обязательно найдется какой-нибудь рисунок.

Фото: Максим Кокунин

Осматривать дома можно с разных ракурсов. Так, например, поднявшись на балкон у общежития КФУ, можно разглядеть провалившуюся крышу, которая с грохотом раскачивается на сильном ветру.

Фото: Максим Кокунин

С такого ракурса Казань начинает переливаться разными крышами из таких же разных эпох. И то, что нельзя увидеть с основной улицы, на фоне современных построек начинает диссонировать и создавать слишком сильный контраст.

Фото: Максим Кокунин

Особая атмосфера «Марусовки» также формируется за счет ее нынешних обитателей. В наши дни там уже нет представителей горьковского «Дна», но это место по прежнему остается территорией студенческой жизни, которая сформировалась здесь еще в XIX веке.

Фото: Максим Кокунин

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