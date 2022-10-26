День в истории: у Англии появился Союз (футбольный), а в Москве — театр (общедоступный)

Чем примечательна дата 26 октября?

Фото: wikipedia.org / Общественное достояние

Сегодня, 26 октября, национальный день Австрийской Республики, праздник граната в Азербайджане и Всемирная ночь воя на луну. В этот день в Москве официально открыли Московский художественный театр, в Лондоне учредили футбольную ассоциацию Англии, у Новой Туры разбился вертолет, Советы попробовали распродать антиквариат (не особо удачно), была подписана Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. Родились певица Резеда Галимова, профессор Казанской духовной академии Яков Богородский, живописец и литератор Василий Верещагин, писатель и поэт Андрей Белый, этнограф Бруно Адлер. Умерли кораблестроитель Алексей Крылов, маршал Советского Союза Семен Буденный, один из пионеров авиастроения Игорь Сикорский, писатель Аркадий Гайдар, актер Николай Караченцов, актер и писатель Леонид Филатов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Крушение вертолета на окраине Новой Туры

26 октября 1874 года в Воронеже родился профессор кафедры географии и этнографии Казанского университета — известный ученый, специалист в области географии, этнографии, археологии, антропологии и музейного дела Бруно Адлер. Под его руководством студенты занимались геодезическими и гидрографическими работами и археологическими раскопками в Займище. Благодаря усилиям и стараниям Бруно Адлера в Казани появился лучший в России университетский музей археологии и этнографии. Именно Адлер сформулировал основные задачи географического и этнографического изучения Среднего Поволжья, в том числе ТАССР, и одним из первых обратил внимание на некоторые проблемы, связанные с охраной природы и разумным использованием ее ресурсов. В 1919-м ученый возглавил Казанский городской музей. Однако в 1922-м он уехал в командировку и уже больше никогда не возвращался в Казань.

Фото kpfu.ru

26 октября 1966 года в Чистополе родилась певица Резеда Галимова. После Нижнекамского музыкального училища (фортепиано и вокал) она поехала учиться в академию имени Гнесиных, а в 1997 году стала солисткой Государственного оркестра народных инструментов Татарской государственной филармонии, также выступала со всеми ключевыми оркестрами республики. В 2018 году стала заслуженной артисткой Российской Федерации, в том же году выступала с сольным концертом на 33-м Международном фестивале симфонической музыки в городе Эль-Джем (Тунис), а в прошлом году стала лауреатом премии РТ имени Ильгама Шакирова в номинации «Вокал. Женский голос».

26 октября 2003 года на 57-м году жизни умер уроженец Казани, народный артист России Леонид Филатов, известный ролями в таких фильмах, как «Город первой любви», «Экипаж», «Грачи», «Петля», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Благотворительный бал», и других. Детство актера прошло за пределами Татарстана — в Пензе. Его отец, Алексей Филатов, работал радистом, из-за чего семья артиста часто переезжала.

Фото: Андрей Выборнов / tatar-inform.ru

26 октября 2008 года в 12 километрах от Казани на окраине села Новая Тура разбился вертолет МИ-8 — трагедия закончилась гибелью четырех членов экипажа и тяжелыми травмами пятого, успевшего выпрыгнуть из падающего судна. Как выяснили эксперты, аварийная ситуация возникла на седьмой минуте полета, когда вертолет летел со скоростью 234 км/час на высоте 450 метров — отказало управление. Командир судна велел покинуть вертолет, но никто, кроме второго пилота, не успел выполнить приказ. Как рассказывали очевидцы катастрофы, за секунды до падения вертолет завалился на бок и перевернулся. После удара о землю фюзеляж разломился надвое и загорелся. Причина трагедии, как выяснилось позже, оказалась в том, что при сборке машины работники Казанского вертолетного завода не закрепили должным образом болт, соединявший «элементы линии поперечной проводки управления». В итоге от вибрации он вылетел в полете, что обернулось трагедией.

26 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что пассажирская навигация на Волге и Каме завершилась в 2021 году за 2 недели до запланированного срока. Причина — не отсутствие спроса, а отсутствие воды под килем: Кама и Волга обмелели настолько, что продолжение навигации оказалось невозможным.

Фото: Ринат Назметдинов

Распродали антиквариат



26 октября 1898 года открылся Московский художественный общедоступный театр. Его придумали Константин Станиславский и Владимир Немировичем-Данченко, при этом первым спектаклем стал «Царь Федор Иоаннович». Сначала театр работал в арендованном помещении в саду «Эрмитаж», а в 1902 году у него появилось свое здание в Камергерском переулке. В 1987-м театр разделился на МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова.

26 октября 1920 года Совет Народных Комиссаров издал постановление «О сборе и продаже за границей антикварных вещей». Распродав драгоценности, власти планировали получить сотни миллионов рублей, но в итоге доход составил лишь 4,65 миллиона, из которых один миллион ушел на покупку хлеба, а остальные средства — на проведение этой самой кампании по реализации антиквариата.



Фото: Adrian Roebuck / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Старейший в мире футбольный союз

26 октября 1863 года появился первый в мире футбольный союз — Футбольная ассоциация Англии, в нее вошли одиннадцать футбольных клубов и школьных команд, большинство из них сейчас уже не существует. Первая встреча прошла в лондонской таверне «Вольные каменщики» (Freemason’s Tavern), здесь были выработаны единые правила футбола. Футбольная ассоциация сейчас контролирует и управляет футболом в стране и коронных владениях Гернси, Джерси и остров Мэн. Штаб-квартира расположена на стадионе «Уэмбли».

26 октября 1979 года в Вене была подписана Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок. Документ закреплял право всех государств «на развитие и применение атомной энергии в мирных целях» и их законную заинтересованность в получении возможной пользы от этого. На этот шаг государства пошли, «будучи глубоко обеспокоены всемирной эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях, а также угрозами, которые создают международный терроризм и организованная преступность». Конвенция вступила в силу лишь в 1987 году.